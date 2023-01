Microsoft lancera fin janvier une nouvelle offre Microsoft 365 Basic pour tenter de séduire un public plus large, moins intéressé par la suite Office mais plus par la souplesse offerte par le Cloud.

Ainsi est désormais basé le modèle Business de Microsoft : attirer de plus en plus d’utilisateurs vers des abonnements mensuels. Et pour célébrer les 10 ans de Microsoft 365, l’éditeur lance une nouvelle formule « Basic » plus accessible.

L’offre, grand public, vient compléter les offres Microsoft 365 Personnel et Microsoft 365 Famille disponibles depuis plusieurs années.

Dans les faits, l’offre n’est pas une vraie nouveauté mais bien davantage une reformulation de l’offre OneDrive 100 Go anciennement proposée.

Avec cette offre « Basic » vous bénéficiez pour 2 euros par mois (ou 20€ à l’année) :

– de 100 Go de stockage OneDrive (contre 1 To pour les versions Famille et Personnel)

– de la messagerie Outlook en version sécurisée et sans publicité,

– L’accès aux versions Web et mobiles de Word, Excel, PowerPoint, OneNote…

– L’accès au support téléphonique Windows 11 et Office.

L’abonnement vous permettra également de profiter dans le courant de l’année 2023 des nouvelles fonctionnalités de sécurité et anti-ransomwares ainsi que des fonctions de partages de liens protégés par mots de passe qui seront intégrées dans OneDrive.

En revanche, et contrairement aux déclinaisons Personnel et Famille, cet abonnement ne vous procure pas accès aux versions « Desktop » de Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Seules les versions Web et mobiles sont intégrées.

Toutefois, cet abonnement Basic permet bien de profiter de la nouvelle Super App Microsoft 365 qui évite de passer par le navigateur Web et le site Office pour accéder aux versions Wep Apps de la suite bureautique et collaborative.

Ce « Microsoft 365 Basic » ne doit pas être confondu avec « Microsoft 365 Business Basic » dédié aux usages professionnels. Bien que similaire, l’offre Business propose 1 To de stockage ainsi que l’accès à Sharepoint mais aussi des échanges par messagerie instantanée et la possibilité de passer des appels ou de réunir 300 participants via Teams. En outre, avec « Microsoft 365 Business Basic », les utilisateurs ont l’assurance que leurs données sont hébergées et sécurisées dans les datacenters de Microsoft situés en France.

Les Office Insiders deviennent des Microsoft 365 Insiders Vous connaissez probablement le programme « Windows Insider » qui permet d’accéder aux versions de développement de Windows. Il en existe une version pour les outils bureautiques de Microsoft connue sous le nom de « Office Insider ».

De même que Microsoft a renommé officiellement Office 365 en Microsoft 365 l’an dernier, l’éditeur vient d’officialiser le changement de nom de son programme d’évaluation des nouvelles fonctions en avance de phase. Depuis cette semaine, le « Office Insider Program » devient le « Microsoft 365 Insider Program ».

