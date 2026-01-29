On le disait boudé. Et pourtant, Windows 11 vient de passer le milliard d’utilisateurs actifs, et ceci bien plus rapidement que Windows 10 ne l’avait fait! Une réalité terrain que les baromètres web et les polémiques UI n’ont pas réussi à refléter…

Microsoft a annoncé que Windows 11 avait désormais franchi le cap du milliard d’utilisateurs fans le monde, un jalon atteint au cours des fêtes de fin d’année 2025. Cette annonce a été faite lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels par Satya Nadella lui-même « Windows a atteint un grand jalon : 1 milliard d’utilisateurs de Windows 11. »

Un succès plus rapide que Windows 10

Que Windows 11 atteigne le milliard d’utilisateur n’est pas forcément surprenant. En revanche, ce qui l’est plus, c’est que ce cap ait été franchi bien plus vite que ne l’avait fait Windows 10. Windows 11 a atteint ce milliard en 1 576 jours, soit environ quatre ans et trois mois après son lancement en octobre 2021. Windows 10 avait mis 1 706 jours pour atteindre le même seuil.

Ce détail chiffré relativise l’impression d’échec que bien des observateurs n’ont cessé d’exprimer depuis la sortie du système. Et c’est vrai, c’est un peu surprenant parce que, sur les réseaux sociaux, Windows 11 donne l’image d’un système impopulaire : critiques sur l’interface, débats sur la stratégie de Microsoft, et une perception générale d’insatisfaction qui ne reflète pas forcément le point de vue des réels utilisateurs du système. C’est aussi surprenant parce que plusieurs indicateurs récents (les statistiques de StatCounter) laissaient entendre que Windows 11 peinait à égaler l’ampleur du succès de Windows 10, notamment en raison d’un contexte matériel et commercial différent. Voilà qui au passage remet en perspectives le peu de représentativité de ces outils statistiques qui ne perçoivent qu’une infime fraction du marché réel.

Les facteurs derrière la progression

Plusieurs éléments expliquent ce contraste apparent entre perception et réalité. D’abord, la fin de support de Windows 10 a poussé des entreprises et des particuliers à migrer vers Windows 11, ce qui a mécaniquement augmenté les installations et les activations. Microsoft a aussi vu ses revenus OEM liés à Windows progresser, signe que des ventes de machines neuves ont aussi accompagné cette transition.

On rappellera quand même que Microsoft avait déjà laissé entendre que le cap approchait : Pavan Davuluri, responsable Windows, avait évoqué en novembre que « près d’un milliard de personnes » utilisaient déjà Windows 11, ce qui laissait entrevoir que le seuil officiel n’était qu’une formalité à confirmer.

Que retenir de ce chiffre

Le chiffre d’un milliard est à la fois symbolique et concret. Symbolique parce qu’il confirme la large adoption d’un système qui, malgré des critiques visibles et peut-être surexposées, s’est finalement bien imposé dans l’écosystème PC. Concret parce qu’il traduit des mouvements réels : migrations forcées par la fin de support, renouvellement de parc matériel, et stratégies commerciales des fabricants et de Microsoft.

Au final, l’annonce que Windows 11 compte désormais un milliard d’utilisateurs remet surtout en perspective la dichotomie entre perception publique et réalité des chiffres. Les réseaux sociaux peuvent amplifier les voix critiques et donner l’impression d’un rejet massif, mais les données d’usage et les décisions d’entreprise montrent une adoption bien plus soutenue du système qu’on ne le pensait. Et la suprématie de Windows sur l’écosystème des ordinateurs personnels…

