Le MWC 2024 vient de fermer ses portes et la 5G passe enfin à la concrétisation de ses promesses de transformation. En capitalisant sur des avancées telles que la réduction des coûts et l’intégration avec le Wi-Fi, la technologie remodèle enfin l’infrastructure numérique et la sécurité dans le secteur des télécommunications.

Depuis deux ou trois ans, la 5G suscite plus de battage médiatique qu’elle n’apporte de véritables changements. Cependant, au cours de l’année passée, la donne a commencé à évoluer. Les cas d’utilisation et les déploiements de la 5G commencent à se concrétiser, puisqu’ils capitalisent sur les besoins en matière de faible latence et de haute fiabilité à la périphérie.

Il reste encore à trouver le moyen d’inciter toutes les entreprises à abandonner leurs solutions 4G et à investir dans la 5G. Mais tout comme on a vu l’IA s’imposer en 2023, il faut s’attendre à ce que la 5G prenne le dessus en 2024.

Au Mobile World Congress, les réseaux 5G ont été au cœur des discussions. En ce qui me concerne, je suis impatient de voir comment ce nouveau changement de mentalité autour de la viabilité de la 5G inspirera des cas d’utilisation plus innovants, au-delà d’un simple réseau privé.

L’évolution de la 5G

Plus qu’un simple remplacement de solution, la 5G doit être considérée comme un outil d’innovation. Dans cette optique, on devrait assister cette année à deux évolutions majeures qui marqueront un tournant pour la 5G. La première sera la diminution du coût lié à l’adoption de la 5G qui se traduira par une augmentation du nombre d’appareils intégrant des services 5G. Jusqu’à présent, l’un des principaux défis à cette avancée a été l’absence de radios 5G dans la plupart des appareils des utilisateurs finaux, y compris les MacBooks ou les ThinkPads. En levant la contrainte financière, tous les obstacles à l’innovation seront éliminés.

Deuxièmement, la 5G sera de plus en plus adaptée pour gérer les services Wi-Fi. Les opérateurs télécoms ont ainsi la possibilité de consolider leur infrastructure existante pour créer de nouvelles couches de services et ainsi couper court au débat sur le remplacement du Wi-Fi par la 5G.

À l’heure où de nombreuses entreprises se préparent à un renouvellement du cycle de vie des dispositifs IdO, les telcos pourraient profiter de cette occasion pour se doter de dispositifs modernes et multi hébergement qui intègrent la 5G et le Wi-Fi.

Le volet sécurité de la 5G

Toutes ces promesses d’innovation sont formidables, mais gardons un œil sur la sécurité de la 5G. Pendant longtemps, il a été admis que les services de réseau étaient sûrs, mais la réalité est toute autre. Le besoin de connectivité et d’appareils s’étendant au-delà des limites de nos réseaux domestiques, la surface des cyberattaques potentielles ne cesse de s’élargir.

La plupart des utilisateurs préfèrent regarder YouTube, les réseaux sociaux ou des programmes en streaming plutôt que de se soucier de leur sécurité. Pour autant, ils s’attendent à ce que les opérateurs télécoms les protègent des risques potentiels. Quelle que soit l’onde radio, un cadre Zero Trust offre aux opérateurs de télécommunications des conseils pour garantir une approche globale de la sécurité du réseau et assurer un niveau de protection général.

Une approche axée sur les logiciels

Nous commençons à observer un changement d’état d’esprit en faveur des entreprises sans infrastructure qui gèrent leurs services dans le cloud. De cette manière, elles peuvent réduire leur infrastructure matérielle existante et exploiter leurs ordinateurs en périphérie. L’année prochaine, je crois que les entreprises chercheront à réduire leurs frais généraux, à devenir plus flexibles et à adopter de plus en plus la distribution en périphérie et l’open RAN pour une meilleure sécurité et une meilleure connectivité. Cette tendance met l’accent sur une approche logicielle, qui va de l’infrastructure définie par logiciel à l’orchestration. Par ailleurs, les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de solutions 5G seront de plus en plus nombreux à pouvoir traiter les données à la périphérie. Cela permettra de réduire le besoin d’une infrastructure matérielle étendue dans les bureaux traditionnels et d’accélérer le traitement des données et la collecte d’informations, quel que soit l’endroit où se trouvent les membres de l’équipe.

Un aperçu sur ce qui nous attend

Cela aura pris plus de temps que prévu, mais la perception de la 5G a évolué. Plutôt que d’être considérée comme une solution miracle, elle est maintenant vue comme une voie de transition. Les entreprises estiment désormais que la 5G est un pas en avant vers l’informatique distribuée et non une refonte des télécommunications traditionnelles. Au cours des douze prochains mois, les télécoms s’apprêtent à consolider de manière substantielle leur infrastructure habituelle. Mais ils vont en même temps réaffecter et construire des couches innovantes sur leurs systèmes actuels, et introduire de nouvelles fonctions et de nouveaux services qui n’existaient pas jusqu’à présent.

____________________________



Par Nathan Howe, Vice-président, Technologies émergentes et 5G chez Zscaler

À lire également :