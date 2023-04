Poursuivant sa quête de placer l’IA générative dans chacun de ses produits, Microsoft annonce une nouvelle IA Copilot au cœur de sa plateforme Viva de gestion des expériences des employés.

Viva est l’un des nouveaux outils phares de Microsoft. La plateforme dédiée à l’expérience des employés a été lancée en pleine crise pandémique et a rencontré un immédiat succès avec plus de 10 millions d’utilisateurs en un an.

En deux ans, Microsoft en a fait un produit leader du marché qui ne cesse de s’enrichir avec notamment des modules comme Viva Sales, Viva Engage, Viva Communities, Viva Leardership Corner, Viva Amplify ou Viva Pulse.

Il y a quelques semaines, Microsoft dévoilait son IA « Microsoft 365 Copilot » pour sa suite collaborative et avait déjà démontré comment cette IA allait venir enrichir le potentiel des commerciaux à travers Viva Sales.

Cette semaine, Microsoft a dévoilé de nouvelles facettes de Copilot au sein de la plateforme Viva. L’objectif est évidemment d’utiliser l’IA pour améliorer l’engagement et la performance des employés. « Viva Copilot offre aux dirigeants d’entreprise une toute nouvelle façon de comprendre et d’impliquer leurs employés » explique Kirk Koenigsbauer, Corporate Vice President for Microsoft 365.

Selon l’éditeur, cette nouvelle IA intégrée au cœur de la plateforme EX va faciliter la définition et le suivi des objectifs, la communication et la formation des employés, mais aussi l’utilisation des données permettant de mesurer et améliorer le fonctionnement même de l’entreprise.

Une IA Copilot au cœur des processus RH

Outre l’intégration déjà démontrée de Copilot dans Viva Sales, Microsoft va également insuffler son IA dans le module Viva Goals (le module de définition des objectifs au sein de l’entreprise et des équipes pour aligner les efforts). Microsoft explique que « Copilot, dans Microsoft Viva Goals, simplifie la définition des objectifs en guidant les dirigeants tout au long du processus de création des objectifs et des résultats clés (OKR) et en simplifiant la gestion des objectifs dans l’ensemble de l’organisation. Copilot peut suggérer des recommandations d’OKR basées sur des documents Word existants, tels que les Business Plans ou les documents de stratégie produit. Copilot permet aussi aux employés de gagner du temps en résumant l’état des OKR, en identifiant les obstacles et en suggérant les prochaines étapes. Enfin, Copilot peut consolider les données existantes pour générer des check-ins plus complets afin que les équipes puissent tirer parti d’un large éventail de connaissances à partir de différentes sources de vérité ».

Copilot va également faire son entrée au cœur de Viva Engage, le réseau social intégré à Viva et qui a repris le flambeau de Yammer. « Copilot dans Microsoft Viva Engage aide les dirigeants à créer des messages convaincants et inspirants à partir de simples invites ou de sujets en vogue au sein des communautés de travail. Copilot propose des suggestions pour personnaliser les messages avec des options permettant d’ajuster le ton et la longueur et de suggérer des images pertinentes, le tout pour favoriser l’authenticité et l’engagement. En outre, les dirigeants peuvent utiliser Copilot pour analyser les mesures d’engagement, évaluer le ressenti des collaborateurs et recommander des réponses ».

Et ce n’est pas tout ! Parce qu’il est essentiel que les collaborateurs mettent à niveau leurs compétences et aient accès à toujours plus d’apprentissages pour rester engagé et productif, Copilot va également s’intégrer dans le module Viva Learning pour proposer à chaque employé des collections de formations adaptées à ses besoins propres ainsi que des résumés de connaissances qu’il doit avoir pour s’améliorer dans son rôle ou ses envies de développement.

Dans un même ordre d’idées, Copilot fait également son apparition dans Viva Topics offrant son interface conversationnelle pour aider chacun à en savoir plus sur des sujets clés ou sur les projets de l’entreprise.

Et Copilot sera aussi intégré à Viva Answers pour aider aussi bien à la rédaction des questions que des réponses (l’IA pouvant même aider à citer et inclure des références et ressources) !

Enfin, Copilot fera aussi partie intégrante de Viva Glint. Ce dernier est un nouveau module qui fera son apparition dans la plateforme Viva en juillet prochain. Il s’agit en réalité d’une réécriture des outils de Glint, ancienne filiale de LinkedIn, créer pour mesurer l’engagement des collaborateurs et convertir ces données en actions pour améliorer l’expérience des employés. L’intégration de Copilot dans Glint « permettra de résumer et d’analyser des milliers de commentaires d’employés et d’offrir aux dirigeants une nouvelle façon d’explorer les commentaires en posant des questions en langage naturel ».

Microsoft poursuit donc son « All-In » sur l’IA. Après Bing, Skype, Dynamics 365 et Microsoft 365, l’IA conversationnelle et générative s’empare donc de la plateforme Viva. Reste que la plupart de ces IA ne sont encore qu’en « bêta privée » et que peu d’entreprises y ont concrètement accès aujourd’hui. Elles devraient être plus largement accessibles dans les mois à venir, probablement vers la fin de l’été à la suite de sa conférence Microsoft Inspire (18 au 19 juillet) qui devrait être très très marquée par l’IA.

À lire également :