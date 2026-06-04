Le dashboard attend qu’on le consulte, Snowflake CoWork veut prendre les devants. Pensé comme un agent de travail personnel, il surveille les données, détecte les écarts, prépare les analyses et pousse les actions avant même que les métiers ne posent une question.

À l’occasion de son Summit 2026, Snowflake rebaptise Snowflake Intelligence en Snowflake CoWork et lui accole une ambition revue à la hausse : non plus un assistant analytique qui répond à la demande, mais un « agent de travail personnel » censé accompagner chaque collaborateur.

Pour l’éditeur, la plupart des IA d’entreprise attendent encore qu’on les sollicite, l’étape suivante consiste à les rendre proactives. Le glissement sémantique n’est pas anodin. Après Microsoft Copilot Cowork et Claude Cowork, le terme s’installe comme une catégorie, celle de l’agent collègue, installé au cœur des usages métiers et qui agit en continu plutôt que de produire des réponses ponctuelles.

CoWork s’adresse à tous les travailleurs de la connaissance : responsables commerciaux, financiers, marketeurs, analystes, directions métiers. L’idée n’est pas simplement de poser une question en langage naturel à des données Snowflake. Le nouvel agent doit raisonner sur des données structurées et non structurées, mobiliser plusieurs outils, produire des rapports, générer des présentations, déclencher des alertes ou préparer des actions dans Gmail, Slack, Jira ou Salesforce.

Un socle de contexte métier

Le cœur de la promesse repose sur Cortex Sense, une couche de contexte annoncée en private preview qui doit apprendre automatiquement la manière dont une organisation définit ses données et ses opérations. En exploitant l’historique des requêtes, les métadonnées et les tableaux de bord Power BI ou Tableau, elle prétend comprendre seule des notions aussi piégeuses que les définitions de chiffre d’affaires, les calendriers fiscaux ou les tables de snapshot.

L’enjeu, classique, est de supprimer les semaines de paramétrage qui précèdent habituellement toute valeur tangible. Snowflake avance un gain de précision spectaculaire sur ses tests internes : 83 % de bonnes réponses avec Cortex Sense contre 47 % sans, et 23 % pour des agents de codage tiers connectés via MCP. Des chiffres maison, à confirmer en conditions réelles, mais qui cadrent la bataille du moment, celle de la fiabilité du raisonnement métier.

CoWork intégrera aussi Deep Research, bientôt disponible en disponibilité générale, pour mener des analyses complexes sur données structurées et documents. L’agent pourra par exemple analyser une baisse de marge en Europe, croiser revenus, coûts, effets de change et éléments opérationnels, puis produire une réponse argumentée et citée.

La proactivité comme nouvelle frontière

C’est sur le registre de l’anticipation que Snowflake cherche à se démarquer. Avec les automatisations et abonnements programmés, CoWork doit tourner en arrière-plan, surveiller des conditions définies et alerter par e-mail, Slack ou notification mobile sans qu’aucune question n’ait été posée. Un directeur commercial pourra demander à l’agent de comparer chaque lundi la consommation des comptes à celle de la semaine précédente, d’identifier les baisses supérieures à 20 % et de proposer une action.

Cette logique s’appuie sur des automatisations, des abonnements temporels et une Async Agent API, bientôt disponible en disponibilité générale, permettant à des agents de travailler en arrière-plan sur des tâches longues.

Snowflake cherche clairement à déplacer la valeur, du dashboard consulté ponctuellement vers un agent qui observe, interprète et prépare les décisions avant même qu’un utilisateur ne formule une demande.

Des compétences réutilisables et gouvernées

CoWork introduit également des « User Skills », bientôt en public preview. Un utilisateur pourra transformer une routine métier en compétence réutilisable : préparer un récapitulatif du lundi, conduire une analyse d’écart, générer un suivi client ou produire une présentation.

Ces compétences pourront être partagées dans l’organisation, créant une bibliothèque d’automatisations métiers gouvernées.

Les « Artifacts », attendus en disponibilité générale, permettront de conserver et partager analyses, graphiques, conversations et dashboards interactifs. Contrairement à une capture figée dans un PowerPoint, ces artefacts resteront connectés aux données, actualisables et soumis aux règles d’accès de Snowflake.

Conscient que l’autonomie inquiète autant qu’elle séduit, Snowflake insiste sur l’encadrement de l’IA agentique. Chaque réponse respecte les droits de l’utilisateur. Chaque action est journalisée. Les administrateurs définissent ce que l’agent peut faire seul, ce qui nécessite validation et ce qui reste interdit.

Avec CoWork, Snowflake rejoint la course aux agents métiers, mais avec un positionnement très data-centric. Là où Microsoft, Salesforce ou Google cherchent à agentifier leurs suites applicatives, Snowflake part de la donnée gouvernée pour remonter vers l’action. C’est cohérent avec son ADN. Reste à vérifier, au-delà des démonstrations, si les entreprises accepteront de confier à un agent aussi proche de leurs données critiques un rôle réellement proactif dans leurs opérations quotidiennes.

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