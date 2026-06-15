Trois jours après son lancement, le modèle le plus avancé jamais ouvert au public par Anthropic, Claude Fable 5, a été éteint sur ordre du gouvernement américain au nom de la Sécurité Nationale. Un signal brutal pour l’Europe qui nous rappelle la réalité du « Kill Switch »..

Trois jours. C’est tout ce qu’aura vécu Claude Fable 5 dans sa version de lancement. Présenté le 9 juin comme une grande première, la version la plus puissante qu’Anthropic ait jamais mise entre toutes les mains et le fer de lance d’une nouvelle génération de modèles; Fable 5 a été coupé dès le 12 au soir. Non par choix commercial, mais sur injonction de Washington.

Le Département du Commerce, au nom de la sacro-sainte « sécurité nationale », a sommé l’éditeur de fermer l’accès à Fable 5 et à son modèle parent Mythos 5 (déjà sous accès très réservé) pour tout ressortissant étranger, où qu’il se trouve, jusqu’aux propres salariés non-américains de l’entreprise.

Pour être certain de s’y conformer, Anthropic a simplement tout débranché, pour l’ensemble de ses clients. Tout simplement.

Anthropic, pris au mot

Le motif avancé par Washington tient en un mot : jailbreak, autrement dit une technique de contournement des garde-fous (un débridage). Anthropic en conteste la portée. Le procédé serait étroit (il revient à demander au modèle d’analyser un code et d’en corriger les failles) d’autant que cette capacité, plaide l’éditeur, est déjà offerte par d’autres modèles publics, à commencer par GPT-5.5, lui non visé par Washington.

Et Anthropic d’ajouter que retirer du marché un outil utilisé par des centaines de millions de personnes pour une faille aussi ordinaire revient à geler le déploiement de toute l’industrie.

Pour certains observateurs, le marketing de la jeune pousse de l’IA a simplement tendu le bâton pour se faire battre. Anthropic a construit sa communication sur l’idée que Mythos était trop dangereux pour être diffusé, et que Fable en constituait la version domestiquée, verrouillée. À force de décrire son produit comme une arme, l’éditeur a fini par être pris au sérieux. « Ils ont rédigé eux-mêmes l’argument juridique, puis l’ont transformé en marque », cingle le chercheur Peter Girnus.

Reste une lecture moins charitable, mais difficile à écarter. En visant explicitement les ressortissants étrangers, et non le public américain, la mesure ne ressemble guère à un simple rappel de sécurité : elle trahit la volonté de garder pour soi le fleuron technologique de l’IA américaine.

Washington traite l’IA de pointe comme un actif stratégique que l’on réserve, non un produit mondial que l’on partage. La nuance est rude pour les alliés : la ligne de partage ne sépare pas l’Amérique de ses rivaux, mais l’Amérique du reste du monde, Europe comprise. On nous ouvre l’accès au compte-gouttes, on nous le referme du jour au lendemain comme à un client, jamais comme à un partenaire. L’Amérique pense ne plus avoir besoin de partenaire, elle ne veut que des clients.

L’Europe en hors-jeu

L’affaire dépasse l’ironie. Vue d’Europe, elle est une nouvelle cinglante démonstration de la réalité du « Kill Switch » numérique dont dispose le gouvernement américain. L’Europe est une nouvelle fois victime de sa dépendance. L’Union Européenne venait à peine de décrocher l’accès à Mythos, après des semaines de tractations avec Anthropic. La voilà désormais, dans les faits, exclue du programme Glasswing.

Des entreprises, des chercheurs, des établissements de santé testaient ces modèles : ils en sont privés sans préavis ni recours, par une administration étrangère.

La Commission, via son porte parole Thomas Regnier, « prend note » et y lit la confirmation de son « besoin de souveraineté technologique ».

Outre-Manche, le député Tom Tugendhat voit dans cette brutale coupure non pas un malentendu mais une fatalité, celle d’une époque où la souveraineté tient désormais davantage au code qu’aux canons.

En France, le consensus politique fait presque plus peur que la réalité du Kill Switch. De Gabriel Attal à Jordan Bardella, de Jean-Luc Mélenchon à Édouard Philippe, l’épisode a provoqué une rare convergence autour d’un même constat : dépendre d’infrastructures américaines pour accéder aux modèles d’IA les plus avancés revient à accepter qu’un arbitrage décidé à Washington puisse, du jour au lendemain, redéfinir les capacités numériques disponibles en Europe. Chacun y projette sa doctrine (souveraineté industrielle, préférence européenne, critique de l’alignement atlantiste ou urgence stratégique) mais tous lisent dans cette fermeture un avertissement brutal. L’IA est un levier de puissance dont l’accès peut être retiré sans préavis. Si l’Europe veut arrêter d’espérer des miettes technologiques, elle doit réellement commencer à forger son indépendance par un véritable effort communautaire.

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