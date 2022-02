Le télétravail s’étant démocratisé pendant les premiers stades de la pandémie, les opérateurs ont réorienté leurs investissements vers les infrastructures fixes qui sous-tendent les connexions haut débit à domicile. En 2022, nous verrons une croissance de la 4G ainsi que du temps consacré à l’évaluation des moyens les plus pragmatiques d’ajouter de la capacité et des fonctionnalités dans les plans de déploiement de la 5G. Quatre grandes tendances sur le marché sont à prévoir pour l’année 2022.

Déterminer une stratégie pour simplifier le déploiement de la 5G

Dans le monde entier, les opérateurs cherchent des moyens de monétiser leurs réseaux, nous verrons la première couche de 5G gagner en traction principalement dans les villes. Outre des débits mobiles plus rapides, l’industrie testera de nouvelles applications telles que des expériences personnalisées pendant des évènements sportifs ou culturels, des équipements agricoles connectés ou encore des échographies commandées à distance sur les réseaux 5G publics. Le spectre utilisé pour ces nouveaux services nécessitera une densification et les opérateurs rechercheront des technologies permettant une couverture locale.

Nous pourrions également assister à l’évolution de modèles commerciaux dans des secteurs tels que la santé ou la logistique. AWS a par exemple récemment lancé un nouveau service qui aide les entreprises à mettre en place et à faire évoluer les réseaux mobiles 5G privés dans leurs installations en quelques jours au lieu de quelques mois. Cette tendance pourrait se poursuivre, car les spécialistes des applications « sectorielles » décident d’acheter une partie du réseau 5G pour la rebaptiser et la vendre en tant que solution industrielle de niche à leurs clients.

Découvrir des moyens d’optimiser l’infrastructure existante

La course à la 5G est devenue une affaire de génie civil autant que de technologie. Certains clients ont déclaré que la 5G était le plus grand programme de génie civil de toutes les générations de réseaux mobiles. Avec la 5G, de nouvelles fréquences apparaissent, ce qui signifie que de nouveaux équipements devront être déployés en plus des antennes-relais déjà surchargées. Les opérateurs sont confrontés à des défis importants, car cette combinaison d’équipements 4G et 5G plus lourds soumet les pylônes téléphoniques à des contraintes supplémentaires.

Les opérateurs mobiles cherchent des moyens pour maximiser l’utilisation de leur infrastructure actuelle tout en réduisant la consommation d’énergie. L’objectif est de minimiser la nécessité de construire de nouveaux pylônes ou d’ajouter structurellement aux pylônes existants.

Pour y parvenir, les ingénieurs combineront les antennes actives de la 5G avec les antennes passives des stations de base déjà utilisées dans les réseaux cellulaires traditionnels. Les opérateurs rechercheront des technologies qui optimisent l’espace de leurs tours et la charge du vent tout en combinant plusieurs antennes sous une seule radio. Davantage d’opérateurs de réseaux pourraient se tourner vers des fournisseurs d’hébergement neutres pour réduire l’empreinte, le coût et augmenter l’efficacité énergétique.

À l’avenir, les opérateurs continueront à renforcer leurs écocertifications, en étudiant la quantité d’énergie utilisée pour fabriquer les composants de la 5G. Ils pourraient prendre des engagements écologiques supplémentaires en fonction de la législation et des préoccupations relatives au stockage de l’énergie, à l’utilisation de nouvelles énergies et à la dissipation de la chaleur. Les équipements économes en énergie, l’électricité renouvelable et les nouvelles façons d’alimenter le réseau continueront d’être mesurés, les opérateurs cherchant à réduire leur empreinte carbone et leur facture énergétique. Alors qu’ils se tournent vers les techniques MIMO (entrées multiples, sorties multiples) pour se préparer à la 5G, ils pourraient potentiellement consommer 2,5 à 3 fois plus d’énergie que les systèmes précédents. Cela signifie que dans un avenir proche, les millions de sites cellulaires au cœur du réseau 5G nécessiteront plus d’énergie que leurs prédécesseurs de l’évolution à long terme (LTE), comme le mentionne un article de GSMA.

Bien que ces solutions d’antennes passives consomment très peu d’énergie et que leur fabrication soit moins gourmande en énergie, les opérateurs se préoccuperont davantage de cette consommation en 2022 lorsqu’ils déploieront davantage d’antennes MIMO massives pour les zones urbaines et suburbaines.

En outre, le spectre de la bande C n’ayant été attribué que récemment, les opérateurs n’ont pas encore eu le temps de mettre en place des réseaux en bande C, mais à mesure qu’ils le feront, la consommation d’énergie deviendra un facteur clé à prendre en compte. À l’avenir, nous pourrions voir des logiciels de gestion de réseau via le Cloud utiliser l’analyse pour collecter les données des appareils sur le terrain. Cela pourrait permettre d’identifier les problèmes de performance du réseau avant qu’ils ne se produisent.

Chercher des moyens de soutenir O-RAN

Avant que l’Open RAN ne devienne une technologie de base de la 5G, il reste encore beaucoup de travail à faire en matière d’interopérabilité entre les fournisseurs. Il faudra s’attendre à voir de nouveaux engagements dans la promotion de l’architecture de réseau et des normes industrielles en 2022.

L’accent sera mis sur la planification à long terme, avec un accent spécifique sur O-RAN en tant que concept pour la 4G, alors que les opérateurs envisagent de nouvelles stratégies sur la façon dont les nouvelles normes joueront dans les déploiements 5G, en particulier en Europe. Cinq des principaux opérateurs Telecom européens, dont Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia (TIM), Telefónica et Vodafone, ont formulé des recommandations sur la mise en place d’un écosystème Open RAN en 2021. En Asie, le plus grand opérateur du Japon affirme avoir construit un réseau 5G basé sur les principes fondamentaux de l’Open RAN.

En définitive, l’objectif de l’O-RAN sera de favoriser l’innovation. Les opérateurs disposeront d’une plus grande flexibilité quant aux types de services qu’ils proposent, à mesure que des tiers écriront de nouvelles applications basées sur l’IA.

Préparer les réseaux wireless extérieurs pour l’avenir

On estime que les opérateurs dépenseront environ 1 000 milliards de dollars à l’échelle mondiale (2019 – 2025) pour saisir la croissance émergente de la 5G. L’année 2022 sera une année d’acquisition d’expérience dans la planification et le déploiement de réseaux 5G. Les opérateurs se tourneront vers les fournisseurs qui peuvent aider à simplifier les déploiements 5G et à maximiser les investissements précédents. Par exemple, les antennes hybrides actives/passives peuvent réduire la charge des tours et les coûts opérationnels. Les stations de base et les connexions radio simplifiées accélèrent les déploiements et réduisent les coûts de main-d’œuvre. Les équipements de conditionnement d’énergie peuvent réduire la consommation d’énergie.

En outre, les fournisseurs d’équipements de télécommunications devront proposer des solutions compatibles avec les réseaux, afin que leurs clients disposent d’une plus grande souplesse dans les options de déploiement.

Par Jerôme Cousin, Sales Director South Europe, CommScope