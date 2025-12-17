Google a dégainé Nano Banana Pro il y a quelques semaines, les réseaux sociaux ont suivi… Alors OpenAI contre-attaque et dégaine GPT-Image 1.5. L’enjeu n’est plus seulement de “générer une belle image” à partir d’une description, mais également d’éditer vite une image existante, proprement, sans casser la lumière, la composition ni l’identité d’un visage. Et ça marche !

On parle beaucoup des capacités de rédaction et de codage de l’IA générative. Mais l’IA a également profondément bouleversé la création visuelle depuis qu’elle sait générer des images. DALL·E d’OpenAI avait ouvert la voie en popularisant la génération d’images à partir de simples instructions textuelles. Rapidement, MidJourney et Stable Diffusion ont pris le relais, chacun avec ses spécificités : rendu artistique pour l’un, flexibilité open source pour l’autre. Google a réagi d’abord avec ses modèles Imagen puis plus récemment avec Nano Banana. En début d’année, OpenAI avait enflammé les réseaux sociaux en intégrant son nouveau modèle GPT Image 1 à ChatGPT. Il y a quelques semaines, Google reprenait le lead médiatique en lançant Nano Banana Pro dopé à Gemini 3. De quoi obliger OpenAI à réagir. L’éditeur, qui vient de signer un important accord avec Disney permettant à ses modèles d’exploiter plus de 200 personnages du catalogue Walt Disney, a lancé cette semaine GPT Image 1.5 !

GPT Image 1.5 : vitesse et précision au cœur

Le nouveau modèle promet des avancées notables. Il génère des visuels jusqu’à quatre fois plus vite que son prédécesseur et améliore la fidélité aux instructions. Là où les modèles peinaient souvent à conserver la cohérence d’une image lors d’une modification, GPT Image 1.5 se distingue par sa capacité à préserver la composition, l’éclairage et les détails fins.

Comme l’explique Fidji Simo, CEO des applications chez OpenAI : « Les nouveaux écrans de visualisation et d’édition facilitent la création d’images qui correspondent à votre vision ou qui s’inspirent de tendances et filtres prédéfinis ».

Ainsi, le cœur de cette mise à jour concerne l’édition d’images déjà existantes. OpenAI affirme que le modèle suit mieux l’intention utilisateur et qu’il modifie davantage « uniquement ce qui est demandé », en préservant des éléments comme l’éclairage, la composition et la cohérence de l’apparence d’une personne entre itérations.

Vers un studio créatif intégré

Outre le nouveau modèle GPT Image 1.5, OpenAI ajoute aussi un nouvel espace Images dans ChatGPT, pensé comme un studio créatif et présenté comme un point d’entrée dédié avec des styles et des suggestions préréglées, ainsi qu’une option d’upload d’apparence “une fois” pour réutiliser un même visage dans des créations ultérieures.

L’objectif est de rapprocher l’idée de l’utilisateur de son exécution visuelle, en permettant des retouches précises et rapides. « Quand vous créez, vous devriez pouvoir voir et façonner ce que vous imaginez », écrit Fidji Simo.

Cette approche vise à séduire autant les professionnels que les amateurs, en rendant la création visuelle plus intuitive et fiable.

Une réponse au “Code Red”

Cette sortie s’inscrit dans un contexte de pression intense. Sam Altman, CEO d’OpenAI, avait lancé un “code red” interne pour accélérer les innovations face à Google, dont Nano Banana Pro a marqué les esprits par sa capacité à gérer du texte dans les images et à produire des diagrammes cohérents.

GPT-Image 1.5 est une réponse directe à Nano Banana Pro. Il va falloir voir comment les réseaux sociaux vont s’emparer de ces nouvelles capacités pour mesurer si l’impact de ce nouveau modèle est aussi fort qu’au lancement de la version 1.0 ou au lancement de Nano Banana Pro.

Quoiqu’il en soit, OpenAI reconnaît volontiers que de nombreux progrès sont encore possibles. Les résultats restent imparfaits à bien des égards et certains cas demeurent limitants, notamment des styles, des scènes avec de nombreux visages et des usages multilingues. De même, le modèle semble encore assez contraint dans ses formats d’images. Autrement dit, l’outil progresse, mais il n’élimine pas le besoin de contrôle qualité quand l’image devient un livrable.

Au final, avec GPT Image 1.5, OpenAI tente de reprendre l’avantage dans une course où Google a pris une longueur d’avance. Plus rapide, plus précis et mieux intégré, ce modèle illustre une nouvelle étape : transformer la génération d’images en un outil de production fluide, au service de la créativité et de l’efficacité.

