Le déploiement de la 5G représente une transformation majeure dans le secteur des télécommunications, ouvrant de nouvelles avenues pour la monétisation et la personnalisation des services.

La révolution technologique en cours, menée par le déploiement de la 5G, est au cœur des discussions et des innovations dans le monde des télécommunications. Récemment, l’Arcep a mis en évidence l’importance de la 5G dans la transformation numérique du pays, avec près de 12,5 millions d’utilisateurs ayant adopté la 5G en France. D’ailleurs, le déploiement continue en 2024, avec SFR prévoyant de couvrir près de 8000 communes, y compris dans des zones moins denses pour éviter d’accroître la fracture numérique. Selon les dernières publications de l’Arcep, cette nouvelle technologie de communication promet des vitesses de connexion nettement supérieures, une latence réduite et une capacité accrue, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les fournisseurs de services de communication (FSC). Ces avancées ne sont pas seulement une étape vers un internet plus rapide, mais elles représentent également une opportunité sans précédent pour les entreprises du secteur de monétiser efficacement ces innovations.

Dans ce contexte, l’essor de la 5G a suscité un vif intérêt dans le secteur des télécommunications, avec des opérateurs comme Free et Orange déployant des stratégies distinctes pour la couverture et la qualité de service. Free utilise majoritairement ses fréquences basses pour couvrir une grande partie de la population, tandis qu’Orange privilégie les fréquences hautes pour assurer les meilleurs débits. La question cruciale qui se pose est de savoir comment maximiser la monétisation de la 5G. En effet, elle offre une performance améliorée et une latence minimale, ce qui en fait une technologie clé pour prendre en charge des applications de streaming multimédias telles que la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR), les jeux et l’esports.

Pour concrétiser ce potentiel de monétisation, il est essentiel de personnaliser les réseaux afin de répondre aux besoins de chaque utilisateur payant. Cependant, cette personnalisation nécessite une compréhension approfondie de l’expérience utilisateur tout en respectant les préoccupations relatives à la vie privée et à la sécurité des données.

L’importance de la personnalisation des réseaux

Dans cette ère où les opérateurs s’efforcent d’améliorer la qualité de la voix, de la vidéo, du chat et des données sur les réseaux sans fil, la 5G se profile comme la clé de la monétisation des applications de streaming multimédias. Cela inclut les services de réalité augmentée (AR), de réalité virtuelle (VR), les jeux vidéo, et les esports. Pour tirer le meilleur parti de la 5G, il est impératif de maximiser le débit et de minimiser la latence. La personnalisation des réseaux ne peut être réalisée qu’en ayant une compréhension approfondie de l’expérience de chaque utilisateur payant. Cette compréhension repose sur l’examen du plan de contrôle pour suivre la connectivité et l’authentification des clients, ainsi que sur l’analyse du plan utilisateur pour observer l’activité des clients une fois connectés. Pour améliorer la qualité de service, il est essentiel d’acquérir une visibilité accrue sur le plan utilisateur.

Les données provenant du plan utilisateur peuvent alimenter des analyses avancées, jouant un rôle crucial dans toute stratégie de monétisation. Cependant, la collecte de données suscite des préoccupations en matière de protection de la vie privée. Il est donc impératif de mettre en place des mesures de sécurité telles que le masquage et le filtrage, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).

Diversification des revenus 5G : une pléthore de possibilités

Pour justifier les investissements massifs dans la 5G, les FSC doivent se concentrer sur les domaines présentant le plus grand potentiel de monétisation. Parmi ceux-ci figurent les véhicules connectés et autonomes, la publicité contextuelle, la télémédecine, la réalité virtuelle et augmentée pour la formation et la sécurité des employés, la supervision à distance, la fabrication connectée, le traitement des vidéos de surveillance, le cloud gaming, la gestion du trafic dans les smart cities, la gestion de l’occupation des bâtiments ou encore les alertes d’urgence.

De plus, la 5G offre des opportunités de monétisation dans le secteur du tourisme grâce à l’analyse des lieux et des quartiers, ainsi qu’aux offres d’hôtels et de restaurants. Elle peut également être utilisée pour la collecte et l’analyse de données sur l’activité des commerçants et les comportements des clients en magasin, offrant ainsi un soutien aux équipes marketing. La publicité mobile, les promotions géolocalisées, l’analyse en dehors de la maison, le géomarketing, l’assistance client et la tarification basée sur la localisation sont d’autres domaines propices à la monétisation de la 5G.

Technologie et sécurité réseau : l’art de maximiser les revenus

En outre, le Mobile Edge Computing (traitement des données au niveau des équipements mobiles en périphérie du réseau) et le slicing (découpage du réseau en tranches dédiées à des usages spécifiques) sont destinés à générer un marché plus vaste pour les services 5G destinés aux grandes entreprises, notamment les campus connectés. Ces données peuvent être ajoutées à des répertoires de données brutes (ou « data lakes ») pour alimenter des projets d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning (ML), créant ainsi une valeur commerciale supplémentaire.

Au-delà de ces capacités, les informations de personnalisation de réseau basées sur la supervision du plan utilisateur jouent un rôle essentiel dans la lutte contre divers types de fraudes, tels que les fraudes à la carte de crédit et à l’assurance, grâce à la vérification des transactions. Ces données revêtent une importance particulière pour les FSC, car elles aident à prévenir la saturation du spectre hertzien. Avec une quantité limitée de bande passante disponible pour chaque site cellulaire, qu’il s’agisse de la 4G ou de la 5G, il est impératif de prévenir la monopolisation de cette bande passante par des utilisateurs non autorisés, libérant ainsi de la capacité pour les clients payants.

En conclusion, la réussite de la monétisation de la 5G repose sur une compréhension approfondie des opportunités qu’elle offre et sur la mise en place de flux de revenus associés. Pour garantir une expérience utilisateur optimale, la visibilité du plan utilisateur est cruciale. Bien que la création d’un réseau de surveillance puisse représenter un investissement significatif, des solutions logicielles cloud natif offrent une alternative abordable. L’analyse avancée, alimentée par l’intelligence artificielle et le machine learning, permet de fournir des informations en temps réel sur les performances des applications et des services clés. En éliminant les obstacles à la visibilité du plan utilisateur, les fournisseurs de services de communication peuvent exploiter pleinement les opportunités offertes par la 5G et maximiser leurs revenus dans cette ère de révolution technologique.

Par Daniel Crowe, Vice-président France & Europe du Sud chez NETSCOUT

