Axonaut, logiciel français de gestion dédié aux petites entreprises, lance un serveur MCP, ou Model Context Protocol, intégré pour relier son outil de facturation aux agents IA comme ChatGPT ou Mistral. Cette innovation vise à transformer la relation des PME à leurs données de gestion en introduisant une interface conversationnelle.

Société toulousaine fondée en 2017 et spécialisée dans les logiciels de gestion pour petites entreprises (TPE/PME), Axonaut se fait remarquer en lançant le premier serveur MCP intégré à un outil de facturation. Ce protocole ouvre ainsi de façon sécurisée les données de la facturation aux IA conversationnelles afin de permettre aux utilisateurs de dialoguer directement avec leurs données de gestion au travers des agents IA et autres agents conversationnels tels que ChatGPT, Mistral ou Claude.

Concrètement, un dirigeant pourra interroger le logiciel Axonaut depuis son IA favorite, demander en langage naturel un état de prospection ou obtenir la liste des clients à relancer sans se connecter au tableau de bord ni maîtriser les fonctionnalités de son outil de gestion. Le système, encore en phase bêta, fonctionne pour l’instant en lecture seule afin d’éviter toute modification non intentionnelle des données.

Une approche conversationnelle de la gestion

En intégrant le protocole MCP, Axonaut étend sa logique de centralisation (facturation, CRM, devis et comptabilité) vers les interfaces conversationnelles. L’entreprise mise ainsi sur une interaction plus naturelle entre l’utilisateur et son environnement de gestion. Selon Walid Younes, responsable R&D en intelligence artificielle, cette étape “répond à une évolution inévitable : les agents IA deviennent des collaborateurs numériques capables de simplifier les tâches et d’améliorer la productivité”.

Cette stratégie traduit une vision plus large : rendre l’IA accessible et opérationnelle pour les structures qui n’ont ni les moyens ni le temps de déployer des outils complexes. Elle soulève cependant des questions quant à la fiabilité et à la confidentialité des échanges entre ces agents tiers et les systèmes comptables. D’où l’importance d’une implémentation soignée de MCP afin d’assurer la totale confidentialité et sécurité des données de gestion.

Une expérimentation avant un déploiement complet

C’est pourquoi Axonaut a opté pour un déploiement surveillé et pour l’instant limité. Le programme bêta, ouvert à partir de novembre 2025, permettra à Axonaut de tester son MCP auprès d’un échantillon d’utilisateurs. Les retours serviront à ajuster l’expérience avant la sortie d’une version 2 prévue en janvier 2026, qui introduira progressivement la création et la mise à jour de données. Les suppressions resteront exclues, signe d’une approche prudente de la part de l’éditeur.

Reste que dans un marché des ERP et CRM dominé par les grands éditeurs américains et allemands, l’initiative d’Axonaut illustre aussi la vitalité de la filière française du logiciel et sa capacité à innover et explorer de nouvelle voies. Reste à savoir si cette intégration de l’IA conversationnelle deviendra un standard dans la gestion des petites entreprises ou une expérimentation isolée. Nous parions pour la première hypothèse. Et Axonaut aussi : « Mettre l’IA à disposition directement dans le compte est une étape logique pour les logiciels de gestion. Les agents IA prennent aujourd’hui une place essentielle dans le monde professionnel :ils simplifient les tâches et améliorent la productivité. Chez Axonaut, nous œuvrons pour faciliter le quotidien des petites entreprises et l’intégration des agents IA s’inscrit pleinement dans cette mission » conclut Dr Walid Younes, Chercheur et Responsable R&D en IA chez Axonaut.

