Si les principaux opérateurs télécoms commencent à déployer la 5G et que les entreprises se réjouissent du potentiel de cette technologie quant à l’amélioration de la productivité et de la rapidité des services, ces dernières s’interrogent également sur le volume de données qu’engendrera cette transition.

En effet, la 5G marquera le début d’une nouvelle ère de croissance soudaine et rapide du volume de données. L’amélioration de la vitesse et la réduction de la latence permettront d’alimenter de nombreuses applications nouvelle génération, et se traduira alors par une génération et une utilisation beaucoup plus importantes de données. Selon une récente étude menée par Ericsson, la consommation mensuelle de données mobiles devrait monter en flèche pour atteindre 45 Go par smartphone d’ici 2025.

Mais où toutes ces données seront-elles stockées et comment seront-elles protégées ? Tout aussi important, quelles architectures les entreprises peuvent-elles déployer pour réussir à capturer et traiter ces nouvelles informations pour exploiter leur potentiel ?

Sortir des politiques universelles et incompatibles

Avec autant de données générées, les entreprises auront besoin de politiques de gouvernance solides pour déterminer quels éléments sont critiques et doivent être sauvegardés et protégés, afin que ceux moins importants ou d’un usage temporaire puissent être écartés. Toutes les données ne sont pas égales, et il est donc nécessaire de disposer d’un système capable d’identifier les plus précieuses.

Pourtant, nombre d’entreprises n’en disposent pas. La vérité est que les équipes en charge de la sauvegarde des données et de la reprise après sinistre ont traditionnellement tendance à fauter par excès de prudence. Elles partent en effet du principe que l’on ne peut pas se tromper en sauvegardant l’ensemble des fichiers. Avec cette approche universelle et bien que cela fonctionne en quelque sorte, dans un environnement où les entreprises génèrent une quantité linéaire de données, les équipes ne seront pas en mesure de faire face à la nouvelle ère de la 5G.

Une politique universelle n’est pas envisageable dans un environnement où le volume de données à stocker et à protéger augmente de façon exponentielle. Ainsi, si les entreprises les traitent toutes de la même manière, le simple coût de leur stockage pourrait en conduire certaines à la faillite. En effet, quelle organisation peut aujourd’hui se permettre d’allouer une part toujours plus importante de son budget au stockage des données ?

Faire évoluer les solutions de gestion

Alors quelle est la solution ? Comme évoqué précédemment, les entreprises doivent d’abord créer des politiques qui leur permettent de stocker de la manière la plus rentable qui soit. Un exemple avec un système de niveau 1 plus coûteux dédié aux données critiques qui doivent être consultées fréquemment et récupérables rapidement. Les moins importantes peuvent être alors utilisées des solutions moins onéreuses, le tout étant d’être capable de prioriser rapidement les fichiers.

Heureusement, il existe désormais une nouvelle génération de solutions de gestion des données dotées d’une intelligence permettant de déterminer quelles informations méritent d’être sauvegardées ou non. Que ce soit en fonction de leur fréquence d’utilisation ou de leur degré de criticité, vous pouvez ensuite décider de les placer dans un stockage primaire ou secondaire à moindre coût.

En adoptant un tel modèle intelligent et dynamique de gestion et de protection des données, les entreprises peuvent maîtriser leurs coûts de stockage, et ce même à l’ère de la 5G. De plus, à mesure qu’elles déploieront diverses applications de la 5G – avec des technologies immersives comme la réalité virtuelle ou de la surveillance en temps réel et du contrôle à distance des équipements connectés – elles auront l’avantage certain de savoir que leur capacité de stockage est à la hauteur.

Alors que la 5G se développe à vitesse grand V, il est temps pour chaque entreprise de se demander si leurs systèmes sont prêts à faire face à l’explosion des données qui en découlera. Celles qui utilisent actuellement une approche universelle pour le stockage et la gestion ne le sont probablement pas, quand celles adoptant une stratégie intelligente pour catégoriser et hiérarchiser leurs fichiers seront en bonne position pour exploiter le potentiel considérable de cette révolution technologique.

