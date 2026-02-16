En embauchant Peter Steinberger, créateur du très médiatiquement viral agent IA OpenClaw, OpenAI ne recrute pas un développeur. L’entreprise s’achète une avance dans la bataille qui se joue désormais sur le terrain de l’exécution, pas du modèle.

Le phénomène OpenClaw a secoué la planète tech ces dernières semaines. Cet agent open source, qui se présente comme « L’IA qui fait vraiment des choses », promet de vider automatiquement et intelligemment votre boîte mail, gérer votre calendrier et piloter vos outils depuis WhatsApp ou Telegram. Le tout exécuté en local, sur la machine de l’utilisateur, avec une mémoire persistante et un écosystème de « skills » extensibles. L’outil a reçu plus de 100 000 étoiles GitHub et 2 millions de visiteurs en une semaine après son lancement en novembre.

Le succès est tel que le projet a déjà du changer trois fois de nom : « Clawdbot » (trop proche de « Claude » selon Anthropic, qui aurait menacé d’une action en justice), puis « MoltBot », et enfin « OpenClaw ».

L’ère agentique

Derrière le buzz médiatique, OpenClaw met aussi en lumière le vrai sujet 2026 pour l’IT : un agent IA n’est pas un chatbot amélioré, c’est un logiciel qui agit, piloté par un raisonneur probabiliste. Dès qu’il peut lire des fichiers, exécuter des scripts ou se connecter à des services tiers, la question n’est plus « est-ce que ça marche ? » mais « qu’est-ce que ça peut casser ? ». Dit autrement, l’IA agentique est aussi un nouveau risque cyber majeur. Et les alertes sont déjà concrètes. CrowdStrike documente les risques d’empoisonnement d’outils IA (« AI tool poisoning ») et d’attaques via les chaînes d’outils dont ces agents dépendent. Des chercheurs ont découvert plus de 400 skills malveillantes sur ClawHub, l’écosystème d’extensions d’OpenClaw. Et Gartner qualifie OpenClaw de « risque cybersécurité inacceptable » à bannir ou isoler.

En quelques semaines, OpenClaw a donc « démocratisé » la valeur de l’agent personne et simultanément « démocratisé » le problème de gouvernance qu’il pose.

Steinberger chez OpenAI : l’acquisition d’un savoir-faire

Alors que les géants sont en permanente quête de nouveaux talents, l’auteur d’OpenClaw ne pouvait pas passer inaperçu derrière son œuvre et ne pouvait qu’attirer un géant de l’IA.

Sam Altman, le CEO d’OpenAI, vient ainsi d’annoncer le recrutement de Peter Steinberger pour piloter la prochaine génération d’agents personnels, un axe appelé à devenir « central dans notre offre produit » selon ses dires. On le savait déjà mais cela ne fait plus de doute : l’agent IA n’est plus un accessoire de ChatGPT, il devient une couche stratégique du portefeuille d’OpenAI.

De son côté, Peter Steinberger dévoile sa motivation avec une punchline révélatrice : « Ce que je veux, c’est changer le monde, pas construire une grande entreprise ».

En s’adjoignant ainsi les compétences de Peter Steinberger, OpenAI récupère trois bonus : un savoir-faire d’intégration (canaux, outils, boucle d’exécution), une dynamique communautaire open source sans en porter le poids, et surtout une crédibilité « terrain » agentique au-delà de l’ingénierie logicielle (avec OpenAI Codex).

Quel avenir pour OpenClaw ?

Face à ce changement radical, l’avenir d’OpenClaw demeure pour l’instant assez flou. Sam Altman a confirmé que le projet va rester open source et va être transféré à une fondation indépendante qui en portera le devenir. OpenAI continuera ouvertement de soutenir l’initiative sans le récupérer dans son portfolio. OpenClaw a donc de bonnes chances de continuer à vivre comme une référence d’agent personnel “bring your own stack” (un agent que vous exécutez et gouvernez vous-même), grâce à l’effet réseau GitHub et l’écosystème de connecteurs/skills qui existe déjà.

OpenClaw pourrait devenir un “laboratoire à ciel ouvert” dont OpenAI s’inspire pour élaborer de son côté des solutions agentiques d’entreprise bien plus sécurisée et gouvernable.

Reste que l’arrivée de Peter Steinberger pourrait bien donner un coup de fouet aux projets agentiques d’OpenAI alors que, de son côté, Anthropic commence à beaucoup faire parler d’elle avec son propre outil, encore en preview, Claude Cowork. Lancé le 12 janvier 2026, disponible sur Windows depuis le 10 février avec une parité fonctionnelle macOS, Cowork s’installe comme un agent desktop et se comporte comme un collègue numérique intégré au PC : il permet aux agents de lire les fichiers locaux, de s’intégrer dans des workflows multi-étapes, de bénéficier des plugins MCP (Model Context Protocol).

Reste désormais à relever le vrai défi de l’IA qui exécute : une vraie gouvernance avec gestion des identités, logs, cloisonnement, validation des plugins, modèle de responsabilité. Sans cela, « l’IA qui agit vraiment » risque de rapidement devenir « l’IA qui fait n’importe quoi » à grande échelle.

