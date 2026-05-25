Avec ProcessOS, Camunda veut faire passer l’orchestration agentique du pilotage des tâches à la refonte complète des processus métiers. L’enjeu n’est plus seulement d’ajouter de l’IA dans les workflows existants, mais de repenser leur architecture autour des résultats attendus.

L’IA d’entreprise reste souvent cantonnée à un rôle d’assistant : elle résume, recherche, recommande, répond à des questions, mais agit encore peu sur les processus critiques. Or c’est précisément là que se joue désormais une partie de la transformation numérique. Les entreprises n’ont pas seulement besoin d’agents plus puissants. Elles doivent surtout comprendre où les placer, comment les contrôler et quels processus doivent être redessinés pour tirer parti de leurs capacités sans créer une nouvelle couche de complexité.

C’est dans ce contexte que Camunda dévoile ProcessOS, présenté comme une nouvelle couche d’intelligence pour sa plateforme d’orchestration agentique. L’annonce a été faite le 20 mai 2026, lors de CamundaCon à Amsterdam, devant 1 200 participants venus de 25 pays.

Camunda positionne ProcessOS non comme un outil de supervision ou de modélisation supplémentaire, mais comme un système chargé de découvrir, reconstruire, déployer et améliorer les processus métiers à l’aide de l’IA.

L’éditeur veut aider les entreprises à découvrir leurs processus existants, à les reconstruire autour de l’IA, puis à les améliorer en continu à partir d’indicateurs opérationnels.

Une réponse au décalage entre IA rapide et processus lents

L’annonce est intéressante parce qu’elle dépasse le simple discours sur les agents IA. Camunda ne promet pas seulement d’automatiser quelques étapes supplémentaires, mais de remettre en cause la conception même des workflows. Pour Jakob Freund, CEO de Camunda, « chaque processus de votre entreprise est hérité d’un monde où l’IA n’existait pas ». Autrement dit, plaquer de l’IA sur des processus anciens risque surtout d’accélérer leurs défauts : validations redondantes, intégrations fragiles, silos applicatifs, dette organisationnelle.

ProcessOS doit donc agir en amont. La solution analyse les données opérationnelles et les connaissances déjà présentes dans l’entreprise, propose de nouveaux modèles de processus, puis génère les éléments nécessaires à leur exécution : intégrations, mappings de données, formulaires, décisions, prompts d’agents et enchaînements de tâches. L’idée est de créer une couche d’orchestration au-dessus des ERP, CRM, systèmes bancaires, outils de gestion des sinistres ou applications métier, sans prétendre les remplacer.

Le point clé reste la gouvernance. Dans les environnements critiques, les DSI et RSSI ne peuvent pas laisser des agents modifier ou exécuter des processus sans traçabilité ni validation. Camunda insiste donc sur la visibilité des étapes confiées à l’IA, les conditions d’intervention des agents et la présence d’un contrôle humain avant toute mise en production.

Reste à éprouver cette promesse dans des systèmes d’information réels, rarement propres, souvent anciens et fortement dépendants de règles métiers implicites. ProcessOS n’en constitue pas moins un signal important : l’IA agentique se jouera dans la capacité à orchestrer proprement humains, agents, règles et applications au sein des processus métiers.

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