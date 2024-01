Avec ses capacités exceptionnelles en matière de vitesse et de faible latence, la technologie 5G promet de transformer les hubs des transports publics en écosystèmes interconnectés et intelligents, redessinant au passage l’expérience des voyageurs.

L’avènement de la technologie 5G marque une avancée significative dans la marche effrénée de notre monde vers un avenir hyperconnecté. En alliant une vitesse inégalée, une faible latence et une capacité remarquable, la 5G s’apprête à révolutionner de nombreux aspects de la vie quotidienne, parmi lesquels les systèmes de transport occupent une place centrale.

Jetons ici un coup d’œil sur les bénéfices cruciaux que la 5G apporte aux infrastructures de transport – en particulier les aéroports, les gares et les métros – et sur son impact transformateur sur ces nœuds de voyage critiques.

Amélioration de la connectivité et de l’efficacité

Les plates-formes de transport aérien et ferroviaire sont des centres animés qui accueillent des millions de passagers chaque jour. Une connectivité fiable et à haut débit est essentielle au fonctionnement efficace de divers services, notamment les systèmes d’information des passagers, le suivi des bagages, les systèmes de sécurité et la billetterie.

Les vitesses fulgurantes et la faible latence de la 5G permettent une communication et un échange de données transparents entre les appareils, garantissant des mises à jour en temps réel et optimisant l’efficacité opérationnelle. Cela peut se traduire par des processus d’embarquement plus rapides, des contrôles de sécurité améliorés et de meilleures expériences pour les clients.

Gestion intelligente du trafic

La gestion de la congestion et du trafic au sein des plateformes de transport pose des défis importants. Avec la 5G, les technologies avancées telles que les capteurs de l’Internet des objets (IoT) et les analyses alimentées par l’IA peuvent s’intégrer de manière transparente dans l’infrastructure pour comprendre et atténuer ces défis.

Ces technologies peuvent surveiller la densité des foules, suivre le flux des passagers et analyser les schémas de circulation en temps réel. Grâce à ces informations, les autorités de transport peuvent prendre des décisions éclairées, optimiser les opérations et mieux gérer le contrôle des foules, réduisant ainsi les temps d’attente et renforçant la sécurité.

Systèmes de transport intelligents

Les hubs de transport sont des systèmes complexes où se croisent différents modes de transport. Grâce à la 5G, ces hubs peuvent devenir plus intelligents et mieux interconnectés. Par exemple, en exploitant les capacités de la 5G, les aéroports, les gares et les métros peuvent intégrer des systèmes intelligents qui fournissent aux passagers des informations actualisées sur les horaires, les retards et les itinéraires alternatifs.

Ces informations peuvent être fournies par le biais d’applications mobiles personnalisées, d’affichage numérique ou d’expériences de réalité augmentée (AR), garantissant ainsi une expérience de voyage fluide et sans stress.

Véhicules autonomes et drones

L’une des transformations les plus importantes apportées par la 5G est son rôle dans l’avancement des véhicules autonomes et des drones. Grâce à la connectivité à haut débit et à faible latence de la 5G, les plateformes de transport peuvent soutenir efficacement le déploiement de navettes, de taxis et de véhicules de livraison autonomes qui dépendent d’une large couverture et d’une faible latence. Ces véhicules peuvent naviguer plus efficacement dans des environnements complexes, réduisant ainsi les embouteillages et les émissions.

De même, la 5G peut permettre l’intégration en toute sécurité de drones pour la surveillance, la sécurité et les opérations logistiques dans les plateformes de transport.

Amélioration de la sécurité et de la sûreté

La sûreté et la sécurité sont des préoccupations primordiales dans les hubs de transport. La technologie 5G peut améliorer ces aspects en facilitant la vidéosurveillance en temps réel, la reconnaissance faciale et les systèmes d’authentification biométrique. Grâce à la faible latence et à la large bande passante de la 5G, le personnel de sécurité peut réagir rapidement aux menaces potentielles, ce qui améliore la connaissance de la situation et maintient un environnement plus sûr pour les passagers.

En outre, avec l’aide de dispositifs IoT alimentés par la 5G, les aéroports peuvent utiliser des caméras vidéo connectées pour empêcher le vol de bagages et des dispositifs de correspondance entre les passagers et les bagages pour s’assurer que chaque bagage part avec son propriétaire.

La technologie 5G émerge comme un catalyseur puissant pour l’évolution des infrastructures de transport, avec des répercussions significatives sur les aéroports, les gares et les métros. Son adoption dans les applications de transport critiques est incontournable pour libérer tout le potentiel des plateformes de transport. L’avenir de ces hubs est indéniablement lié à la puissance transformative de la 5G, et son intégration est essentielle pour assurer une évolutivité, une flexibilité, une efficacité et une performance maximales dans ces environnements dynamiques. En somme, la 5G ouvre la voie à une ère de connectivité sans précédent, améliorant de manière significative notre façon de voyager et de naviguer dans le monde hyperconnecté qui se profile.

___________________

De Frédérique Ferron, Head of EMEA Marketing, RUCKUS, CommScope

À lire également :