Boardriders, la maison-mère de Quicksilver, Roxy et Billabong, a basculé son infrastructure vers Nutanix Cloud Clusters sur AWS en moins d’un an. Philippe Bazerbe, Directeur IT infrastructure du groupe, revient sur les coulisses d’une migration menée tambour battant avec des résultats qui dépassent les attentes.

Le groupe Boardriders n’est peut-être pas un nom familier du grand public, mais ses marques le sont assurément : Quicksilver, Roxy, DC Shoes, Element, Billabong ou encore VonZipper. Ce spécialiste mondial du sportswear et des sports de glisse emploie une équipe IT de 20 personnes en interne, complétée par des prestataires externes et une partie infogérée. Le groupe exploite notamment 80 magasins en Europe, avec une croissance soutenue puisque trois nouvelles ouvertures étaient programmées au moment de notre entretien.

L’aventure Nutanix de Boardriders trouve son origine dans un contexte de profonde transformation. Suite à une régionalisation opérée en 2024 et au rapprochement avec le groupe Beaumanoir, l’entreprise a dû fermer ses datacenters américains. La migration vers VMware sur AWS semblait alors la solution naturelle. Mais le rachat de VMware par Broadcom et l’arrêt de la revente de licences par AWS ont contraint l’équipe IT à explorer d’autres voies.

C’est le partenaire SkillPartners qui a présenté l’alternative Nutanix à Philippe Bazerbe et ses équipes. Le défi était de taille : transformer l’ensemble de l’infrastructure en seulement un an, tout en minimisant les impacts sur le business. Car chez Boardriders, la disponibilité du SI n’est pas négociable. Quand un client commande un t-shirt sur Amazon avec une promesse de livraison à 24 heures, c’est Boardriders qui porte cet engagement. Tout retard se traduit par des pénalités.

La migration s’est donc déroulée selon un principe strict : conserver un landscape ISO, sans changement d’adresses IP ni modification des interfaces vers les entrepôts. Le résultat ? Un cutover de 48 heures seulement, avec un outage de production limité à 8 heures, et un backlog intégralement résorbé en 2 heures. « Lundi matin on était up and running. Les employés n’ont rien vu, les shops fonctionnaient comme d’habitude », résume Philippe Bazerbe.

Côté adoption par les équipes, la transition s’est également bien passée grâce à des ateliers de formation et un événement dédié à Toulouse. Le support continu de SkillPartners permet de lever les derniers doutes au quotidien.

Aujourd’hui déployé sur six nœuds NC2 (Nutanix Cloud Clusters), Boardriders prévoit de rationaliser vers cinq nœuds sur AWS. L’étape suivante consistera à migrer le datacenter de Saint-Jean-de-Luz, encore sous VMware, vers Nutanix d’ici fin 2026, pour atteindre une hybridation complète entre cloud et on-premise.

Le bilan économique constitue la cerise sur le gâteau : « Avant on avait deux nœuds sur AWS, là on a cinq nœuds et en termes de prix on arrive à quasiment moitié prix. Donc on a vraiment quelque chose qui est mieux, plus résilient et au final pour moins cher », conclut Philippe Bazerbe. Un argument qui devrait faire réfléchir plus d’un DSI confronté aux nouvelles conditions tarifaires de VMware.