Microsoft a dévoilé ce Lundi sa troisième vague de fonctionnalités IA intégrées au cœur de sa suite Microsoft 365. Outre la surprise Copilot Cowork, l’éditeur s’est aussi évertué à basculer ses populaires outils Word, Excel, Powerpoint et Outlook dans l’ère de l’IA agentique. Microsoft 365 Copilot et son interface Copilot Chat passent à l’exécution autonome multi-étapes. Copilot ne se contente plus de suggérer : il agit désormais directement dans les fichiers Office.

Jusqu’ici, Microsoft 365 Copilot fonctionnait en mode conversationnel : l’utilisateur posait une question, l’IA produisait un brouillon. Avec la Wave 3, le paradigme bascule. En réalité Microsoft avait déjà commencé à permettre à l’IA d’agir avec ce qu’il appelait jusqu’à présent l’« Agent Mode ». Ce n’est désormais plus un mode à part mais le fonctionnement natif de Copilot dans l’ensemble de la suite Office. Concrètement, Copilot peut désormais planifier, exécuter et enchaîner des actions multi-étapes directement dans les fichiers, sans que l’utilisateur ait besoin de copier-coller ou de basculer entre applications.

Toute cette mécanique s’appuie sur Work IQ, la couche d’intelligence contextuelle de Microsoft 365 qui agrège les signaux issus des e-mails, réunions, conversations Teams, fichiers SharePoint et relations professionnelles de l’utilisateur. Chaque action de Copilot est transparente, réversible et soumise aux permissions et labels de sensibilité déjà en place dans l’organisation. Dit autrement, la Wave 3 veut initier une transformation opérationnelle à l’échelle de l’entreprise en passant plaçant l’IA agentique au cœur de la plateforme collaborative.

La nouveauté la plus visible et la plus spectaculaire, bien que limitée à un déploiement en « research preview » très restreint, est bien évidemment Copilot Cowork, portage du fameux outil agentique Claude Cowork d’Anthropic au cœur de la plateforme Cloud de Microsoft. Nous vous le présentons longuement dans notre article : Copilot Cowork, Claude Cowork s’invite dans Microsoft 365.

Mais l’essentiel de la suite gagne également en agentification notamment par le biais de Copilot Chat : l’interface de conversation avec l’IA Copilot sert désormais d’interface agentique pour automatiquement créer et modifier des documents Word, des tableaux Excel, des présentations Powerpoint depuis des échanges en langage naturel. Au-delà de Copilot Chat, des fonctionnalités agentiques apparaissent également directement au cœur des outils : plutôt que de cliquer sur des fonctionnalités que vous ne connaissez pas ou ne maîtrisez pas, vous demander à Copilot en langage naturel de faire le job à votre place.

Excel : l’analyste agentique

C’est dans Excel que la transformation est la plus spectaculaire. Copilot peut désormais réaliser une analyse de données multi-étapes complète : construire des formules natives, générer des graphiques, créer de nouvelles feuilles et modéliser des scénarios, le tout sans quitter le classeur. L’utilisateur peut visualiser le raisonnement de Copilot étape par étape, valider ou corriger chaque modification dans la grille, et ajuster les hypothèses au fil de l’itération.

Le cas d’usage emblématique : demander à Copilot de créer un modèle DCF (Discounted Cash Flow) complet avec analyse de sensibilité, en tirant ses données d’un fichier référencé.

L’expérience agentique dans Excel est déjà en disponibilité générale sur Windows, web et Mac. Et détail notable : l’utilisateur peut choisir entre les modèles OpenAI et Anthropic pour l’édition en contexte, avec l’arrivée prochaine de GPT-5.4 et Claude Opus 4.6.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><

Word : du brouillon au document finalisé

Dans Word, Copilot ne se limite plus à générer un premier jet. Il peut désormais prendre en charge le cycle complet de rédaction agentique : générer un document structuré à partir d’un prompt, poser des questions de clarification sur le ton, l’audience et la structure, puis itérer en appliquant des modifications directement dans le fichier. Restructurer des sections, réécrire pour plus de clarté, appliquer des styles Word natifs, intégrer des retours d’un collaborateur : tout se fait dans le même document, sans créer de copies concurrentes.

Grâce à Work IQ, Copilot peut en outre puiser dans les e-mails, réunions et fichiers récents pour maintenir le document aligné avec le contexte professionnel le plus à jour. Ces capacités sont disponibles dès aujourd’hui en GA sur Windows, web et Mac, avec le choix de modèle OpenAI/Anthropic prévu en avril.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><

PowerPoint : des présentations alignées sur la marque

PowerPoint intègre à son tour des capacités d’édition agentique. Copilot peut générer des présentations complètes à partir d’un prompt, en posant des questions sur le sujet, l’audience et la structure souhaitée avant de produire les slides.

Copilot sait appliquer et respecter les templates et thèmes de l’organisation, utilisant les couleurs, layouts, styles d’objets et images validés par la charte graphique. Il peut aussi affiner un slide existant, simplifier des puces trop denses ou transformer du texte en visuels (chronologies, diagrammes, graphiques) sans repartir de zéro.

Le déploiement démarre sur PowerPoint web et s’étendra à Windows et Mac dans les mois à venir, avec l’intégration du choix de modèle et l’ancrage contextuel dans les fichiers et réunions de l’utilisateur.

<

Outlook : l’assistant e-mail et calendrier

Dans Outlook, Copilot acquiert des capacités agentiques pour la gestion des e-mails et du calendrier. Côté messagerie, il peut rédiger un premier brouillon directement dans le canvas de composition, poser des questions de clarification (objectif, destinataire, ton), puis itérer jusqu’à obtenir un message prêt à envoyer, le tout sans copier-coller ni surprise de mise en forme.

Côté calendrier, Copilot peut analyser les disponibilités de plusieurs participants, proposer des créneaux, réserver une salle et envoyer les invitations. Il peut aussi gérer automatiquement les RSVP sur les invitations entrantes, y compris lorsqu’elles évoluent.

Copilot dans Outlook raisonne désormais sur l’ensemble de la boîte de réception, du calendrier et des réunions de l’utilisateur, et non plus sur un seul thread. Le déploiement de ces fonctionnalités agentiques commence dans le cadre du programme Frontier et s’élargira progressivement au printemps 2026.

Copilot Chat : le point d’entrée unifié

Avec la Wave 3, Copilot Chat devient le point d’entrée central pour créer et agir. Depuis une simple conversation, l’utilisateur peut générer des documents Word, des classeurs Excel et des présentations PowerPoint, mais aussi planifier des réunions, rédiger et envoyer des e-mails, le tout sans quitter l’interface de chat. Des agents intégrés pour Word, Excel et PowerPoint, déjà en cours de déploiement en disponibilité générale, permettent de passer fluidement de la conversation à l’édition dans l’application native.

Fait marquant, Claude d’Anthropic est désormais disponible dans le chat principal de Copilot via le programme Frontier, aux côtés des derniers modèles OpenAI. Microsoft fait valoir une approche multi-modèle par design : plutôt que de dépendre d’un seul fournisseur, Copilot sélectionne automatiquement le modèle le plus adapté à la tâche. Dans Excel, l’utilisateur peut même choisir explicitement entre OpenAI et Anthropic pour l’édition en contexte. L’arrivée de GPT-5.4 et Claude Opus 4.6 est annoncée pour les semaines à venir.

Reste désormais à vérifier la disponibilité réelle de ces fonctionnalités. Officiellement, certaines sont déjà en disponibilité générale, mais leur déploiement semble progressif et ne pas encore avoir atteint l’Europe. Microsoft France parle d’ailleurs d’une disponibilité « en mars ».

____________________________

À lire également :