Le groupe Inherent, anciennement Adista, développe une stratégie « 360 degrés » en s’appuyant sur 43 sites en France et quatre business units complémentaires. Son président Pierre-Jean Beylier détaille cette approche de proximité face aux enjeux du cloud et de l’IA.

Depuis les studios d’InformatiqueNews déployés à l’Hôtel de l’Industrie dans le cadre de la CloudWeek 2025, Pierre-Jean Beylier, président du groupe Inherent, a présenté la stratégie de ce groupe français de services managés qui emploie près de 1 400 personnes sur l’ensemble du territoire.

Un écosystème intégré autour de quatre piliers

Le groupe, qui a changé de nom en janvier 2023 pour devenir Inherent, s’articule autour de quatre business units distinctes mais complémentaires :

Adista, le « navire amiral » du groupe basé historiquement à Nancy avec 300 collaborateurs, propose une gamme complète de services aux PME, ETI et grandes entreprises : connectivité, communication et collaboration, environnement Microsoft, cloud et cybersécurité.

En parallèle, Unyc assure la distribution indirecte de ces services auprès de près de 50 000 clients via un réseau de 1 200 partenaires. « Non, c’est tout ce qui est connectivité, liens fibres, téléphonie fixe et mobile« , précise Pierre-Jean Beylier à propos d’Unyc, souvent associée uniquement à la VoIP.

Deux business units expertes complètent l’offre : Upperlink, véritable ESN du groupe avec une centaine de consultants spécialisés en data, BI, IA et cybersécurité, et Devensys, qui abrite le SOC du groupe ainsi que les capacités offensives de pentest.

L’approche 360 degrés par la proximité

Cette organisation permet au groupe de proposer une approche globale à ses clients. « Je suis un patron de PME, je suis un DSI d’une petite ETI. Aujourd’hui, je ne peux pas réfléchir réseau sans penser cyber. Je ne peux pas penser cloud sans penser réseau, connectivité et cybersécurité. Tout cela est lié« , explique Pierre-Jean Beylier.

Cette stratégie s’appuie sur un maillage territorial dense avec 43 sites et 16 datacenters répartis sur l’ensemble du territoire français. Un choix assumé de proximité qui va au-delà de la simple présence commerciale : « La proximité avec nos agences, ce ne sont pas seulement des commerciaux, ce sont des équipes techniques, ce sont des datacenters.«

Intelligence artificielle : du sur-étagère au sur-mesure

Sur les enjeux d’IA, Inherent développe une approche à trois niveaux. D’abord via les solutions Microsoft Copilot, ensuite par l’accompagnement dans la construction d’agents IA personnalisés grâce aux consultants d’Upperlink, et enfin par le développement d’offres GPU as a Service destinées initialement aux éditeurs de logiciels.

« Notre ambition, c’est de rajouter des couches de logiciels et de services par-dessus pour offrir des solutions adaptées à des cas d’usage spécifiques à nos clients« , détaille le président d’Inherent.

Cloud : une approche différenciée selon la taille des entreprises

Concernant l’évolution vers le cloud, Pierre-Jean Beylier observe des comportements différenciés selon la taille des organisations. Tandis que les PME recherchent des services managés simples et packagés, les ETI optent plutôt pour des approches hybrides combinant infrastructures on-premise et cloud privé.

Le groupe, qui dispose des certifications HDS et travaille à l’obtention de SecNumCloud, peut accompagner ses clients quelle que soit leur stratégie cloud, en conseil avant tout : « Qu’est-ce que vous voulez faire ? Quels sont vos besoins ? Et à partir de là », souligne Pierre-Jean Beylier.

La stratégie de croissance externe du groupe se poursuit, avec l’intégration récente de Systonic, acteur cloud bordelais, dans une logique de consolidation d’un marché français encore très fragmenté.

Interview réalisée dans le cadre de la CloudWeek Paris 2025, le 17 septembre à l’Hôtel de l’Industrie.