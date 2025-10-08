Le cloud ne se revend plus, il se pilote. TD SYNNEX embarque ses partenaires dans une logique MSP où automatisation, multicloud et revenus récurrents deviennent les nouveaux moteurs de croissance. Le mot d’ordre : fluidité et agilité.

Interrogé à l’occasion de Cloud Week 2025, Thomas Mazin, directeur de la Business Unit Cloud de TD SYNNEX, décrit une stratégie d’accompagnement des revendeurs vers des modèles managés, de rationalisation de la revente hyperscaler et d’automatisation de la facturation. L’enjeu consiste à faire évoluer un écosystème historiquement transactionnel vers des revenus récurrents, tout en poursuivant l’acculturation des PME et ETI au cloud.

Cap sur le modèle MSP

“Historiquement, notre métier a été très tiré par des partenaires non hébergeurs… et aujourd’hui une part de notre activité croît très fortement : tout le segment hyperscaler, où l’on retrouve Microsoft, AWS et Google” explique Thomas Mazin. “Le marché se déplace vers le modèle MSP.”

La BU Cloud vise à aider revendeurs, intégrateurs et ESN à bâtir des offres de services managés en centralisant les contrats qui soutiennent ce modèle. Exemple côté sauvegarde : licences « poolées », contrat VCSP chez “VIM”, extension vers PRA/PCA et “SaaS backup”. “Notre but est d’accompagner le montage de ces offres” et faire évoluer le modèle économique vers davantage de récurrence.

Agréger, automatiser, facturer

“Nous proposons une plateforme d’agrégation qui collecte les données des consoles clients pour les ingérer dans une interface unique où le partenaire gère son activité cloud” ajoute notre invité.

L’outil structure la revente hyperscaler, offre une granularité fine des consommations et automatise la chaîne financière : “Nous introduisons des flux automatisés entre la plateforme et l’ERP du partenaire pour injecter la consommation — jusqu’à l’heure de VM — et générer la facture en fin de mois.”

Avec la multiplication des acteurs, “il faut rationaliser les outils et agréger les flux de données” afin de réduire les coûts opérationnels et fournir une vue consolidée des usages.

Embarquer ETI/PME et piloter le multicloud

“Si on prend les solutions cloud, on est déjà dans un TGV depuis quelque temps” souligne Thomas Mazin La traction est forte côté grands comptes. Le défi consiste désormais à adresser les ETI et les PME par l’accompagnement, l’acculturation et l’enablement. TD SYNNEX met à profit sa position d’agrégateur pour conseiller la “route vers le cloud” et arbitrer entre plateformes selon les investissements requis par les programmes d’alliance. “On est de moins en moins en monocloud, aujourd’hui”, d’où l’intérêt d’un pilotage unifié des environnements et d’une revente structurée pour construire des offres pertinentes autour de la revente pour les clients finaux.

