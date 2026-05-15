La bataille de l’IA ne se joue plus seulement sur la puissance des modèles, mais sur leur capacité à s’ancrer dans les usages, les processus et la création de valeur réelle. Derrière les effets d’annonce, une recomposition stratégique est à l’œuvre — et elle pourrait bien rebattre toutes les cartes.

On a longtemps considéré l’intelligence artificielle comme une course à la performance, mesurée par des benchmarks et des démonstrations spectaculaires. Cette lecture est aujourd’hui dépassée. La véritable compétition ne porte plus uniquement sur la puissance des modèles, mais sur leur capacité à créer et capter de la valeur dans les usages réels.

Les chiffres témoignent encore de la domination de ChatGPT, avec près de 900 millions d’utilisateurs hebdomadaires et une part de marché qui, bien qu’en recul significatif – passée d’environ 87 % début 2025 à 64 % début 2026 – reste la plus élevée du secteur. Mais cette position masque un changement plus profond : les modèles généralistes perdent progressivement leur rôle central dans la création de valeur économique.

Claude (Anthropic) ne revendique qu’environ 20 millions d’utilisateurs actifs mais 80 % de ses revenus proviennent des entreprises, avec une monétisation par utilisateur huit fois supérieure à celle d’OpenAI.

Son chiffre d’affaires annualisé est passé d’environ 1 milliard de dollars début 2025 à plus de 5 milliards dès août 2025, pour dépasser les 30 milliards en avril 2026, surpassant OpenAI pour la première fois. C’est la démonstration que dans l’IA, le volume d’usage et la création de valeur économique sont en train de se découpler.

Deux couches se distinguent désormais clairement dans le marché de l’IA

La première, côté grand public, est devenue une commodité : standardisée, centrée sur l’interface et la distribution de masse, elle reste utile mais ne constitue plus aucun avantage compétitif. La seconde, côté entreprises, est là où se joue réellement la création de valeur : stratégique, profondément intégrée aux opérations, difficile à répliquer.

Les entreprises les plus avancées n’utilisent plus un seul modèle : elles orchestrent plusieurs IA selon les cas d’usage, arbitrant en permanence entre performance, coût et compatibilité. La fidélité technologique a cédé la place à une logique de résultat.

Dans ce contexte, la puissance brute des modèles devient secondaire. Les écarts techniques existent encore, mais ils comptent moins que la capacité à s’intégrer dans les systèmes existants et à produire des effets mesurables. Les modèles convergent, les interfaces se ressemblent. Ce qui différencie désormais, c’est l’intégration.

Le signe le plus clair de cette bascule ? L’adoption de l’IA en entreprise a atteint 78 % en 2025, et 87 % des grandes entreprises ont déjà déployé des solutions d’IA. L’accès à l’IA n’est donc plus un facteur de différenciation; c’est désormais le socle de base.

Le déplacement de la valeur vers l’exécution

La valeur ne réside plus dans le modèle, mais dans ce qu’il fait concrètement. Les agents IA ne se limitent plus à assister : ils exécutent des chaînes complètes de tâches, développement logiciel, support client, traitement documentaire, en interagissant directement avec les systèmes existants et les données métiers. Selon McKinsey, 60 à 70 % des tâches pourraient être partiellement automatisées par l’IA générative. L’enjeu n’est plus l’accès au modèle, mais la profondeur de son intégration dans les processus.

Dans ce contexte, l’avantage concurrentiel ne se construit plus sur la technologie elle-même, mais sur la capacité à identifier des cas d’usage à fort ROI, à exploiter des données propriétaires et à maîtriser les contraintes de sécurité et de conformité. McKinsey estime que plus de 75 % de la valeur économique de l’IA provient de cas d’usage sectoriels spécifiques. La performance dépend moins de ce que l’IA sait faire que de ce que les organisations parviennent à déployer à grande échelle.

D’une logique technologique à une logique systémique

Le marché se fragmente désormais moins par technologies que par industries. Selon IDC, plus de la moitié des dépenses en IA d’entreprise d’ici 2027 concerneront des solutions verticalisées. Les modèles généralistes captent l’usage – la valeur, elle, se concentre dans des systèmes spécialisés, ancrés dans les réalités métiers.

Dans cette nouvelle configuration, les acteurs gagnants ne seront pas les plus visibles ni les plus puissants technologiquement. Ce seront ceux qui auront compris que l’IA n’est pas un produit, mais une infrastructure – et que la valeur se crée dans la profondeur de son intégration.

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Par Théo Pham, CEO, Rizlum

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