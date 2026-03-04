Apple a renouvelé hier soir sa gamme Macbook, en mettant en avant une nouvelle génération de processeurs M5 et des mises à jour attendues sur les MacBook Air et MacBook Pro. Avec notamment des performances renforcées, notamment pour les usages liés à l’intelligence artificielle, mais aussi un repositionnement tarifaire qui reflète ce que l’on voit aussi dans l’univers des PC sous Windows avec la pénurie de puces mémoire RAM et Flash.

Souvenez-vous… Le 15 octobre dernier, Apple dévoilait sa nouvelle génération de puce Apple Silicon avec un M5 « standard » à même de concurrencer les dernières puces Intel et AMD mais surtout le Qualcomm Snapdragon X2. Une puce M5 qui trouvait immédiatement sa place dans l’iPad Pro ainsi que dans le Macbook Pro 14 pouces et même dans la deuxième déclinaison du casque de réalité mixte Vision Pro.

Depuis, silence radio jusqu’à ce 3 mars 2026 qui a vu Apple faire de l’ombre au MWC en annonçant de l’autre côté de l’Atlantique les très attendues déclinaisons « PRO » et « MAX » de sa puce M5 et bien évidemment les premières machines à en profiter au travers d’un renouvellement de gamme assez classique.

MacBook Air M5 : plus de stockage, un prix en hausse

Pour autant, la première machine annoncée se contente, elle, du M5 « standard ». Le MacBook Air évolue en douceur avec l’arrivée du moteur M5 dans sa version déjà connue avec un CPU à 10 cœurs et un GPU à 10 cœurs, une bande passante mémoire en hausse et des accélérateurs neuronaux intégrés à chaque cœur graphique. Apple met en avant des gains significatifs pour les tâches d’IA, jusqu’à quatre fois plus rapides que sur les machines équipées de M4, et près de dix fois plus rapides que les premiers Mac M1, pour atteindre environ les 45 TOPS.

Du côté de la machine elle-même, Apple conserve le design fin et sans ventilateur du précédent MacBook Air. L’autonomie est annoncée autour des 18 heures loin d’une prise de courant. La machine est déclinée en écrans 13 et 15 pouces. La principale nouveauté concerne le stockage : tous les modèles démarrent désormais à 512 Go de SSD, avec des débits annoncés deux fois plus rapides que sur la génération précédente. La capacité maximale grimpe à 4 To.

Cette montée en gamme s’accompagne toutefois d’une hausse de prix. Le MacBook Air 13 pouces débute désormais à 1 199 € mais avec une puce bridée à 8 cœurs GPU. Pour bénéficier de la puce standard à 10 cœurs GPU, il faudra aligner 1 324 euros au minimum. Un effet de gamme très artificiel et pas franchement très fair play.

La version 15 pouces démarre à 1 499 euros et bénéficie, elle, directement de la puce à 10 cœurs GPU. Apple justifie ce positionnement par l’augmentation des performances et l’intégration de nouvelles technologies, comme la puce réseau N1 compatible Wi‑Fi 7 et Bluetooth 6.

À noter que, et ça devient une irritable habitude chez Apple, ces prix s’entendent sans adaptateur secteur qu’il faut acquérir séparément !

<

MacBook Pro : M5 Pro et Max pour les usages intensifs

Parallèlement, Apple complète sa gamme Macbook Pro par le haut avec de nouveaux processeurs M5 Pro et M5 Max. Dérivant des puces M5 « standard », les SoCs M5 Pro et M5 Max sont basés sur une nouvelle « Fusion Architecture » combinant deux « puces » au sein d’un même SoC. Ces processeurs bicéphales combinent au total jusqu’à 18 cœurs CPU et jusqu’à 40 cœurs GPU ainsi que 16 cœurs NPU. Dans le détail, le M5 Pro est décliné en version 15 cœurs CPU + 16 cœurs GPU et en version 18 cœurs CPU et 20 cœurs GPU. Le M5 Max est décliné en version 18 cœurs CPU avec soit un GPU 32 cœurs, soit un GPU 40 cœurs.

La firme promet jusqu’à 30 % de performances CPU supplémentaires par rapport à la génération précédente, ainsi qu’un bond notable pour les charges de travail IA et graphiques, grâce à une bande passante mémoire pouvant atteindre 614 Go/s sur le M5 Max.

Le MacBook Pro 14 pouces était déjà disponible en M5 standard. Il est désormais disponible aussi en version M5 Pro (à partir de 2499 €) et en version M5 Max (à partir de 4199 €).

Le nouveau MacBook Pro 16 pouces n’existe lui qu’en déclinaison M5 Pro (à partir de 2999 €) et en version M5 Max (à partir de 4499 €).

Apple met aussi en avant des SSD jusqu’à deux fois plus rapides, avec 1 To de stockage de base sur les modèles M5 Pro et 2 To sur les versions M5 Max. Les configurations peuvent monter jusqu’à 8 To de stockage et 128 Go de mémoire unifiée sur les modèles les plus avancés. Ces machines ciblent clairement les développeurs, créateurs et chercheurs travaillant sur des charges lourdes, notamment en IA, en 3D ou en vidéo.

À titre d’information, le modèle le plus évolué, le MacBook Pro 16 pouces, à écran nano-texturé, avec M5 Max (GPU 40 cœurs), 128 Go de RAM, 8 To de SSD et l’adaptateur secteur 140W vous reviendra à 8.798 € TTC !

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><

____________________________

À lire également :