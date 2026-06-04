Avec CoreUtils for Windows, Microsoft ajoute nativement à Windows 11 une série de commandes familières aux développeurs Linux et macOS. Une évolution discrète en apparence, mais très révélatrice de la stratégie actuelle de Redmond : faire de Windows une plateforme de développement moins frictionnelle, plus ouverte et mieux alignée avec les usages hybrides modernes.

Les GNU CoreUtils font partie de ces briques invisibles sans lesquelles l’informatique moderne ne fonctionnerait pas tout à fait de la même façon, tout au moins pour les développeurs et autres adeptes des lignes de commandes. Derrière ce nom austère se cache un ensemble de commandes utilisées quotidiennement dans les environnements Unix et Linux : ls, cp, mv, rm, cat, sort, tee, pwd, mkdir, sleep, date, grep et bien d’autres. Ces commandes, nées dans les années 90, originellement écrites en C, permettent de manipuler des fichiers, de traiter du texte, d’automatiser des tâches ou d’enchaîner des opérations dans des scripts. Elles constituent, depuis des décennies, le vocabulaire de base du terminal. Aucune distribution Linux n’existe sans elles, et toute la culture de l’automatisation en ligne de commande s’est bâtie autour de leur comportement.

Jusqu’ici, Windows disposait bien sûr de ses propres commandes, de PowerShell, de CMD, de Git Bash, de Cygwin, de MSYS2 ou encore de WSL. Mais ce morcellement obligeait souvent les développeurs à composer avec des différences de syntaxe, de comportement ou de disponibilité des outils. Un script qui fonctionne sous Linux ne se transpose pas toujours tel quel sous Windows. Une commande évidente dans un terminal macOS peut produire un résultat différent dans PowerShell. Et même avec WSL, il faut parfois basculer entre deux mondes.

Un développeur, plusieurs systèmes

Ce problème devient plus sensible à mesure que les développeurs jonglent entre plusieurs environnements. Les applications se construisent localement, se testent dans des conteneurs Linux, se déploient dans le cloud, s’automatisent via des pipelines CI/CD et s’exécutent parfois sur macOS, Windows et Linux selon les équipes. L’IA générative accentue encore cette réalité : les agents de codage, les terminaux intelligents et les assistants DevOps supposent des environnements plus prévisibles, capables d’exécuter les mêmes commandes sans traduction permanente.

C’est précisément le terrain visé par Microsoft avec CoreUtils for Windows, annoncé dans le cadre de Build 2026. L’éditeur propose désormais un ensemble d’utilitaires de style Unix fonctionnant nativement sous Windows, sans imposer le passage par WSL. L’objectif est clair : permettre aux commandes et aux pipelines familiers aux développeurs Linux, macOS, WSL, conteneurs et cloud de fonctionner plus naturellement dans l’environnement Windows.

Rust plutôt que C

Techniquement, le projet Microsoft s’appuie sur uutils, une réimplémentation open source des GNU CoreUtils écrite en Rust. Le dépôt Microsoft y ajoute l’empaquetage, l’installation et l’intégration Windows. L’installation peut se faire via WinGet en saisissant la commande « winget install Microsoft.Coreutils ». Le projet ne se limite pas aux commandes de base des GNU CoreUtils. Il intègre aussi des outils de recherche de fichiers et de recherche dans le texte, inspirés de find et grep.

Le choix de Rust est loin d’être anecdotique. Les CoreUtils historiques sont écrits en C, langage performant mais exposé aux erreurs mémoire. Rust promet une meilleure sûreté mémoire, tout en conservant des performances adaptées aux outils système. Pour Microsoft, qui pousse depuis plusieurs années Rust dans ses réflexions de sécurité logicielle, voir ces utilitaires de base arriver sur Windows via une réimplémentation Rust est symbolique : il ne s’agit pas seulement de porter des commandes Linux, mais de moderniser les fondations du poste développeur.

Attention, plâtres encore frais

Tout n’est pas pour autant parfaitement transparent. Certaines commandes entrent en conflit avec des alias ou commandes intégrées de PowerShell et CMD. cat, cp, ls, mv, pwd, rm ou tee peuvent ainsi dépendre de l’ordre du PATH, du shell utilisé ou des alias PowerShell. D’autres limites tiennent à la nature même de Windows : absence de signaux POSIX complets, gestion différente des permissions via ACL, usage de NUL plutôt que /dev/null, séparateurs de chemins mixtes ou subtilités liées aux fins de ligne CRLF.

Reste que cette annonce s’inscrit dans une stratégie plus large. Avec WSL, Windows Terminal, WinGet, Dev Home, les configurations développeur de Windows 11 et désormais CoreUtils for Windows, Microsoft continue de gommer les aspérités qui ont longtemps séparé Windows du monde Unix/Linux. Windows ne devient pas Linux… mais il s’en rapproche. Il devient au fil du temps un poste de développement plus polyglotte, plus cohérent avec les workflows cloud-native et, surtout, moins pénalisant pour les équipes qui vivent déjà entre plusieurs systèmes.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><

____________________________

À lire également :