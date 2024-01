L’efficacité opérationnelle à l’ère numérique repose sur des outils adaptés aux exigences multicanal. Microsoft Teams, malgré ses atouts, trouve ses limites dans la gestion complète des centres de contact, un défi relevé par les solutions comme celles d’Open Lake Technologie.

Dans un monde où la digitalisation est devenue le pivot de l’efficacité opérationnelle, la gestion multicanale est essentielle pour la croissance des entreprises.

Microsoft Teams a su s’imposer comme une plateforme intégrée pour les communications et la collaboration au sein des entreprises. Sa capacité à réunir les équipes, à faciliter les échanges instantanés, les réunions virtuelles et le partage de documents en fait un outil précieux pour la gestion quotidienne des tâches. Sa fluidité dans l’intégration aux outils Office 365 en fait un choix attractif et naturel pour nombre d’organisations.

Si Teams offre une solution efficiente, sa capacité à être utilisée comme un outil complet pour un usage de type centres de contacts (interne ou externe) peut être limitée.

En effet certaines problématiques métier ne sont pas encore adressées à leur juste niveau.

Que faire si l’on veut réellement comprendre les usages, comprendre la qualité de son service client, si la solution proposée n’y répond pas nativement ?

C’est ici qu’intervient Open Lake Technologie, avec l’ajout d’une couche logicielle vous permettant enfin de répondre à des problématiques telles que :

– La gestion des files d’attentes (disponibilité des agents durée d’attente, appels non répondus…)

– La gestion des SLA (respect de la qualité du service client interne et/ou externe…)

– L’optimisation des coûts associés aux licences Microsoft…

La réflexion autour de l’intégration intelligente des technologies est à encourager pour avoir une solution complète. En combinant la puissance de Microsoft Teams avec les outils d’Open Lake Technologie, vous atteindrez sereinement les niveaux de satisfaction clients attendus.

En somme, les solution d’Open Lake Technology sont des éléments centraux indispensables à la solution Microsoft Teams. L’avenir réside dans une synergie harmonieuse entre ces technologies pour garantir un avantage compétitif et une expérience IT exceptionnelle.

Par Antony Derbes, Président d’Open Lake Technology

