Avec Cursor Automations, l’éditeur franchit une nouvelle étape dans l’évolution du développement assisté par IA. L’outil introduit des agents capables d’agir de manière autonome et continue dans les workflows d’ingénierie logicielle, transformant progressivement l’IDE (l’environnement de développement) en véritable chaîne de production pilotée par l’IA.

En à peine trois ans, Cursor s’est imposé comme l’un des acteurs les plus influents du développement assisté par IA. Né comme un éditeur de code “collaboratif” entre humains et modèles IA, l’outil a très tôt surfé sur la vague du vibe coding, permettant aux développeurs de produire des fonctionnalités entières à partir d’instructions en langage naturel.

Cette approche, combinée à des modèles rapides et étroitement intégrés à l’environnement de développement, a propulsé la jeune pousse à une croissance spectaculaire. Cursor revendique désormais plusieurs milliards de dollars de revenus annualisés et une adoption massive, aussi bien dans les startups que dans les grandes entreprises.

Mais le marché évolue rapidement. Et la concurrence est féroce avec des outils comme GitHub Copilot Agent, AWS Kiro, Google Antigravity, OpenAI Codex et bien sûr Claude Code de mieux en mieux implantés dans le paysage du développement et dont les capacités ont déjà largement métamorphosé le travail des développeurs et l’organisation des équipes DevOps.

Avec l’essor des agents autonomes capables de coder, tester et corriger sans supervision constante, la simple assistance IA au développeur parait désormais totalement désuète et « has been ». Cursor doit donc repenser son rôle et suivre le rythme infernal de l’évolution IA : moins d’édition ligne par ligne, davantage d’orchestration intelligente des tâches de développement. C’est dans ce contexte qu’arrive Cursor Automations.

Cursor Automations : des agents toujours actifs

Cursor Automations introduit une nouvelle brique dans l’architecture de la plateforme : des agents always-on capables de se déclencher automatiquement, soit selon un planning, soit en réaction à des événements précis.

Un message Slack, une pull request GitHub, un incident PagerDuty ou encore un webhook personnalisé peuvent désormais lancer un agent sans intervention humaine directe. L’IA quitte ainsi le mode “assistant ponctuel” pour devenir un acteur permanent du cycle de développement et s’insérer au cœur des chaîne DevOps.

Concrètement, chaque « automation » (automatisation) démarre un agent dans un environnement cloud isolé. Celui-ci suit des instructions définies à l’avance, s’appuie sur les modèles et connecteurs configurés — notamment via le protocole MCP —, vérifie son propre travail et conserve une mémoire persistante de ses exécutions précédentes.

Ojectif : sortir du cycle classique prompt → génération → vérification humaine pour transformer l’IA en composant continu du pipeline logiciel.

Du code review à la maintenance continue

Les premiers cas d’usage illustrent bien la polyvalence du système. Chez Cursor, les automations sont déjà utilisées pour effectuer des revues de sécurité approfondies, assigner automatiquement des reviewers en fonction du niveau de risque d’un changement ou encore réagir à des incidents en production en analysant les logs et en suggérant des correctifs.

D’autres agents prennent en charge des tâches plus transverses : génération de résumés hebdomadaires des évolutions du code, amélioration automatique de la couverture de tests ou tri et qualification des rapports de bugs.

Cette logique dépasse le simple gain de confort pour les développeurs. Avec l’explosion du code généré par les outils d’IA, les équipes doivent absorber un volume croissant de modifications, de correctifs et de vérifications. Automatiser ces étapes devient une nécessité pour éviter la création de nouveaux goulets d’étranglement humains dans les pipelines de développement.

Une réponse stratégique à la guerre des agents

Avec Automations, Cursor affirme aussi une vision plus large de l’évolution du développement logiciel. L’enjeu ne réside plus uniquement dans la puissance des modèles, mais dans la capacité à coordonner efficacement des équipes d’agents spécialisés.

Là où certains concurrents privilégient encore des agents lancés à la demande, Cursor pousse l’idée d’une chaîne de production logicielle continue, dans laquelle les agents interviennent à chaque étape du cycle (génération de code, tests, validation, maintenance, itération) tandis que l’humain se concentre sur les décisions critiques.

Cette approche renforce également l’attrait de la plateforme pour les entreprises, qui cherchent à concilier automatisation, traçabilité et contrôle dans des environnements de développement de plus en plus pilotés par l’IA.

Automations n’est donc pas qu’une nouvelle fonctionnalité. Elle marque l’évolution de Cursor : d’un IDE intelligent conçu pour assister les développeurs, l’outil se transforme progressivement en véritable usine logicielle orchestrée par des agents IA.

