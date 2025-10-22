Après Apple et Meta, Samsung entre dans la danse de la réalité mixte avec un casque pensé pour l’ère de l’intelligence augmentée. Le Galaxy XR conjugue puissance, légèreté et IA pour faire d’Android XR une plateforme à part entière. Mais le pari est loin d’être gagné…

Le marché de la réalité mixte avance par à-coups mais peine à devenir le marché de masse que certains prédisaient. Après les laborieuses premières expérimentations des Microsoft avec les Hololens puis les casques Windows MR (Mixed Reality), le marché a cru trouver son tremplin en 2024 avec Apple et son casque Vision Pro, un casque haut de gamme vendu à plus de 3 000 euros, pensé comme un produit « pour les early adopters ». C’est finalement essentiellement Meta avec sa gamme Quest et son système Horizon OS, mis en open source l’an dernier pour séduire les développeurs, élargir son écosystème et contre-carrer les plans de Google qui a surtout animé ce marché ces derniers mois.

Dans la foulée des annonces Apple sur le Vision Pro, Google dévoilait en décembre dernier travailler sur son propre OS de réalité mixte dérivé d’Android. Android XR est un système d’exploitation conçu pour contrer à la fois visionOS d’Apple et Horizon OS de Meta. Avec cet OS, Google espère reproduire la recette qui a fait le succès d’Android sur mobile, en proposant une plateforme ouverte, compatible avec les applications existantes, et enrichie par l’intelligence artificielle Gemini. « Android XR est la première plateforme Android entièrement conçue pour l’ère Gemini », expliquait alors Sameer Samat, président de l’écosystème Android chez Google.

Après une gestation complexe et un long travail d’intégration de l’IA, Android XR est désormais prêt à entrer dans l’arène. Et c’est Samsung qui, fidèle à son rôle de pionnier, inaugure cette nouvelle génération avec le lancement du Galaxy XR. Présenté comme « un écosystème d’appareils mobiles inédit », ce casque veut marquer le début d’une nouvelle ère pour la réalité mixte.

De la haute technologie

Techniquement, le Galaxy XR affiche des caractéristiques solides : un écran 4K par œil (3 552 x 3 840 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un champ de vision de 109° horizontal et 100° vertical, et une batterie externe offrant jusqu’à 2,5 heures d’autonomie. Samsung maîtrise d’autant plus son sujet que les technologies mobiles ont toujours été au cœur de son business avec les smartphones et tablettes.

Le casque embarque pas moins de douze caméras et capteurs, dont deux pour le passthrough haute résolution, six pour le tracking spatial et quatre pour le suivi oculaire avec reconnaissance de l’iris. Le tout est propulsé par la puce Snapdragon XR2+ Gen 2 de Qualcomm, épaulée par le NPU Hexagon intégré et très efficient sur les travaux IA.

Au-delà de la fiche technique, Samsung insiste particulièrement sur le confort de son casque : avec ses 545 grammes (hors batterie), le Galaxy XR est nettement plus léger que le Vision Pro d’Apple et espère ainsi gommer l’un des reproches récurrents de ce type de casque.

L’IA doit changer la donne

Mais c’est surtout l’intégration de l’IA qui distingue ce Galaxy XR des concurrents. Grâce à Gemini, l’assistant peut réorganiser intelligemment les fenêtres, répondre à la voix, aux gestes ou au regard, et enrichir le monde réel en temps réel. « Galaxy XR ne se contente pas de suivre les commandes des utilisateurs, il s’agit d’un véritable partenaire intelligent », souligne Samsung. Le mode Vision directe permet de voir son environnement et d’obtenir des informations contextuelles en « entourant pour chercher » un objet par exemple.

Les photos et vidéos 2D peuvent être automatiquement converties en souvenirs 3D, et les applications Android existantes fonctionnent immédiatement, aux côtés de nouvelles expériences conçues pour Android XR.

Déjà un écosystème applicatif développé

L’univers applicatif est déjà riche : Google Maps en 3D immersive, YouTube avec sa bibliothèque de contenus 180° et 360°, Google Photos capable de transformer des clichés en scènes spatialisées, ou encore Project Pulsar d’Adobe pour éditer des vidéos en 3D. Samsung propose aussi un « Explorer Pack » d’une valeur de plus de 1 000 dollars, incluant un an de Google AI Pro, YouTube Premium, Google Play Pass et des abonnements sportifs comme la NBA League Pass. Des expériences nouvelles et fascinantes mais encore naissantes.

Face à ses concurrents, le Galaxy XR se positionne habilement. Plus abordable que le Vision Pro (1 799 dollars contre 3 499), il mise sur un écosystème ouvert et sur la puissance de l’IA pour séduire aussi bien le grand public que les professionnels. Meta conserve l’avantage du prix d’entrée avec ses Quest, mais son OS reste centré sur ses propres appareils. Apple, fidèle à son jardin clos, propose une expérience léchée mais coûteuse et encore limitée en usages quotidiens. Samsung, en s’alliant à Google et Qualcomm, parie sur une stratégie d’ouverture et de continuité avec l’univers Android. Comme le résume Alex Katouzian de Qualcomm : « Galaxy XR incarne notre vision de l’avenir, où la synergie entre IA et réalité étendue transforme l’informatique personnelle ».

En somme, le Galaxy XR n’est pas seulement un nouveau casque : c’est la première pierre d’un écosystème Android XR qui ambitionne de démocratiser la réalité mixte, comme Android l’avait fait pour le smartphone. Une fois encore, Samsung joue le rôle de catalyseur. Mais avec un prix d’entrée à 1799 dollars, on voit mal comment cette démocratisation peut s’opérer ! Clairement, c’est d’abord sur les usages d’entreprise (support à distance, expériences clients, conception immergée, etc.) que ce Galaxy XR trouvera en premier son public.

Il faudra une autre formule pour réduire drastiquement les coûts et séduire le grand public. Une formule qui reste à trouver.

