Samsung a dévoilé hier soir ses Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra lors du Galaxy Unpacked 2026 à San Francisco. Troisième génération de « smartphone IA » du constructeur, la gamme promet une expérience Galaxy AI plus proactive, un écran Privacy Display révolutionnaire sur les S26 Ultra et des performances en hausse malgré le retour des puces Exynos maison en Europe.

Avec environ 19 % de parts de marché mondial en volume d’expéditions sur l’ensemble de l’année 2025 (données IDC), Samsung reste le premier constructeur Android et le deuxième fabricant mondial de smartphones derrière Apple. Le groupe coréen a écoulé plus de 241 millions d’unités l’an passé, porté par le succès de sa série Galaxy A en entrée/milieu de gamme et par ses flagships Galaxy S et Galaxy Z.

Au sein de cet écosystème, la série Galaxy S occupe une place stratégique : c’est la vitrine technologique du groupe, celle qui donne le ton aux innovations ensuite diffusées dans le reste de la gamme. Le Galaxy S25 Ultra était le smartphone Android haut de gamme le plus vendu en 2025. Chaque nouvelle génération de Galaxy S constitue ainsi un véritable baromètre de la santé du segment Android premium face à l’iPhone.

Sur le segment premium spécifiquement, Samsung fait face à une concurrence grandissante : Apple a consolidé sa domination avec 20 % de PDM mondiale (et surtout 24 % au Q4 2025), tandis que des acteurs chinois comme Xiaomi (13 %), Honor, vivo ou Oppo montent en puissance. Les Galaxy S26 arrivent donc à un moment clé pour Samsung, qui doit à la fois justifier une hausse de prix sur les modèles S26 et S26+ (100 $ de plus chacun) et démontrer la valeur ajoutée de son écosystème Galaxy AI.

Le retour de l’Exynos en Europe : un sujet sensible pour les entreprises

Après une génération S25 entièrement équipée du Snapdragon 8 Elite de Qualcomm (tous marchés confondus), Samsung revient à une stratégie mixte pour les S26. Seul le Galaxy S26 Ultra embarque un Snapdragon 8 Elite Gen 5 « for Galaxy » (version customisée pour Samsung) de Qualcomm dans toutes les régions du monde. En revanche, les Galaxy S26 et S26+ vendus en Europe sont équipés de l’Exynos 2600, la nouvelle puce maison de Samsung, gravée en 2 nm (une première dans le mobile). Aux États-Unis, au Japon et en Chine, ces mêmes modèles reçoivent pourtant le Snapdragon.

Cette différenciation régionale n’est pas anodine pour les DSI et les responsables de flottes mobiles. L’Exynos 2600, bien que prometteur sur le papier (10 cœurs, gravure 2 nm, support SME2 pour le machine learning), présente historiquement des écarts de performances et d’autonomie par rapport au Snapdragon. Il faudra attendre les premiers tests. Mais c’est surtout la partie NPU qui peut inquiéter les DSI qui développent des applications IA mobiles exécutant en local des modèles. Ils seront alors face à des écosystèmes de modèles et de frameworks différents sur Snapdragon et Exynos.

Côté performances pures, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 « for Galaxy » affiche sur le S26 Ultra des gains de +19 % en CPU, +24 % en GPU et +39 % en NPU par rapport au S25 Ultra. Aucun chiffre de performances n’a été avancé avec les Exynos 2600. Pour les Qualcomm, comme probablement aussi pour les Exynos, Samsung a également revu le système de refroidissement avec une chambre à vapeur redesignée (+21 % de dissipation thermique) et un nouveau matériau d’interface thermique (TIM) disposé le long du processeur.

Écran : le Privacy Display, une innovation majeure

L’innovation phare en matière d’affichage est l’apparition de la fonction Privacy Display, exclusif au Galaxy S26 Ultra. Il s’agit du premier écran de confidentialité intégré au niveau du pixel sur un smartphone. La technologie Flex Magic Pixel, fruit de plus de cinq ans de R&D, contrôle la dispersion de la lumière émise par chaque pixel en combinant des sous-pixels étroits et larges pilotés en temps réel. Résultat : l’écran reste parfaitement lisible de face mais devient illisible vu de côté, sans film de protection additionnel.

L’utilisateur peut activer le Privacy Display depuis le panneau rapide, le réserver à certaines applications ou l’appliquer uniquement aux notifications, aux codes PIN ou aux mots de passe. Sur le papier, cette fonctionnalité présente un intérêt évident en contexte professionnel : consultation d’e-mails confidentiels dans les transports, protection de données sensibles lors de déplacements, etc. Mais on reste très sceptique sur l’intérêt d’un mécanisme aussi précis alors qu’il paraît plus simple, plus pratique et plus ancré dans la réalité des usages d’appliquer le masquage à tout l’écran.

Par ailleurs, toute la gamme bénéficie du moteur d’affichage mDNIe amélioré (précision de traitement d’image multipliée par 4) et de la technologie ProScaler (sur S26+ et S26 Ultra) qui améliore la netteté du texte et des détails fins. Les trois modèles conservent des dalles Dynamic AMOLED 2X à 120 Hz.

Photo et vidéo : l’IA au service de la lumière

En matière de capteurs, Samsung joue la continuité sur les S26 et S26+ (50 MP principal, 12 MP ultra-grand-angle, 10 MP téléphoto 3x). La vraie évolution hardware concerne le S26 Ultra : le capteur principal 200 MP passe à une ouverture f/1.4 (contre f/1.7 sur le S25 Ultra), soit 47 % de luminosité en plus. Le téléphoto 50 MP 5x s’ouvre désormais à f/2.9.

La grande nouveauté transversale est le mode Nightography Video, une fonction vidéo nocturne piloté par l’IA qui éclaircit les scènes sombres et réduit le bruit en temps réel. Samsung y ajoute Super Steady Film, un stabilisateur logiciel qui verrouille l’horizon grâce à l’IA, même en mouvement. Enfin, l’AI ISP (Image Signal Processor), jusqu’ici réservé aux caméras arrière, est étendu à la caméra frontale 12 MP pour des selfies plus détaillés.

Galaxy AI : vers un smartphone « agentique »

Samsung positionne les Galaxy S26 comme ses premiers « téléphones IA agentiques ». L’ambition : réduire le nombre d’étapes entre l’intention de l’utilisateur et l’action, en s’appuyant sur le contexte et l’anticipation. Voici les principales nouveautés :

Now Nudge : des suggestions contextuelles intelligentes apparaissent en surimpression pendant la navigation. Par exemple, si un ami demande des photos d’un récent voyage via la messagerie, Galaxy AI suggère automatiquement les photos pertinentes de la galerie. Si un message évoque un dîner, un raccourci vers le calendrier s’affiche instantanément. La fonctionnalité supporte le français.

Now Brief amélioré : le briefing quotidien devient plus proactif et personnalisé, s’appuyant sur les données stockées localement (réservations, anniversaires, déplacements) pour fournir des rappels pertinents au bon moment.

Circle to Search multi-éléments : la recherche visuelle par encerclement reconnaît désormais plusieurs objets simultanément dans une image, permettant par exemple d’identifier chaque pièce d’une tenue vestimentaire.

Photo Assist par prompt : l’édition photo passe au langage naturel. L’utilisateur décrit la modification souhaitée (par exemple « transforme cette photo en scène de nuit » ou « supprime l’arrière-plan ») et l’IA générative s’en charge.

Creative Studio : un outil de création IA qui transforme croquis, photos ou prompts en visuels générés (stickers, fonds d’écran, invitations).

Agents IA : au-delà de Bixby (désormais dopé à l’IA générative et capable de comprendre des requêtes en langage naturel pour ajuster les paramètres du téléphone), les S26 intègrent également Gemini et Perplexity comme agents conversationnels au choix. Ces agents peuvent exécuter des tâches multi-étapes en arrière-plan (réserver un taxi, planifier un itinéraire…).

Filtrage d’appels (Call Screening) : détection des appelants inconnus avec résumé automatique du motif de l’appel.

Alertes de confidentialité : le machine learning identifie les applications disposant de privilèges administrateur qui tentent d’accéder inutilement à des données sensibles.

L’ensemble du traitement IA personnel s’appuie sur le Personal Data Engine, qui chiffre et stocke les données localement via Samsung Knox Vault (KEEP), sans envoi vers des serveurs externes. Un point rassurant pour les DSI soucieux de souveraineté des données.

<

Galaxy S26 : le nouveau ticket d’entrée

Le Galaxy S26 « standard » grandit légèrement avec un écran de 6,3 pouces plus lumineux et une batterie portée à 4 300 mAh (contre 4 000 mAh sur le S25). Son design unifié avec le reste de la gamme adopte des courbes arrondies et un îlot caméra translucide révisé. En Europe, il est propulsé par l’Exynos 2600, ce qui en fait potentiellement le premier smartphone équipé d’un SoC gravé en 2 nm. Il bénéficie de l’intégralité des fonctionnalités Galaxy AI (Now Nudge, Now Brief, Photo Assist, etc.). C’est le modèle d’entrée idéal pour les entreprises souhaitant déployer une flotte Galaxy à coût maîtrisé. Il démarre à 999 € pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage (l’offre de précommande permet de profiter de 512 Go pour ce prix).

Galaxy S26+ : le compromis équilibré

Le S26+ offre un écran plus grand (6,7 pouces), une batterie de 4 900 mAh, une charge rapide à 45 W et la technologie ProScaler pour un affichage plus net. Comme le S26 de base, il reçoit l’Exynos 2600 en Europe et le Snapdragon 8 Elite Gen 5 aux USA. Les capteurs photo restent identiques à ceux du S25+. C’est un bon choix pour les utilisateurs professionnels qui veulent un écran confortable sans l’encombrement de l’Ultra. Il démarre à 1269 € pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage (l’offre de précommande permet de profiter de 512 Go pour ce prix).

Galaxy S26 Ultra : le flagship absolu

Véritable vaisseau amiral de Samsung, le S26 Ultra concentre toutes les exclusivités : Privacy Display intégré, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy mondial, capteur 200 MP à f/1.4, double téléphoto (3x et 5x), S Pen intégré, écran QHD+ de 6,9 pouces et charge Super Fast 3.0 à 60 W (75 % en 30 minutes). Plus fin de 0,3 mm et plus léger (214 g) que son prédécesseur, il adopte un design avec un nouvel îlot caméra en verre intégré au châssis Armor Aluminum. Son prix démarre à 1 469 $ pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage (avec une promotion de précommande de 512 Go pour le même prix). Mais il en existe une version 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Les Galaxy S26 représentent une évolution mesurée côté hardware mais démontre un peu plus le potentiel de l’IA embarqué ce que les PC ont bien du mal à concrétiser. Le retour de l’Exynos en Europe sur les modèles S26 et S26+ reste le point d’attention principal qui devrait faire couler beaucoup d’encre en attendant de voir réellement l’écart avec les puces Qualcomm.

La gamme en détail : S26, S26+ et S26 Ultra

Caractéristique Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra Écran 6,3″ FHD+ 2340×1080 6,7″ FHD+ 2340×1080 6,9″ QHD+ 3120×1440 Technologie Dynamic AMOLED 2X 120 Hz Dynamic AMOLED 2X 120 Hz Dynamic AMOLED 2X 120 Hz + Privacy Display Processeur (Europe) Exynos 2600 (2 nm) Exynos 2600 (2 nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm) RAM 12 Go 12 Go 12 / 16 Go Stockage 256 / 512 Go 256 / 512 Go 256 / 512 Go / 1 To Caméra principale 50 MP (f/1.8) 50 MP (f/1.8) 200 MP (f/1.4) Ultra grand-angle 12 MP (120°) 12 MP (120°) 50 MP Téléphoto 10 MP (3x) 10 MP (3x) 10 MP (3x) + 50 MP (5x, f/2.9) Caméra frontale 12 MP 12 MP 12 MP Batterie 4 300 mAh 4 900 mAh 5 000 mAh Charge rapide 25 W 45 W 60 W (Super Fast 3.0) Charge sans fil 15 W 20 W 25 W S Pen Non Non Oui (intégré) Protection Gorilla Glass

Victus 2 Gorilla Glass

Victus 2 Gorilla

Armor 2 OS Android 16 /

One UI 8.5 Android 16 /

One UI 8.5 Android 16 /

One UI 8.5 Prix (US) à partir de 999 € à partir de 1 249 € à partir de 1 469 € Disponibilité 11 mars 2026 11 mars 2026 11 mars 2026