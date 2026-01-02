En attendant la nouvelle saison « 2026 » de notre émission hebdomadaire l’invité de la semaine, nous vous invitons à retrouver les invités que Guy Hervier a reçu sur notre plateau de septembre à décembre 2025…

Chaque semaine, Guy Hervier accueille sur le plateau de « L’invité de la semaine » une personnalité de l’écosystème IT français pour prendre le pouls des transformations en cours dans les DSI. Le rendez-vous, devenu un baromètre utile des priorités du moment, permet de dépasser le commentaire d’actualité pour revenir aux sujets structurants : ceux qui pèsent sur les choix d’architecture, les modèles opérationnels, les arbitrages budgétaires et, de plus en plus, les enjeux de souveraineté et de confiance.

Au fil des échanges, un même fil rouge se dessine : la recherche de réversibilité. Qu’il s’agisse de virtualisation et de recomposition des plateformes d’infrastructure, de modernisation progressive du legacy sans « big bang », ou encore d’hybridation assumée entre on-prem et cloud, les organisations veulent reprendre de la marge de manœuvre. L’IA générative s’impose, elle, comme un accélérateur mais sous conditions : proximité avec les données, industrialisation, maîtrise des coûts, gouvernance des usages et capacité à orchestrer des processus de bout en bout plutôt que d’empiler des briques.

Dans le même mouvement, la cybersécurité apparaît moins comme une discipline d’outillage que comme une affaire de pilotage : résilience, restauration, immutabilité, préparation aux scénarios d’attaque, mais aussi mise en responsabilité au niveau de la gouvernance.

Enfin, la souveraineté numérique se précise et se durcit : elle ne se résume plus à une intention, elle se décline en exigences vérifiables et auditables, en critères de commande (publique comme privée), en choix d’infrastructures et en capacité à bâtir une industrie européenne – notamment open source – capable d’offrir des alternatives crédibles, opérables et pérennes.

Entretien avec Olivier Lambert (VATES)

« 100% de nos clients viennent de VMware »

L’épisode met en lumière l’effet domino du rachat de VMware par Broadcom sur les stratégies de virtualisation, et la façon dont cette rupture accélère la recherche d’alternatives européennes. Olivier Lambert explique comment VATES (et sa virtualisation open source) capte l’attention des DSI, entre pression budgétaire, besoin de réversibilité et débat sur l’autonomie numérique.

Entretien avec Camille Journet (Pegasystems)

« Tous les DSI se posent la même question : comment moderniser 20 ans de legacy ? »

Camille Journet revient sur la bascule de la RPA “fragile” vers une automatisation plus industrialisable, portée par l’orchestration et l’IA générative.

Il décrit une modernisation qui ne passe plus forcément par la refonte frontale, mais par l’automatisation et l’orchestration des processus au-dessus du legacy, désormais dopées à l’IA générative. L’échange revient sur la limite des “robots fragiles” de première génération et sur la nécessité de gouverner, industrialiser et mesurer la valeur des workflows à l’échelle..

Entretien avec Béatrice Kosowski (IBM France)

« Avec l’IA, on a généré l’an dernier 3,5 milliards de gains de productivité »

L’entretien balaie les préoccupations du moment côté DSI – productivité, conformité, souveraineté, sécurité – en les reliant à une feuille de route IBM axée sur l’industrialisation et l’ouverture. Béatrice Kosowski insiste aussi sur la modernisation “post-VMware” et sur le rôle des infrastructures historiques (mainframe compris) dans une stratégie IA crédible.

Entretien avec Guillaume André (Nutanix France)

« Nutanix mise sur l’ouverture et la souveraineté pour séduire les DSI françaises »

À la veille de .Next On Tour Paris, Guillaume André déroule une stratégie centrée sur la portabilité, l’hybridation et l’intégration de l’IA dans la plateforme. L’enjeu, côté DSI, est de garder la main sur l’exécution des workloads IA (et leur coût) tout en évitant l’enfermement, avec une orchestration des modèles annoncée via Nutanix Enterprise AI et son écosystème.

Entretien avec Simon Uzenat (Sénateur du Morbihan)

« Les choix publics déterminent l’avenir de la compétitivité numérique »

Notre Grand Témoin replace la souveraineté dans un angle concret : la commande publique comme levier industriel, donc technologique. Simon Uzenat apporte une lecture “marché” des dépendances aux fournisseurs extra-européens et des arbitrages qui pèsent, in fine, sur les trajectoires des DSI (cloud, IA, contrats, écosystèmes).

Entretien avec Cyril VanAgt (Keepit)

« Keepit, c’est du SaaS qui sauvegarde intelligemment les SaaS »

Dans un SI saturé d’applications SaaS, la question n’est plus “faut-il sauvegarder ?” mais “qui maîtrise la restauration quand tout s’arrête ?”. Cyril VanAgt positionne Keepit sur une promesse de résilience cloud-native, pensée pour répondre à la fois aux cybermenaces et aux exigences d’autonomie (notamment côté européen).

Entretien avec Odile Duthil (Clusif)

« La cybersécurité n’est plus un sujet technique : c’est un sujet de gouvernance et de confiance. »

Odile Duthil défend une cybersécurité qui change de statut : moins “dossier RSSI”, plus sujet COMEX, avec l’IA, la souveraineté et le post-quantique en toile de fond. Le message pour les DSI est net : la sécurité devient un facteur de pilotage et de performance, à condition d’être mise en gouvernance et en métriques partagées.

Entretien avec Gianmaria Perancin (USF)

« Nous préfèrerions arrêter de parler de prix et de coûts avec SAP et discuter plutôt d’innovations et de valeur »

À l’occasion des 35 ans de l’USF, Gianmaria Perancin met sur la table la tension centrale des clients SAP : sortir d’un tête-à-tête tarifaire pour revenir à une trajectoire produit, support et innovation lisible. En filigrane, le rôle d’un club utilisateurs qui veut peser face à une gouvernance éditeur jugée plus centralisée et plus “globale”.

Entretien avec Rémy Mandon (Red Hat)

« La souveraineté, ça ne se décrète pas, ça se vérifie, ça s’audite »

Rémy Mandon relie souveraineté, cloud hybride et IA “à l’échelle” autour d’un même impératif : démontrer, preuves à l’appui, la conformité et la maîtrise opérationnelle. Le propos cible directement les DSI en transformation : moderniser par les containers, industrialiser l’IA, tout en gardant un contrôle auditables des dépendances.

Entretien avec Alexandra Syrovatski (UiPath France)

« Il n’y aura pas de révolution agentique sans capacité d’orchestration agentique »

Notre invitée explique pourquoi l’IA agentique ne “remplace” pas la RPA mais la fait muter, en la reliant à des capacités de décision et d’exécution plus autonomes. Alexandra Syrovatski insiste sur le point dur pour les DSI : orchestrer, gouverner et fiabiliser l’automatisation de bout en bout, plutôt que d’empiler des agents sans contrôle.

Entretien avec Sophie Papillon (Cloudera)

« L’IA doit être là où vivent les données, pas dans une boîte noire de plus »

Sophie Papillon part d’une réalité terrain : les DSI ont franchi le “pourquoi”, ils sont maintenant sur le “comment” de l’industrialisation GenAI. Elle replace l’industrialisation de la GenAI dans l’architecture hybride : rapprocher les workloads des données, sans sacrifier ni souveraineté ni TCO. Le cœur du débat porte sur l’exécution au plus près des données (hybride, on-prem, cloud), sans ajouter une nouvelle couche opaque à l’architecture.

Entretien avec Patrick Rohrbasser (Veeam)

« Veeam Data Platform v13 est la convergence de beaucoup de demandes sur le marché »

Patrick Rohrbasser souligne que la sauvegarde “classique” ne suffit plus face aux ransomwares et à la montée des exigences de cyber-résilience. Veeam v13 est présentée comme une réponse de plateforme, intégrant davantage de contrôles et une logique plus sécuritaire, dans un marché bousculé par des acteurs disruptifs.

Entretien avec Frank Karlitschek (Nextcloud)

« La régulation ne suffit pas, il faut construire une vraie industrie de l’open source en Europe »

Frank Karlitschek défend une souveraineté “productive” : pas seulement des règles, mais une capacité industrielle à proposer des alternatives crédibles, opérables et adoptées. Nextcloud est mis en avant comme une suite collaborative auto-hébergeable pour les organisations qui veulent réduire leur dépendance aux clouds américains, avec des cas d’usage français qui illustrent la dynamique.

Entretien avec Eric Haddad (Numspot)

« Notre plateforme est désormais agnostique mais on ne fera rien sur des infrastructures américaines ou chinoises »

Eric Haddad explique le virage de Numspot : d’un cloud souverain “vitrine” vers une plateforme de confiance déployable sur différents environnements, y compris en cloud privé dans le datacenter. L’ambition affichée vise une trajectoire pragmatique pour les DSI : reprendre du contrôle sur les actifs critiques, sans renoncer aux apports du cloud, mais en cadrant strictement les dépendances d’infrastructure.

ET RETROUVEZ NOS ENTRETIENS DU DEBUT D’ANNEE :