Axonaut, éditeur français d’un logiciel de gestion en ligne pour TPE et PME, ouvre gratuitement sa plateforme de facturation électronique aux cabinets d’expertise comptable via Axo Néo. Cette interface web, en marque blanche, vise les millions de petites entreprises qui devront être capables de recevoir des factures électroniques à partir de septembre 2026 en France.

En quelques années, Axonaut a réussi à se faire une place sur le marché très encombré des solutions de gestion tout-en-un en visant le secteur des petites entreprises françaises et en combinant facturation, CRM, trésorerie et pré-comptabilité. L’editeur compte désormais plus de cent mille utilisateurs. Et l’entreprise est aussi immatriculée comme Plateforme Agréée pour la facturation électronique, ce qui lui permet de traiter l’émission, la réception et la transmission des factures au format normé pour les TPE et PME.

Dans le contexte de la réforme française, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront être en mesure de recevoir des factures électroniques à compter du 1er septembre 2026, tandis que les obligations d’émission s’échelonneront ensuite selon la taille des structures. Cette bascule massifie les volumes pour les cabinets d’expertise comptable et place leurs DSI au centre du jeu, entre contraintes réglementaires, choix de Plateforme Agréée et industrialisation des flux clients.

Un front office en marque blanche pour les petits dossiers

C’est dans ce cadre qu’Axonaut positionne sa nouvelle solution « Axo Néo » comme une brique complémentaire de son offre de facturation électronique. La solution se présente comme un portail web sécurisé, dédié aux « petits dossiers » des cabinets et connecté à la fois aux logiciels de production comptable et à la plateforme agréée d’Axonaut. Le principe est simple du point de vue des clients finaux, souvent TPE ou micro-entreprises qui ne disposent pas de système de gestion structuré. Ils se connectent à Axo Néo, créent ou déposent leurs factures au format électronique conforme et la plateforme se charge de les acheminer vers les bons circuits.

Point important, Axo Néo fonctionne sans compte Axonaut et en marque blanche. Le cabinet conserve la relation visible avec le client puisque l’interface peut être personnalisée avec son logo et ses couleurs. Dans les faits, Axonaut fournit le moteur et le raccordement à la plateforme agréée, tandis que le cabinet se voit proposer une porte d’entrée unique pour ses petits clients, sans devoir déployer un ERP complet ou dupliquer les outils.

Sur l’ergonomie, Axonaut met en avant un travail inspiré des refontes successives de son propre logiciel. « Inspiré des refontes continues d’Axonaut et de notre expérience utilisateur, Axo-Néo se distingue par une interface moderne, simple et esthétique. Plus qu’une solution fonctionnelle, c’est une véritable valeur ajoutée pour les cabinets qui recherchent des outils à la fois efficaces et agréables à utiliser », explique Quentin Bazile, Product Manager chez Axonaut.

Un pari stratégique sur la gratuité face à une concurrence fournie

Le choix de proposer Axo Néo gratuitement aux cabinets n’est pas neutre. Le marché français de la facturation électronique pour TPE et PME est déjà fortement concurrentiel, avec des acteurs comme Pennylane, Sellsy, Tiime, Shine, mais aussi les éditeurs historiques de comptabilité et d’ERP tels que Sage ou Cegid, qui poussent leurs propres parcours e-facture et portails clients.

Beaucoup ciblent eux aussi la profession comptable, avec des offres qui vont du compte pro intégré à la comptabilité jusqu’aux plateformes collaboratives cabinet-client.

Dans ce paysage, Axonaut tente de se différencier en combinant deux leviers. D’abord sa position de Plateforme Agréée tout-en-un orientée TPE-PME, capable de couvrir facturation, trésorerie et pré-comptabilité dans un même environnement. Ensuite, une stratégie d’acquisition très agressive auprès des cabinets via un front office gratuit et « brandable ».

Bien évidemment la décision d’adopter Axo Néo pour un cabinet ne peut se résumer pas au seul argument de la gratuité. Elle implique une analyse fine de l’intégration de la plateforme dans le SI existant et les processus en place. Mais, pour les clients actuels d’Axonaut, c’est clairement un nouvel atout.

À lire également :