SNCF, Airbus, Safran, EDF, port du Havre, aéroports de Roissy et Orly… Les déploiements de 5G privée se multiplient sur les sites industriels français. Bien plus qu’une simple évolution des réseaux mobiles, cette technologie redessine en profondeur l’architecture des usines et pourrait bien devenir le socle invisible de la réindustrialisation.

Alors que la France et l’Europe multiplient les initiatives pour relocaliser leurs filières stratégiques, une vérité technique s’impose : on ne réindustrialise pas avec les protocoles de communication d’hier. Trop longtemps, l’usine a été entravée par ses câbles ou limitée par l’instabilité des ondes partagées. Aujourd’hui, la 5G privée brise ce plafond de verre. Elle n’est pas qu’une simple itération de la connectivité mobile ; elle est le système nerveux autonome qui permet de piloter l’outil de production par la donnée en temps réel. Pour l’industriel, c’est le passage de l’outil isolé à l’écosystème agile, sécurisé et souverain.

5G privée, un enjeu de compétitivité et d’indépendance

Contrairement au réseau mobile grand public, la 5G privée est un réseau dédié, non partagé, déployé sur un périmètre circonscrit : une usine, un site logistique, un port ou une plateforme industrielle. Elle permet à une entreprise de disposer de son propre réseau et de fréquences dédiées, configurés selon ses exigences opérationnelles.

Elle s’adapte particulièrement aux environnements critiques et a déjà été déployée sur de nombreux sites par de grands industriels publics comme privés : pour ne citer que les déploiements en France, on retrouve des réseaux 5G privés chez des acteurs comme la SNCF, Airbus, Solvay, Safran, Thales, Schneider Electric ou EDF mais également chez des organismes de recherche comme le CEA et le CNES, ainsi que dans des collectivités telles que les métropoles de Toulouse et Limoges. Parmi les cas emblématiques figurent notamment le port du Havre, le site d’ArcelorMittal à Dunkerque, ou les déploiements réalisés par Aéroports de Paris pour couvrir l’intégralité des aéroports de Roissy et d’Orly.

L’enabler d’une réindustrialisation dopée par le digital

Alors que la compétitivité de nos usines ne repose plus seulement sur les optimisations organisationnelles, mais également sur la capacité à traiter l’information à la source, la 5G privée peut être le socle de cette transformation. En offrant une densité de connexion inédite et une latence quasi nulle, elle permet le déploiement massif de l’intelligence artificielle à la périphérie (Edge Computing). C’est ainsi par exemple que les jumeaux numériques deviennent dynamiques et que la maintenance prédictive s’affine. C’est par cette efficacité opérationnelle radicale que nous redonnerons à nos territoires leur avantage comparatif.

Un moteur de rentabilité par l’agilité opérationnelle

Le passage à la 5G privée répond à une équation économique concrète : la réduction des cycles et l’optimisation des actifs.

* Réduction des CAPEX : Pouvoir reconfigurer une ligne de production sans tirer des kilomètres de nouveaux câbles permet des gains de temps et d’argent considérables. C’est l’avènement de l’usine « liquide », capable de s’adapter aux changements de demande en quelques heures.

* Optimisation des flux : En garantissant une connexion sans coupure pour les flottes de véhicules autonomes (AGV) ou les robots collaboratifs, la 5G privée fluidifie la logistique interne et réduit drastiquement les temps d’arrêt machine.

Un sanctuaire de connectivité pour une souveraineté de terrain

Dans un contexte de cybermenaces croissantes, la sécurité des données est une question de survie. La 5G privée offre un cloisonnement fort : l’industriel devient son propre opérateur de réseau local. Les données critiques ne quittent jamais le périmètre du site. Cette autonomie garantit une continuité de service absolue, même en cas de saturation du réseau public, protégeant ainsi la propriété intellectuelle et les flux de production contre toute intrusion ou défaillance externe.

Le lien IT/OT : unifier pour mieux régner

La 5G privée rationalise enfin l’architecture technique de l’usine en faisant le pont entre l’informatique de gestion (IT) et les technologies de l’atelier (OT).

* Modernisation des usages : Elle remplace avantageusement les systèmes radio obsolètes (type Tetra) par des communications sécurisées (voix et vidéo HD) pour les équipes de terrain.

* Performance en milieux complexes : Là où le Wi-Fi sature face aux structures métalliques ou aux zones de stockage à ciel ouvert, la 5G privée assure une couverture homogène. Qu’il s’agisse d’un port, d’une mine ou d’une usine à l’architecture complexe, le signal reste stable, garantissant une remontée de données exhaustive.

L’urgence d’un cadre favorable

Pour transformer l’essai, la France doit simplifier radicalement l’accès au spectre. Si les grands groupes avancent, nos PME et ETI ont besoin d’un accès rapide, simple et abordable aux fréquences (notamment la bande des 3,8 – 4,2 GHz). Créer un environnement favorable, c’est permettre à chaque industriel de moderniser son socle de connectivité sans barrière administrative excessive.

Le déploiement de la 5G privée est un investissement stratégique dans un actif de production à part entière, dont le retour se mesure en résilience : elle est le socle nécessaire pour transformer nos usines en sites de haute technologie capables de rivaliser mondialement.

____________________________

Par Nicolas Méchin, Directeur Général d’Hub One

____________________________

À lire également :