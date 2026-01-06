Alors que Nutanix vient d’annoncer la disponibilité effective de son partenariat avec Pure Storage, retour sur son événement parisien .Next On Tour 2025 où l’éditeur a démontré l’évolution de sa stratégie vers une plateforme ouverte. Les témoignages de Nvidia, Pure Storage et Cisco illustrent cette mue : Nutanix tisse désormais des partenariats structurants pour adresser l’IA d’entreprise, le stockage haute performance et les environnements de compute hétérogènes.

Lors de l’édition 2025 de Nutanix .Next On Tour qui s’est tenue au CNIT de Paris La Défense, les annonces ont confirmé une tendance de fond : Nutanix n’est plus cette plateforme monolithique et propriétaire qui avait fait sa réputation à ses débuts. L’éditeur multiplie les alliances technologiques pour répondre aux nouveaux défis des DSI françaises, de l’intelligence artificielle à la modernisation des infrastructures de virtualisation.

Nvidia : l’IA prête pour la production

Serge Palaric, vice-président en charge des alliances chez Nvidia, observe une accélération des déploiements d’IA en entreprise. « Les entreprises aujourd’hui sont en train de passer des phases de proof of concept vers des phases de production dans différents verticaux. Il y a des verticaux plus en avance comme la banque et l’assurance, comme le manufacturing, le healthcare », constate-t-il.

Dans ce contexte, le partenariat avec Nutanix prend tout son sens. L’éditeur intègre désormais les frameworks Nvidia, notamment Nemo qui permet de développer des LLM, de générer de la donnée synthétique et d’enrichir les modèles. « Si on vient mettre Enterprise AI et la plateforme Nutanix par-dessus, on a vraiment la solution ultime qui va permettre aux entreprises de démarrer leur parcours IA », affirme Serge Palaric. L’arrivée de la carte RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition, capable de combiner virtualisation et IA sur un même équipement, renforce cette complémentarité.

Pure Storage : le stockage désagrégé entre en scène

L’annonce la plus significative de cet événement concerne sans doute la concrétisation du partenariat entre Nutanix et Pure Storage, officialisé lors du .Next de Washington plus tôt dans l’année. Une alliance qui aurait semblé impensable il y a dix ans, comme le reconnaît Gabriel Ferreira, directeur technique chez Pure Storage : « L’écosystème a changé et aujourd’hui on a besoin de se retrouver. »

Ce rapprochement marque une évolution majeure pour Nutanix, historiquement positionné sur une architecture intégrant compute et stockage au sein des mêmes nœuds. Désormais, les clients peuvent opter pour un stockage externe haute performance. « Nutanix offre la puissance de son cloud privé. Et Pure Storage fournit une plateforme de données performante, résiliente et durable », résume Gabriel Ferreira. Les phases de test, engagées cet été, affichent des résultats prometteurs selon l’intéressé, avec des démos clients et des binaires attendus rapidement.

Cisco : deux ans d’intégration et un support unifié

Le partenariat entre Cisco et Nutanix, lancé il y a deux ans, illustre la maturité de cette stratégie d’ouverture. Franck Bonneau, manager des équipes techniques Data Center pour la France et l’Europe du Sud chez Cisco, insiste sur la profondeur de l’intégration réalisée : « On a vraiment fait un travail de développement et d’intégration. On n’a pas simplement assuré une compatibilité de ces solutions. »

Cette intégration se traduit notamment par un support unifié, point souvent critique pour les DSI. « Un client qui fait tourner une solution Nutanix sur du Cisco, lorsqu’il ouvre un incident au support de Cisco, ça va automatiquement ouvrir un incident côté Nutanix », explique Franck Bonneau. Exit le ping-pong traditionnel entre fournisseurs hardware et software.

L’annonce du support d’AHV dans l’architecture FlashStack, associant serveurs Cisco UCS et stockage Pure Storage, parachève cette logique tripartite. Les clients disposant déjà de serveurs UCS peuvent adapter leur configuration existante pour migrer vers Nutanix, y compris dans des environnements blade où Cisco revendique la première place du marché.

Une réponse aux enjeux de souveraineté

Cette ouverture de l’écosystème Nutanix répond également aux préoccupations croissantes des entreprises françaises en matière de souveraineté des données. Comme le souligne Serge Palaric, « il y a des données qui doivent être gardées dans les pays » et « chaque pays doit s’approprier sa stratégie au niveau des données, au niveau des datacenters ». La possibilité de déployer des infrastructures IA on-premise, combinant les briques Nutanix, Nvidia, Pure Storage et Cisco, offre une alternative crédible aux solutions cloud public pour les organisations soucieuses de maîtriser leurs données sensibles.