La mobilité d’entreprise à l’ère de l’IA agentique

Smartphones, tablettes, applications mobiles, gestion des appareils (MDM/UEM), BYOD, sécurité mobile : la mobilité d’entreprise est devenue l’un des piliers du système d’information moderne. Avec l’arrivée de l’IA agentique directement sur les terminaux — Samsung Galaxy S26, iPhone IA, Gemini sur Android — les usages professionnels sont en train de se réinventer profondément.

InformatiqueNews suit l’actualité de la mobilité pour les DSI et responsables IT : lancements de nouveaux terminaux, évolutions des systèmes d’exploitation mobiles (Android, iOS), stratégies MDM et UEM, sécurité des appareils mobiles en entreprise, 5G et connectivité mobile professionnelle.

Les enjeux mobilité pour les DSI en 2026

IA sur terminal mobile : les nouveaux smartphones intègrent des agents IA capables d’agir de manière autonome (Gemini sur Android, Apple Intelligence sur iOS). Quels usages professionnels ? Quels risques de sécurité ?

: les nouveaux smartphones intègrent des agents IA capables d’agir de manière autonome (Gemini sur Android, Apple Intelligence sur iOS). Quels usages professionnels ? Quels risques de sécurité ? BYOD et gestion de flotte : comment concilier la liberté des collaborateurs avec les exigences de sécurité et de conformité RGPD dans un contexte multi-appareils.

: comment concilier la liberté des collaborateurs avec les exigences de sécurité et de conformité RGPD dans un contexte multi-appareils. 5G privée et connectivité industrielle : déploiements 5G privés sur sites industriels et logistiques, remplacement du Wi-Fi par la 5G pour les usages critiques.

: déploiements 5G privés sur sites industriels et logistiques, remplacement du Wi-Fi par la 5G pour les usages critiques. Sécurité mobile : protection contre le phishing mobile, contrôle des applications tierces, segmentation réseau pour les appareils mobiles — les bonnes pratiques pour les RSSI.

: protection contre le phishing mobile, contrôle des applications tierces, segmentation réseau pour les appareils mobiles — les bonnes pratiques pour les RSSI. Applications métiers mobiles : développement cross-platform, PWA, low-code mobile — accélérer la mise à disposition d’applications métiers sur terminal mobile.

Analyses terminaux et stratégies mobilité

Découvrez chaque semaine nos analyses des nouveaux terminaux professionnels, des évolutions des plateformes mobiles et des stratégies de gestion de flotte mobile pour les organisations françaises.