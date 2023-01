S’il est un domaine où la 5G change tout, c’est bien celui de la connectivité des grands espaces publics comme les stades, les salles de spectacle, les grands musées. Explications…

Dans n’importe quel grand lieu public très fréquenté, on est entourés de personnes sur leurs appareils mobiles. Qu’il s’agisse d’un stade de 80 000 places, d’une salle de spectacle, d’un casino ou d’un grand hôtel, on trouve des milliers de visiteurs en train de parler, d’envoyer des SMS, de diffuser des flux en direct et de télécharger du contenu sur leurs appareils.

On peut se demander comment ces grands sites ont la capacité de prendre en charge autant de connexions sans fil simultanées à large bande passante. Nombreux sont ceux qui pensent que la connectivité intérieure signifie uniquement Wi-Fi, ce qui est vrai dans certains cas. Cependant, les grands bâtiments disposent également de réseaux cellulaires à l’intérieur, qui présentent des avantages distincts en termes de performances.

Les réseaux cellulaires intérieurs, dont 80 % sont aujourd’hui compatibles 4G/LTE, offrent une authentification transparente, une sécurité basée sur la carte SIM et une couverture plus adaptative pour les espaces mixtes intérieurs et extérieurs. Dans les grands espaces, la 4G/LTE en intérieur est généralement assurée par un système d’antennes distribuées (DAS) qui relie les stations distantes du réseau à une tête de réseau qui assure la liaison avec le réseau central. Comme les générations précédentes de technologies de connectivité, la 4G/LTE a suivi la voie d’évolution traditionnelle du cellulaire.

Les générations de la technologie cellulaire

En l’espace d’une décennie environ, le déploiement de la technologie cellulaire passe par trois phases. Tout d’abord, la nouvelle norme est déployée dans les réseaux qui couvrent le plus grand nombre de personnes – les macro-réseaux extérieurs – où les antennes, les équipements radio et les autres infrastructures sont mis à niveau avec de nouveaux équipements.

Ensuite, l’attention se porte à l’intérieur, sur les grands sites. Des lieux tels que les stades, les aéroports, les casinos, les centres de transport, etc., mettent à jour leur équipement sans fil intérieur pour prendre en charge la nouvelle génération de technologie.

Pour finir, la densification du réseau se produit par l’expansion et l’optimisation de la capacité. Les dernières années du cycle verront également un intérêt croissant et la planification de la prochaine génération de technologie cellulaire, et le cycle recommence.

Bien sûr, il y a des écarts, mais ce schéma général s’est vérifié pour les trois dernières générations de technologie cellulaire. La phase de croissance actuelle de la 5G dans les bâtiments permet de prévoir que les prochaines années verront beaucoup plus de projets de mise à niveau de la 5G pour les systèmes DAS qui fournissent des réseaux cellulaires.

La 5G change tout

Les déploiements 5G peuvent fournir une augmentation de capacité multipliée pour alimenter les applications gourmandes en bande passante. Cette architecture à haute densité est intégrée dès le départ dans les systèmes DAS 5G ; elle fournit non seulement un pipeline massif pour les réseaux sociaux, le streaming multimédia, les selfies et les SMS aujourd’hui, mais offre également la bande passante nécessaire pour prendre en charge la prochaine génération d’applications plus interactives et immersives.

L’avantage de la 5G va toutefois bien au-delà de l’augmentation massive de la bande passante. L’autre avantage principal de la 5G est sa faible latence, c’est-à-dire le temps qu’il faut à un signal pour atteindre sa destination. La latence de la 4G/LTE se situe généralement autour de 50 millisecondes (environ 1/20e de seconde). La 5G, en revanche, a une latence qui peut approcher les 1 milliseconde (1/1000e de seconde). C’est ce qui se rapproche le plus d’une connectivité en temps réel et que nous verrons probablement pendant un certain temps.

La 5G prend également en charge un large éventail de bandes qui offrent chacune des atouts personnalisés pouvant être adaptés à un lieu ou à une application particulière. Ses importantes bandes sub-6GHz (y compris la bande C) sont idéales pour une couverture plus large de zones plus vastes, ainsi que pour les zones mixtes intérieures-extérieures. À l’autre extrémité se trouvent les bandes à ondes millimétriques (26 GHz et plus) qui offrent des vitesses de débit incroyables mais ne peuvent pas couvrir de grandes distances et ne peuvent pas traverser facilement les murs ou d’autres obstacles solides.

La 5G : pour les fans

Dans un lieu de grand public, la flexibilité, la bande passante et la latence de la 5G peuvent alimenter des expériences de nouvelle génération pour les fans et les visiteurs. Dans une industrie où l’émerveillement des fans ou le sur-mesure sont des critères de réussite, les applications de réalité virtuelle (VR) et de réalité augmentée (AR) compatibles avec la 5G peuvent être des facteurs de différenciation essentiels. Imaginez que des dizaines, voire des centaines de milliers d’utilisateurs connectés simultanément puissent :

* Consulter à la demande des ralentissements de matchs de football en résolution 4K, des statistiques établies et des profils de joueurs.

* Lire les paroles et enregistrer la vidéo du concert de leur groupe préféré.

* Visionner une vidéo 3D de la foule en délire, vue du point de vue de l’artiste.

* Regarder son émission ou son film préféré en 4K en attendant son vol.

* Placer des micro-paris sur le résultat d’un jeu particulier, quelques secondes avant qu’il ne se produise.

Ces applications VR/AR et d’autres applications à large bande passante et à faible latence, ainsi que celles qui doivent encore être créées, peuvent toutes être fournies à l’échelle d’un stade par le DAS 5G. Avec de plus en plus d’appareils compatibles 5G dans les poches, l’ultime expérience de divertissement interactif et immersif sera bientôt à la portée de tous les fans, à condition que le site soit équipé pour l’offrir.

La 5G : pour l’exploitation des salles de spectacle

La 5G ne s’adresse pas seulement aux fans, mais aussi aux exploitants de salles de spectacle. Grâce à l’authentification transparente et à la sécurité renforcée qu’offre un réseau 5G, ainsi qu’à son raccordement au réseau central, les exploitants de salles de spectacle peuvent :

* Connecter en toute sécurité des scanners de billetterie sans fil pour améliorer la sécurité.

* Gérer les opérations du stade sur un réseau sécurisé, y compris les serrures de porte et autres dispositifs IoT.

* Fournir aux organismes d’intervention d’urgence des canaux de communication dédiés à la sécurité publique à l’intérieur du stade.

* Décharger le trafic Wi-Fi pour garantir une expérience utilisateur cohérente pour les fans et les employés.

* Monétiser les applications spécifiques aux visiteurs du stade, comme les expériences mentionnées ci-dessus.

Il est également intéressant de noter qu’il existe désormais des solutions DAS prêtes pour la 5G qui fonctionnent avec un câblage informatique standard, ce qui rend leur installation simple et relativement peu coûteuse – un soulagement pour les exploitants de sites qui doivent mettre à niveau ou remplacer les plateformes 4G/LTE existantes.

De plus, l’équipement de tête de réseau nécessaire pour exploiter un réseau 5G privé a été considérablement simplifié, de sorte qu’il peut tenir dans une petite pièce ou même être géré hors site via un câblage en fibre optique.

Cela permet non seulement de gagner de l’espace, mais aussi de réduire la quantité de refroidissement nécessaire – et les plateformes DAS 5G modernes peuvent changer dynamiquement les niveaux de puissance en fonction des besoins du trafic, ce qui améliore l’efficacité électrique globale. C’est important pour de nombreux exploitants de sites qui pèsent la durabilité environnementale dans chaque décision d’infrastructure qu’ils prennent.

2023 et au-delà

À l’avenir, le Wi-Fi et la 5G en intérieur continueront de fonctionner conjointement, se complétant mutuellement dans les lieux grand public. La prochaine étape consistera probablement en une fusion plus formelle des deux plates-formes technologiques dans un réseau public et privé à accès multiple prenant en charge la 5G, le Wi-Fi et même les appareils de l’Internet des objets (IoT) publics et privés. Ce type de plateforme convergente exploite efficacement les atouts des deux technologies sans fil, éliminant la nécessité d’exploiter et de maintenir deux systèmes parallèles et simplifiant grandement les relations avec les fournisseurs, réduisant ainsi le risque de faire fonctionner l’ensemble.

La convergence sans fil pour la 5G et le Wi-Fi est à portée de main dans un avenir proche. À mesure que l’année 2023 avance, les lieux grand public feront partie des premières études de cas de cette nouvelle technologie.

Par Upendra Pingle, Senior Vice President, CommScope

