Au sommaire de ce nouvel InfoNews Hebdo : la refonte de Microsoft Teams attendue en juillet, le retour de l’installation forcée de Microsoft 365 Copilot, les nouveaux modèles Claude Fable 5 et Mythos 5 d’Anthropic, le début d’une guerre des prix dans l’IA, les conséquences du rachat de SFR, et des DSI débordés par les agents IA…

Bienvenue dans cette nouvelle édition d’InfoNews Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire avec l’actualité IT qui compte pour les DSI et les décideurs numériques. Guy Hervier et Jean-François Le Nilias reviennent cette semaine sur une industrie qui accélère, parfois plus vite que ses propres garde-fous.

Microsoft commence par remettre un peu d’ordre dans Teams, dont la refonte de juillet promet moins de dispersion, plus de lisibilité et une meilleure gestion des réunions. Mais l’éditeur reprend aussi l’installation automatique de Microsoft 365 Copilot, preuve que la grande offensive IA de Redmond n’a vraiment pas été remisée au placard.

Chez Anthropic, l’arrivée de Claude Fable 5 et Mythos 5 illustre une autre tension : comment ouvrir des modèles toujours plus puissants sans libérer des capacités trop sensibles ? Et comme si la course technologique ne suffisait pas, OpenAI et Anthropic semblent désormais prêts à se livrer une bataille sur le prix des tokens, au risque de fragiliser encore un modèle économique déjà coûteux.

Côté télécoms, le démantèlement programmé de SFR par Orange, Bouygues et Free ouvre une nouvelle phase de consolidation.

Enfin, côté DSI, le dossier de la semaine pose la question qui fâche : les agents IA progressent-ils plus vite que la gouvernance censée les encadrer ?

3… 2… 1… InfoNews, c’est parti !

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AU SOMMAIRE

En Bref

Teams se refait une interface en juillet

Microsoft prépare une refonte de Teams pour rendre les réunions moins labyrinthiques, avec une barre d’outils clarifiée, un panneau de partage repensé et une meilleure centralisation des comptes rendus.

>> Microsoft préparerait une refonte de Teams pour juillet

Copilot : Microsoft remet la pression

Après une pause provoquée par les critiques et quelques bugs embarrassants, Microsoft reprend l’installation automatique de Microsoft 365 Copilot chez les utilisateurs concernés.

Anthropic ouvre prudemment sa classe Mythos

Avec Claude Fable 5 et Mythos 5, Anthropic démocratise une nouvelle génération de modèles très puissants, mais sous garde-fous renforcés pour les usages jugés sensibles.

>> Claude Fable 5 : Anthropic démocratise (prudemment) sa classe Mythos

>> Claude Fable 5 : Anthropic libère Mythos… mais avec une laisse de sécurité

IA : la guerre des prix commence

OpenAI envisagerait de casser le prix de ses tokens pour contrer Anthropic, alors que les entreprises commencent à regarder leurs factures IA avec beaucoup moins de naïveté.

>> Après Anthropic, OpenAI aussi avance vers son IPO

SFR entre dans sa phase de démantèlement

Orange, Bouygues Telecom et Free ont conclu un accord avec Altice pour reprendre SFR, mais l’opération ouvre de nombreuses questions sur l’emploi, la concurrence et les futurs tarifs.

Le Dossier

Les DSI dépassés par les agents IA

Une étude IBM montre que l’adoption des agents IA avance plus vite que la capacité des entreprises à les gouverner, plaçant les DSI face à des systèmes dont ils restent responsables sans toujours les contrôler.

Rendez-Vous

World Congress 2026 à Berlin

Du 8 au 10 juillet, Berlin accueillera le World Congress 2026, présenté comme l’un des plus grands rendez-vous mondiaux pour les développeurs, les bâtisseurs d’IA et les leaders technologiques.

Carton Rouge

NIS2 : la France trop lente à transposer

La Commission européenne s’apprêterait à saisir la CJUE contre plusieurs pays, dont la France, pour leur retard dans la transposition de NIS2, un texte pourtant central pour renforcer la cybersécurité européenne.

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