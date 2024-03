Dans la série des pires idées jamais eu par Microsoft, la séparation de Teams en deux éditions, une personnelle et une professionnelle, va enfin être abandonnée. Enfin, en quelque sorte…

Microsoft a le don de se mettre dans la mouise et d’emmener ses utilisateurs dans la galère. Sous l’inavouable prétexte de dissimuler une pratique anticoncurrentielle néfaste, Microsoft a tenté il y a deux ans d’imposer par défaut dans Windows 11 une version « personnelle et familiale » de Teams. Le problème, c’est que celle-ci différait profondément du « Teams ‘Work & School’ » et que les utilisateurs se retrouvaient systématiquement avec deux versions de Teams sur leur machine.

Ajoutez à cela que les utilisateurs ont même droit à deux versions de la ’Work & School’, l’ancienne version et la « New » version.

Du coup, lorsqu’on cherche Teams dans la barre de recherche du menu Démarrer, on n’obtient pas une réponse mais trois ! Difficile de brouiller plus les utilisateurs !

Mais la nouvelle équipe en charge des expériences Windows semble vouloir avoir un peu plus la tête sur les épaules. Pas sûr qu’elle abandonne pour autant les détestables pratiques marketing à deux balles qui n’ont apparemment d’autres raisons d’être que d’énerver la Commission européenne et claquer la porte à toute concurrence.

Cette semaine, Microsoft a montré sa volonté d’améliorer (très vaguement) les choses en inaugurant une nouvelle « Build Insider » de Windows 11 qui se démarque de la précédente par l’introduction d’une nouvelle expérience unifiant les expériences Teams dans Windows.

Vous nous direz que cela ne change finalement rien au fait que Teams soit installé par défaut dans Windows 11. Et vous aurez parfaitement raison. Au moins, ce Teams « unifié » est désinstallable. Malheureusement, il n’est en fait pas vraiment si unique comme on va le voir…

Selon l’aveu même des chefs produits : « Microsoft a reçu des commentaires constants de la part des utilisateurs personnels et professionnels : vous préférez une application Teams unique qui vous permet d’accéder facilement à vos comptes personnels et professionnels et de passer de l’un à l’autre ».

Le problème, c’est que chez Microsoft, les mauvaises idées ont toujours une certaine résilience. Alors, okay, il n’y a plus officiellement qu’une seule « app » Teams. Youpiii… Par contre, vous aurez quand même droit à deux icônes différentes en barre des tâches… Beeuuurrrk ! Apparemment, deux icônes c’est mieux qu’une : cela permet de basculer aisément de l’univers pro à l’univers perso, sans les confondre… Il paraît que les utilisateurs préfèrent aussi avoir deux fenêtres différentes pour ne pas s’emmêler les pinceaux dans leurs activités. C’est Microsoft qui l’affirme. Comment ne pas les croire ?

