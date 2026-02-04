Avec ContentEdge et Rocket EVA, Rocket Software articule deux nouvelles briques complémentaires, autour d’un même objectif : Accélérer la modernisation IT sans rupture, en rendant les données exploitables et les environnements critiques plus lisibles. Derrière le discours sur l’IA générative, c’est bien la question du pilotage des systèmes existants qui est posée.

Rocket Software n’est pas un nom nouveau pour les entreprises qui exploitent encore des mainframes. Basé à Boston, cet éditeur américain accompagne depuis des années les grands comptes dans leurs projets de modernisation IT, depuis les systèmes ancestraux jusqu’au cloud. Avec plus de 12 500 clients et 3 600 employés répartis dans le monde, l’entreprise (détenue par Bain Capital Private Equity) s’est positionnée sur un créneau très spécifique : moderniser sans casser l’existant, tirer parti de volumes massifs de données historiques tout en respectant des contraintes strictes de sécurité, et améliorer l’efficacité opérationnelle alors même que les architectures se complexifient et que l’IA vient changer tout le paysage IT.

Les annonces de deux nouvelles solutions, ContentEdge et Rocket EVA, s’inscrivent clairement dans cette continuité, en cherchant à traiter deux angles morts récurrents des projets de transformation. ContentEdge est une plateforme conçue pour libérer la valeur enfouie dans les données non-structurées grâce à l’IA générative. Rocket EVA (Enterprise Virtual Assistant) est un assistant virtuel capable d’interroger les systèmes critiques (notamment mainframes) en langage naturel pour automatiser les diagnostics opérationnels.

Faire parler les données sans les déplacer

Avec ContentEdge, Rocket Software s’attaque à un sujet connu mais pas si simple à résoudre. Les données non structurées, omniprésentes dans les organisations, restent difficiles à exploiter sans remettre en cause des chaînes de conformité ou des processus existants. La promesse avancée ici consiste à appliquer des capacités d’IA générative en connectant cette dernière directement au plus près des sources, qu’elles soient sur site, dans le cloud ou sur mainframe, sans imposer de migration préalable ni d’exposition accrue des informations sensibles

L’outil propose une IA générative orientée sécurité qui évite le déplacement des données sensibles. Les équipes peuvent ainsi obtenir des réponses et des analyses sans jamais compromettre les contrôles d’accès établis. ContentEdge s’intègre nativement avec les plateformes courantes (SAP, Salesforce, Microsoft Azure, Microsoft 365, SharePoint), ce qui permet une découverte et une analyse accélérées sans duplication d’informations.

« Nos clients ont besoin d’accéder efficacement à leurs données non-structurées critiques », explique Michael Curry, President of Data Modernization chez Rocket Software. « En combinant une IA générative privilégiant la sécurité, l’automatisation et une intégration profonde dans l’écosystème, nous permettons aux organisations de se moderniser à leur propre rythme, de réduire les risques et les coûts, et de libérer une nouvelle valeur de leurs actifs informationnels. »

L’éditeur insiste sur une intégration respectueuse des politiques de sécurité et de gouvernance en place. Une manière de répondre à une inquiétude fréquente des DSI, celle de voir l’IA introduire de nouveaux risques là où elle est censée créer de la valeur. Formulé autrement, il s’agit moins de révolutionner les systèmes que de rendre enfin exploitables des actifs informationnels longtemps restés sous-utilisés. Bref de combler le fossé entre contenus dispersés et analyse.

Rendre les systèmes critiques compréhensibles

Avec Rocket EVA, l’éditeur s’attaque à un autre point de friction : la complexité des diagnostics sur les systèmes critiques, notamment les mainframes. L’assistant virtuel permet aux équipes d’interroger leurs environnements en langage naturel et de tracer les incidents depuis les premiers symptômes jusqu’au code source, sans naviguer entre plusieurs outils. L’IA permet en quelques prompts d’obtenir des diagnostics, des analyses ou des recommandations opérationnelles sans passer par des chaînes d’outils complexes.

Cette approche s’appuie sur le protocole MCP et le déploiement de Rocket MCP Server pour systèmes critiques. « Avec EVA, nous redéfinissons le diagnostic opérationnel pour permettre une modernisation de l’informatique sans interruption », affirme Michael Curry. « Les équipes n’ont plus à choisir entre profondeur d’analyse, rapidité et simplicité : EVA offre les trois simultanément. Sa capacité à étendre les diagnostics sur plusieurs plateformes et à intégrer des outils MCP tiers réduit le temps de résolution des problèmes. »

Au-delà du diagnostic, EVA supporte également les initiatives d’optimisation des coûts, notamment l’efficacité MIPS, le placement des workloads et le refactoring, autant de chantiers qui occupent les DSI engagés dans des transformations à grande échelle.

Une modernisation sans rupture

Les mainframes s’acculturent à l’IA. Les deux annonces s’inscrivent dans une même philosophie : permettre aux organisations d’adopter l’IA sur leurs systèmes critiques sans perturber les opérations courantes. Concilier innovation technologique et continuité de service reste au cœur de l’approche de Rocket Software. Là où certains concurrents poussent des plateformes unifiées ou des migrations vers de nouveaux socles technologiques, Rocket Software continue de défendre une approche incrémentale.

Ces solutions s’inscrivent dans un marché qui ne cherche plus systématiquement à envoyer les mainframes au pilori. IBM, Broadcom ou OpenText multiplient eux aussi les initiatives autour de l’IA appliquée aux environnements legacy.

Même à l’ère de l’IA, l’innovation la plus utile, pour l’IT d’entreprise, est parfois celle qui sait rester discrète. C’est toute la force de la stratégie finalement très pragmatique de Rocket Software. Reste à vérifier en pratique jusqu’où l’IA conversationnelle et générative peut réellement simplifier la complexité des mainframes…

