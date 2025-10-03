Entre dépendance aux géants étrangers et volonté d’émergence de champions européens, les choix publics déterminent l’avenir de la compétitivité numérique. Souveraineté numérique, autonomie technologique, innovation locale, stratégie française et européenne face au Cloud et à l’IA : Simon Uzenat, président de la commission d’enquête sur la commande publique, est le Grand Témoin d’InformatiqueNews.

Cette semaine, Guy Hervier reçoit – dans le cadre de son émission « Le Grand Témoin » – un acteur politique qui place le numérique au cœur des débats économiques et stratégiques. Sénateur du Morbihan, Simon Uzenat est membre de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, vice-président de la délégation sénatoriale aux entreprises, et surtout président de la commission d’enquête sur la commande publique et ses effets d’entraînement sur l’économie française.

À l’heure où les DSI s’interrogent sur la souveraineté numérique, sur la dépendance aux grands acteurs américains voire chinois et sur la capacité de l’Europe à faire émerger ses propres champions, son rapport et ses prises de position apportent un éclairage rare et attendu. Car derrière la commande publique, ce sont non seulement des milliards d’euros qui orientent le marché, mais aussi des choix qui peuvent renforcer ou affaiblir notre indépendance technologique.

C’est sur ces enjeux stratégiques – qui concernent tout autant les entreprises que l’État et les collectivités – sur lesquels Guy Hervier revient aujourd’hui avec Simon Uzenat.

