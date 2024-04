Si la 5G contribuera d’ici 2030 à une hausse de 508 milliards de dollars du PIB mondial, les entreprises et les opérateurs doivent avoir une idée de la performance et de l’efficacité spectrale de cette dernière afin de mieux comprendre le débit et la latence des fréquences. L’efficacité spectrale autorisera la 5G à s’exporter plus facilement, tout en étendant ses capacités d’agilité réseau.

Les communications mobiles s’appuient sur des parties du spectre électromagnétique pour transmettre des signaux sans fil. Ce spectre comprend différentes bandes de fréquences, chacune ayant ses propres caractéristiques. Le spectre à bande basse et moyenne a soutenu les capacités évolutives des services mobiles au fil des ans, mais avec l’introduction de la 5G, des fréquences radio plus élevées – communément appelées fréquences d’ondes millimétriques – sont désormais nécessaires.

Bien que la 5G promette d’offrir aux utilisateurs des vitesses de données sans précédent, ces fréquences plus élevées s’affaiblissent très rapidement sur la distance. Ainsi, si elles peuvent être très efficaces dans un stade, une usine ou une station de métro, elles le sont moins lorsque le signal doit voyager plus loin. Pour que la 5G puisse offrir un service à la fois rapide et stable, il sera nécessaire de passer d’une bande à l’autre. C’est là qu’intervient le partage dynamique du spectre (DSS).

L’importance du DSS

Le DSS est une technologie d’antenne qui permet l’utilisation parallèle du LTE et de la 5G dans la même bande de fréquences. Grâce à cette technologie, les demandes de spectre pour la 5G et le LTE sont déterminées en temps réel, ce qui permet aux opérateurs de réseaux de diviser la bande passante disponible de manière dynamique afin de garantir la vitesse et la stabilité de la connexion.

L’effet net du LTE/5G DSS pour les utilisateurs finaux est que lorsqu’ils utilisent leur smartphone 5G ou des appareils de l’internet des objets (IoT) dans le rayon d’action d’une antenne, ils peuvent surfer avec la norme 5G. Les utilisateurs de téléphones 4G se trouvant dans la même zone physique peuvent utiliser la norme 4G. De cette manière, une antenne peut desservir deux réseaux.

Résoudre le dilemme du dernier kilomètre

Alors que de nombreuses entreprises cherchent à étendre l’utilisation de l’IoT et d’autres services avancés pour alimenter les usines intelligentes, les établissements de soins de santé et d’autres industries dépendantes de la technologie, la capacité à fournir la 5G sur le « dernier kilomètre » sera cruciale. Livrer des services aux utilisateurs finaux à l’intérieur de bâtiments densément peuplés peut s’avérer complexe et coûteux. Cela représente un défi pour les opérateurs, qui doivent souvent supporter les dépenses liées à la mise en place de l’infrastructure nécessaire sur chaque site.

La 5G privée, une option pour les entreprises

Cette bande de fréquences nouvellement attribuée étant disponible dans le commerce, les opérateurs et les entreprises peuvent tirer parti de cette technologie, ce qui ouvre une fenêtre d’opportunité pour les déploiements privés de la 5G. Avec la 5G privée, il est en effet possible de réinventer des modèles commerciaux qui sont restés statiques pendant des décennies.

Parmi les options disponibles, les entreprises peuvent utiliser un spectre sans licence ou sous licence loué à un opérateur mobile. Des petites cellules 5G, le cœur 5G et l’informatique périphérique multi-accès (MEC) peuvent tous être installés sur place. Les entreprises peuvent choisir de construire le système elles-mêmes et de l’autogérer, si elles disposent des connaissances et de l’expertise internes, ou elles peuvent s’associer à un intégrateur de systèmes, à un fournisseur d’équipements de réseau ou à un opérateur de téléphonie mobile.

D’autre part, si les entreprises ont besoin de solutions 5G moins coûteuses qui peuvent être opérationnelles rapidement tout en offrant une faible latence et une bonne sécurité, elles peuvent opter pour une approche hybride, en exploitant le réseau d’accès radio (RAN) de l’opérateur mobile ou l’ensemble du réseau de l’opérateur mobile en utilisant le découpage en tranches du réseau 5G.

Obtenir des informations sur les performances spectrales de la 5G est essentiel

Avec un volume croissant d’appareils IoT, les entreprises et les opérateurs devraient envisager une stratégie de visibilité réseau en temps réel, pour soutenir les services compatibles avec la 5G. La façon dont ces entités répondent aux préoccupations concernant l’attribution du spectre, les interférences et le potentiel de dépassement de capacité déterminera inévitablement le succès ou l’échec de tout déploiement. La visibilité peut aider les organisations à valider les modèles 5G et à optimiser continuellement la performance du réseau en réponse aux fluctuations du trafic, permettant un nouveau degré d’orchestration et d’automatisation.

En somme, l’efficacité spectrale représente un moyen de fluidification sur l’ensemble du réseau RAN, et couplée à l’intelligence artificielle et le machine learning, permettra de fournir des informations en temps réel pour soutenir au mieux la 5G, et de fait les entreprises. La visibilité de bout en bout offre des informations sur l’ensemble du réseau RAN, du cœur et de la périphérie, permettant aux utilisateurs finaux d’explorer des scénarios en temps réel, de créer des indicateurs de performance personnalisés.

Par Daniel Crowe, vice-président France & Europe du Sud chez Netscout

