Copilot Cowork, Office EU, l’IA agentique de Zoom, l’après-VMware, la levée record de Yann LeCun et un niveau de cybermenace toujours très élevé selon l’ANSSI : cette semaine, InfoNews Hebdo explore une actualité où souveraineté, infrastructure, IA et cybersécurité se télescopent…

Bienvenue dans ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire avec l’actualité informatique et telecom.

Guy Hervier et Jean-François Le Nilias reviennent cette semaine sur une actualité dominée par l’irruption très concrète de l’IA agentique dans les outils du quotidien.

Microsoft pousse Copilot Cowork au cœur de Microsoft 365, Zoom transforme la réunion en chaîne d’actions, tandis qu’Office EU tente de faire émerger une alternative européenne crédible sur le terrain du collaboratif et de la bureautique. Mais comme le démontre l’arrivée du plan E7 de Microsoft 365, l’IA agentique va avoir un coût élevé ce qui remet en premier plan la problématique du ROI de l’IA.

Mais derrière les annonces, ce sont aussi des choix structurants qui se dessinent. L’ère post-VMware oblige les entreprises à clarifier leurs trajectoires d’infrastructure, à réévaluer leurs dépendances et à redonner du poids aux approches ouvertes, modulaires et souveraines.

Dans le même temps, Yann LeCun et ses AMI Labs lèvent un milliard de dollars pour imposer une autre vision de l’intelligence artificielle, centrée sur les World Models plutôt que sur les seuls LLM.

Et pendant que l’innovation accélère, la pression ne retombe pas. L’ANSSI confirme un plateau de menaces très élevé.

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AU SOMMAIRE

En Bref

Copilot Cowork et un plan Microsoft 365 E7 onéreux

Avec Copilot Cowork, Microsoft transpose la logique des agents autonomes dans l’univers Microsoft 365, mais en l’inscrivant cette fois dans le tenant de l’entreprise, sous gouvernance, auditabilité et contrôle DSI. Et ceci justifie selon Microsoft un prix plus élevé et par voie de conséquences un nouveau plan d’abonnement E7 pensé pour l’utilisation et la sécurité de l’IA agentique à grande échelle.

>> Copilot Cowork : Microsoft intègre Claude Cowork dans Microsoft 365

>> Microsoft 365 Copilot Wave 3 : quand l’IA agentique envahit Word, Excel, PowerPoint et Outlook

>> Microsoft 365 E7 et Agent 365 : le prix de l’ère agentique

Office EU : une alternative européenne à Office qui doit encore faire ses preuves

Bâti sur Nextcloud Hub et Collabora Online, Office EU veut incarner une réponse européenne à Microsoft 365 et Google Workspace, avec la souveraineté en étendard mais encore beaucoup à démontrer sur la crédibilité et l’exécution.

>> Office.eu : une suite européenne mais pas un projet de l’Union

Zoom passe à l’IA agentique sur toute sa plateforme

Avec AI Companion 3.0, Zoom ne veut plus seulement assister les réunions mais en extraire automatiquement actions, documents, suivis et orchestration métier, jusque dans Workplace et le centre de contact.

>> Zoom cherche à se réinventer avec AI Companion 3.0 et mise sur l’IA agentique

L’ère post-VMware impose une clarification stratégique

Après le choc Broadcom, les entreprises comprennent qu’il n’existe pas de plan B automatique : diversification, cloud natif, open source et souveraineté redeviennent des axes centraux de réflexion pour reprendre la main sur l’infrastructure.

>> Cisco lance son propre hyperviseur, alternative à VMware

Yann LeCun lève un milliard pour imposer les World Models

AMI Labs signe une levée record de 1,03 milliard de dollars pour transformer la vision de Yann LeCun en réalité industrielle et défendre une IA fondée sur la compréhension du monde physique plutôt que sur le seul langage.

>> AMI Labs, la Deep Tech de Yann LeCun lève 1 milliard de dollars pour faire des World Models une réalité

Le Dossier

Cybermenace : l’ANSSI confirme un plateau toujours très élevé

Dans son panorama 2025, l’ANSSI décrit un niveau de menace qui reste durablement haut, entre vols de données, ransomwares, espionnage, sabotage potentiel et vulnérabilités exploitées de plus en plus vite.

>> Panorama de la cybermenace 2025 : La France toujours sous la pression des cyber attaquants — ANSSI

Rendez-Vous

Oracle AI World Tour fait étape à Paris

Le 19 mars au CNIT Forest, Oracle veut montrer comment ses innovations IA irriguent l’infrastructure, la donnée et les applications métier, avec plusieurs grands clients français à l’appui.

Carton rouge

L’Éducation nationale rempile avec Microsoft jusqu’en 2029

En prolongeant son contrat avec Microsoft, le ministère privilégie la continuité opérationnelle, mais ravive un débat devenu central : peut-on encore parler de souveraineté numérique quand l’État reconduit massivement sa dépendance aux grands éditeurs américains ?