Avec Creator Studio, Apple accélère sa bascule vers les revenus récurrents en packagant dans un même abonnement mensuel Final Cut Pro, Logic Pro et Pixelmator Pro, complétés par Motion, Compressor et MainStage. Le positionnement tarifaire, l’intégration de l’IA et l’optimisation Apple silicon rebattent les cartes des suites créatives sur Mac et iPad. Un coup dur pour Adobe ?

Apple n’est plus seulement la maison de l’iPhone : au fil des années la société a construit un vaste écosystème de services en ligne qui pèse désormais autant dans ses ambitions que son matériel. Comme beaucoup d’éditeurs de logiciels, Apple cherche désormais à renforcer ses revenus récurrents en proposant des abonnements qui lient utilisateurs et outils… C’est précisément dans cette logique que s’inscrit la nouvelle offre Apple Creator Studio, pensée pour concurrencer directement les suites par abonnement comme Adobe Creative Cloud.

Une offre packagée pour séduire les créateurs

La promesse d’Apple Creator Studio est simple : rassembler les outils de création les plus puissants d’Apple en un seul abonnement. Pour 12,99 $ par mois (ou 129 $ par an), la formule donne accès à Final Cut Pro, Logic Pro et Pixelmator Pro sur Mac et iPad, ainsi qu’à Motion, Compressor et MainStage sur Mac, avec en prime du contenu premium pour Keynote, Pages et Numbers.

« Les applications incluses avec Apple Creator Studio pour le montage vidéo, la création musicale, l’imagerie créative et la productivité visuelle offrent aux créateurs modernes les fonctionnalités et capacités nécessaires pour vivre la joie de monter et d’adapter leur contenu tout en réalisant leur vision artistique », explique Apple dans son communiqué. « De nouvelles fonctionnalités intelligentes et des contenus premium s’appuient sur des expériences familières de Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Keynote, Pages, Numbers, puis Freeform pour faire d’Apple Creator Studio une suite d’abonnement passionnante permettant aux créateurs de toutes disciplines tout en protégeant leur vie privée. »

L’annonce accompagne en effet d’une série de nouveautés fonctionnelles souvent dopées à l’IA :

Final Cut Pro gagne des outils comme la recherche par transcription, la recherche visuelle pour repérer des moments précis dans les rushes, et des fonctions d’édition assistée comme la détection de tempo et le Montage Maker sur iPad.

Logic Pro enrichit sa bibliothèque sonore et ajoute des fonctions de recherche en langage naturel et de nouveaux instruments.

Pixelmator Pro arrive sur iPad avec prise en charge complète de l’Apple Pencil et des outils d’édition accélérés.

Parallèlement, les apps iWork voient l’arrivée d’un Content Hub proposant photos, illustrations et modèles premium, ainsi que des fonctions intelligentes pour générer ou nettoyer des présentations et remplir des tableaux automatiquement.

Disponibilité et limites

Apple a fixé la disponibilité d’Apple Creator Studio au 28 janvier, avec une période d’essai d’un mois pour les nouveaux abonnés et une offre de trois mois gratuits pour l’achat d’un Mac ou d’un iPad éligible. Certaines fonctions avancées, notamment celles reposant sur l’intelligence artificielle, exigent des versions récentes d’iOS, iPadOS ou macOS et, pour certaines capacités, des puces Apple silicon ou des modèles d’iPad spécifiques. Apple précise aussi que certaines fonctionnalités d’IA s’appuient sur des modèles tiers et peuvent être soumises à des limites d’usage

Une grande giffle pour Adobe

Ce qui marquera le plus l’utilisateur, c’est l’accessibilité de l’offre. Pour 12,99$ par mois, l’offre paraît très abordable. Elle est même aujourd’hui plus accessible que Microsoft 365 (13 € par mois pour la version famille, 22 €/mois pour Business Premium) ou que Google Workspace (13,60 €/mois pour l’offre standard). Surtout, elle fait de l’ombre à son principal concurrent, Adobe Creative Cloud et son prix stratosphérique de 70,65 €/mois pour l’édition Creative Cloud Pro (62,47 €/mois pour l’édition Standard).

Parallèlement, Apple propose aussi des conditions préférentielles pour les étudiants et enseignants, et un partage familial qui permet d’étendre l’abonnement à plusieurs membres du foyer.

Apple Creator Studio matérialise la volonté d’Apple d’entrer frontalement sur le terrain des suites créatives par abonnement, en misant sur l’intégration verticale de ses outils, l’optimisation pour ses appareils et l’ajout de fonctions intelligentes pour accélérer les workflows. Pour les créateurs, l’offre représente une alternative compétitive en termes de prix et d’écosystème, surtout pour ceux déjà investis dans l’univers Apple ; pour Adobe et les autres acteurs, c’est un signal clair que la concurrence sur l’abonnement créatif va s’intensifier dans les mois à venir…