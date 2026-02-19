Le spécialiste des identités de confiance HID rejoint officiellement le Campus Cyber. Une arrivée qui vient renforcer le volet identité et accès de l’écosystème cyber tricolore, à l’heure où les architectures Zero Trust redéfinissent les priorités des RSSI.

Inauguré en février 2022 à La Défense, le Campus Cyber est né d’une ambition portée par la stratégie nationale d’accélération cyber et le besoin de fédérer acteurs publics et privés autour d’un lieu unique mêlant innovation, recherche, formation et opérationnel. Trois ans plus tard, le pari semble tenu. Le hub rassemble désormais plus de 250 entités et quelque 1 800 experts engagés dans des travaux collaboratifs sur la résilience collective. Porté par l’ANSSI et soutenu par l’État, le Campus s’est imposé comme le carrefour incontournable de la cybersécurité en France, un lieu où industriels, startups, chercheurs et institutionnels confrontent leurs approches pour faire émerger des réponses concrètes aux menaces qui pèsent sur le tissu économique national.

C’est dans cet écosystème que HID vient de faire son entrée. Un mouvement qui ne relève pas de l’anecdote.

L’identité, angle mort devenu priorité absolue

Car si le Campus Cyber couvre un spectre large de la cybersécurité, le volet identité et gestion des accès y occupait jusqu’ici une place encore modeste au regard de son importance stratégique. Or, dans un monde où le périmètre réseau traditionnel a volé en éclats (avec le télétravail généralisé, la multiplication des environnements cloud, la convergence IT/OT, etc.), l’identité est devenue le nouveau périmètre de sécurité. C’est le fondement même des architectures Zero Trust, ce paradigme qui postule qu’aucun utilisateur, aucun terminal, aucun flux ne doit être considéré comme fiable par défaut.

Dans ce contexte, les solutions d’identités de confiance ne sont plus un simple maillon de la chaîne de sécurité : elles en constituent le socle. Authentification forte, contrôle d’accès physique et logique, gestion du cycle de vie des identités numériques… Autant de briques critiques sans lesquelles les politiques Zero Trust restent des coquilles vides. Les exigences réglementaires européennes récentes, NIS2 en tête, mais aussi le Cyber Resilience Act, ne s’y trompent pas : elles placent la maîtrise des identités et des accès au cœur de leurs prescriptions.

HID, un poids lourd mondial de l’identité

Pour bien mesurer la portée de cette adhésion, encore faut-il situer HID dans le paysage. Filiale du groupe suédois ASSA ABLOY, HID est un acteur de référence mondial dans le domaine des identités de confiance. Son périmètre couvre un spectre large : des cartes à puce et lecteurs de contrôle d’accès physique aux solutions d’authentification multifacteur, en passant par la gestion des identités citoyennes et les technologies d’identification par radiofréquence.

Présent dans plus de 100 pays, le groupe sert aussi bien les gouvernements que les grandes entreprises et les infrastructures critiques. En France, HID équipe déjà de nombreuses organisations, mais opérait jusqu’ici en relative discrétion institutionnelle. L’entrée au Campus Cyber marque donc un changement de posture assumé, avec la France érigée en territoire prioritaire.

Ce que change concrètement cette arrivée

Au-delà du symbole, l’engagement de HID au Campus Cyber se décline sur plusieurs axes opérationnels. Le groupe entend participer activement aux communautés d’intérêt travaillant sur l’interopérabilité et les standards d’identité, un chantier crucial à l’heure où la fragmentation des solutions reste un frein majeur pour les DSI.

HID apportera également son expertise sur la convergence des contrôles d’accès physique et logique, un sujet longtemps traité en silos dans les organisations et qui constitue pourtant un angle d’attaque privilégié pour les cybercriminels.

Enfin, le groupe contribuera à l’élaboration de référentiels alignés sur les réalités opérationnelles du terrain français.

« La résilience numérique est aujourd’hui un facteur de souveraineté économique. Elle conditionne la capacité des organisations à protéger leurs actifs critiques, à rester compétitives et à évoluer dans un cadre réglementaire de plus en plus exigeant », souligne Clara Bardou, Directrice Marché France chez HID PACS.

Un signal pour la filière identité numérique

L’arrivée de cet acteur européen d’envergure au Campus Cyber envoie un signal fort à l’ensemble de la filière. Elle témoigne d’abord de l’attractivité croissante de l’écosystème cyber français aux yeux des grands industriels internationaux. Elle traduit ensuite une prise de conscience : face à la sophistication des attaques et au durcissement réglementaire, la résilience ne peut plus se construire en silo. Le transfert de connaissances entre acteurs internationaux et écosystème local, l’émergence de standards interopérables respectant les exigences de souveraineté européenne, la montée en compétences collective…

Autant de chantiers qui nécessitent la présence, au sein du Campus, d’acteurs maîtrisant les briques fondamentales de l’identité numérique.

« La France dispose d’un écosystème cyber d’excellence. Le Campus Cyber est le lieu où se construit concrètement cette souveraineté numérique, au croisement de l’innovation, de la régulation et de l’opérationnel. HID veut être un contributeur actif de cette dynamique », conclut Clara Bardou.

Reste à observer comment cette expertise viendra concrètement irriguer les travaux du Campus. À l’heure où la directive NIS2 entre en phase d’application et où les organisations françaises accélèrent leurs chantiers Zero Trust, le timing, en tout cas, semble bien choisi.

À lire également :