Google est décidément très prolifique cette semaine en matière d’innovation IA. Après Gemini 3 et Google Antigravity, le géant américain lance un nouveau modèle IA de génération d’images. Nano Banana Pro, boosté par Gemini 3, révolutionne le domaine par sa précision, le réalisme de son rendu et surtout un contrôle créatif inédit.

Google DeepMind a lancé hier soir Nano Banana Pro, un modèle IA de génération et édition d’image reposant sur le tout nouveau modèle Gemini 3 Pro. Successeur surboosté des populaires Nano Banana et Nano Banana Flash, ce modèle se démarque de tous ses concurrents par une précision de qualité studio et un contrôle créatif étonnamment avancé. L’outil ne se contente pas de générer des visuels, il promet de les rendre plus réalistes, plus fidèles et plus adaptables aux besoins des créateurs, modifiant la profondeur de champ, l’éclairage, la composition des clichés à volonté. En outre, il permet désormais de générer des images d’un peu n’importe quel format (y compris cinémascope) jusqu’en résolution 4K !

Des images et du texte

Nano Banana Pro se distingue notamment par sa capacité à produire du texte lisible et net dans les visuels. Avec ce modèle, il devient enfantin de créer des posters, des affiches percutantes, des diagrammes, des schémas, des notices explicatives, des créations visuelles jouant sur les mots et les polices de caractères.

Cette maîtrise du détail ouvre la voie à des infographies claires, des mockups produits précis et même des expérimentations typographiques audacieuses.

Le réalisme comme moteur

Autre promesse phare : grâce aux capacités de réflexion de Gemini 3 et son ancrage à Google Search, le modèle génératif peut utiliser toute la connaissance d’Internet et la connaissance du monde physique pour obtenir des résultats précis et réalistes. Typiquement l’IA peut générer des scènes historiquement exactes, des infographies basées sur des données fiables ou encore des prototypes visuels crédibles. L’idée est de rapprocher la création numérique de la réalité, sans sacrifier la créativité.

Le roi de la composition d’images

Créer une image unique et inédite à partir d’images et éléments visuels existants. C’est sans conteste l’une des capacités les plus bluffantes de ce modèle génératif. Nano Banana Pro élève la composition visuelle à un niveau inédit. Il permet de combiner jusqu’à quatorze éléments dans une même image tout en préservant la cohérence des textures et des ambiances. La ressemblance de plusieurs personnages peut être maintenue avec précision, même dans des scènes complexes, ce qui garantit une continuité et une fidélité remarquables. Des esquisses ou des plans techniques peuvent être transformés en rendus photoréalistes, qu’il s’agisse de prototypes, de produits ou de structures tridimensionnelles. L’esthétique et le style peuvent être adaptés pour assurer une identité visuelle homogène sur tous les supports, qu’il s’agisse de réseaux sociaux ou d’impression.

Contrôle créatif et fun garanti

Nano Banana Pro ne se limite pas à la technique. Il permet de jouer avec les angles, la profondeur de champ, les couleurs et la lumière. Google promet que vous pourrez « exercer un contrôle fin sur chaque aspect de vos images ». Les utilisateurs peuvent ainsi passer d’un rendu minimaliste à une ambiance dramatique, ou transformer une simple esquisse en identité visuelle complète.

Une révolution sous surveillance mais déjà accessible à tous

Bien sûr, DeepMind reste prudent : le modèle peut encore « lutter avec les petits visages, l’orthographe et les détails fins ». Mais l’intégration de filtres de sécurité et de filigranes invisibles (SynthID) garantit une utilisation responsable afin de limiter les Deep Fakes.

Nano Banana Pro est en train de se déployer dans tout l’écosystème Google, avec des accès adaptés aux différents profils. Pour le grand public, il est disponible directement dans l’application Gemini (Gemini App) lorsqu’on choisit l’option « Créer des images » avec le modèle Thinking. Les utilisateurs gratuits bénéficient de quotas limités avant de basculer vers le modèle Nano Banana classique, tandis que les abonnés Google AI Plus, Pro et Ultra profitent de quotas plus généreux. Aux États‑Unis, Nano Banana Pro est aussi intégré à Google Search via l’AI Mode, réservé aux abonnés Pro et Ultra. Les étudiants et créatifs peuvent l’utiliser dans NotebookLM, accessible aux abonnés partout dans le monde, et les abonnés Ultra disposent également d’un accès à Flow, l’outil de création vidéo.

Du côté des professionnels, Nano Banana Pro est déjà intégré dans Google Ads pour enrichir les campagnes visuelles, et il arrive dans Google Workspace, notamment Slides et Vids. Les développeurs et entreprises ne sont pas en reste : le modèle est en cours de déploiement dans l’API Gemini et Google AI Studio, ainsi que dans Google Antigravity pour concevoir des interfaces, avec une arrivée prochaine dans Gemini AI Enterprise. Les entreprises peuvent déjà l’exploiter via Vertex AI pour des créations à grande échelle. En somme, Nano Banana Pro se positionne comme un modèle premium, pensé pour le grand public mais surtout pour les créateurs, les annonceurs et les développeurs qui veulent pousser l’IA visuelle à son maximum.

Quoiqu’il en soit, les performances extraordinaires de Nano Banana Pro nous promettent un déferlement d’images spectaculairement réalistes mais factices sur les réseaux sociaux dans les prochains jours… pour le meilleur et pour le pire…

