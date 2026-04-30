L’IA agentique, celle qui agit pour vous, s’empare des outils bureautiques de Microsoft. Désormais, aux commandes de Word, Excel, PowerPoint et Outlook, vous n’avez plus besoin de savoir faire. Il suffit de faire faire à Copilot ce que vous cherchez à accomplir.

Microsoft vient discrètement de basculer un interrupteur majeur. Depuis quelques jours, les capacités agentiques de Copilot dans Word, Excel et PowerPoint sont passées en disponibilité générale et deviennent l’expérience par défaut de l’IA dans la suite collaborative. Même Outlook rejoindra la danse côté « inbox » et calendrier dans les prochaines semaines, les fonctionnalités agentiques au sein de cet outil étant pour l’instant en preview Frontier uniquement. L’assistant IA qui se contentait de répondre dans son volet latéral a désormais le droit de mettre les mains dans le cambouis directement sur la toile du document sur lequel vous travaillez. Vous décrivez l’objectif, Copilot le décompose en étapes et l’exécute pendant que vous regardez les cases se cocher dans la barre latérale.

« Allow editing », le bouton qui change tout

« Modifier avec Copilot » est désormais activé par défaut. Cette option sépare l’ancien Copilot (un autocomplete intelligent doublé d’un résumeur) du nouveau, capable d’agir sur des tâches multi-étapes sans repasser la main à chaque clic.

Sumit Chauhan, présidente de l’Office Product Group, met en avant des chiffres flatteurs fruit des études internes depuis l’apparition du mode en preview : un engagement en hausse de 52 % dans Word, de 67 % dans Excel, et un taux de satisfaction (les fameux pouces levés) qui bondit de 65 % côté tableur.

Une nouvelle génération de modèles (par défaut GPT 5.x, mais Claude Opus 4.6 et Claude Sonnet 4.6 sont également désormais disponibles) capables de tenir un fil d’instructions complexe sans perdre l’intention de l’utilisateur permet désormais à l’utilisateur de « faire faire » et l’IA de faire.

Word, Excel, PowerPoint : trois logiques, un même réflexe

Dans Word, Copilot rédige, restructure, reformate et ajuste le ton d’un document en respectant les styles natifs, en allant chercher au passage du contenu dans d’autres fichiers ou e-mails référencés dans le prompt.

Dans Excel, il édite directement le classeur : insertion de formules, création d’un tableau croisé dynamique, génération d’un graphique, transformation de la structure des données. Plus de copier-coller depuis le chat, l’agent agit in place. Dans PowerPoint, il rafraîchit un deck existant avec les derniers chiffres et points clés, en respectant scrupuleusement le template corporate avec ses polices, couleurs, mises en page.

Microsoft promet ensuite un travail de fond sur trois chantiers : édition plus profonde pour les workflows critiques (tableurs financiers, documents juridiques), transparence accrue sur le « quoi » et le « pourquoi » des modifications, et homogénéisation des points d’entrée entre les trois apps.

Bref, vous n’aimiez pas Copilot dans les outils Microsoft et le trouviez inutile voire envahissant ? Il est temps d’y porter un second regard. Car Microsoft a considérablement repensé son utilité et son ergonomie.

Outlook devient un assistant de chef de cabinet

Et Outlook alors ? Là encore l’IA agentique ne manquera pas de prochainement tout changer à l’expérience quotidienne. Jusqu’ici, Copilot dans Outlook aidait sur la tâche affichée à l’écran : rédiger un mail, résumer un long fil, trouver un créneau.

Désormais, « Copilot va travailler pour vous« . L’agent prend en charge le travail souterrain : trier les messages prioritaires, repérer les destinataires qui n’ont pas répondu sous 24 heures, rédiger des relances polies, créer des règles d’inbox automatiques pour catégoriser ce qui vient du patron. Côté calendrier, il répond aux invitations selon vos préférences, résout les conflits sur les 1:1 en les replanifiant, rebooke des salles, protège des plages de focus, et peut même décliner ou convertir en async les réunions qui plombent l’agenda.

Certes, ces fonctionnalités agentiques ne sont encore qu’en Preview. Seules les entreprises qui ont adhéré au programme Frontier d’adoption en avance de phase y ont accès pour l’instant.

Le DSI doit-il signer le chèque ?

L’addition reste salée : il faut le supplément d’abonnement « Microsoft 365 Copilot » pour les utilisateurs business et entreprise, ou un abonnement Microsoft 365 Premium côté grand public (Personal et Family bénéficient aussi de la fonction mais dans la limite des AI credits).

Pour les RSSI et DPO, l’arrivée d’agents qui modifient des contenus, prennent des décisions de planning et envoient des mails autonomes ouvre un chantier de gouvernance qu’il faudra documenter sérieusement, d’autant que la traçabilité fine des décisions n’est, de l’aveu même de Microsoft, pas encore au rendez-vous.

Le mode agentique élargit considérablement la surface d’usage de Copilot, mais déplace aussi la charge cognitive : on ne tape plus, on relit. La prudence s’impose encore néanmoins. Mieux vaut commencer par les tâches dont on peut vérifier la sortie d’un coup d’œil et ne pas faire aveuglément confiance à l’IA.

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