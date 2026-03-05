À mesure que les solutions d’IA deviennent plus accessibles, les directions marketing disposent d’un nouvel accélérateur pour industrialiser leurs opérations sans logique de rupture. Emails, ABM, support, veille ou comptes rendus de prospection basculent ainsi vers des usages concrets, rapides à activer et simples à évaluer.

Véritable révolution technologique, l’IA est indiscutablement un réel game changer pour toutes les composantes de l’entreprise. Ainsi, en quelques années, les cas d’usage se sont multipliés et ont permis de valider la pertinence de nombreux projets d’automatisation. Dans ce contexte, les équipes marketing ne font pas exception et peuvent aujourd’hui accroitre leur productivité et la portée de leurs opérations en mettant en place des cas d’usage pratiques et générateurs de retour sur investissement à court terme.

Identifier des opérations générant des résultats rapides

Sur ce point, il convient tout d’abord de parfaitement cartographier ses activités et modes de gestion et d’étudier la pertinence de les faire évoluer pour accéder à des gains opérationnels. En ce sens, une approche big bang n’est pas nécessairement la meilleure manière de procéder. Ainsi, déployer l’Intelligence artificielle progressivement et par cas d’usage semble beaucoup plus adapté.

Parmi ces derniers, nous pouvons par exemple évoquer : la rédaction d’emails, la création de plans marketing, les analyses ABM contextualisées pour accompagner le développement commercial, la génération de comptes rendus de prospection téléphonique, la gestion des appels entrants à destination du support ou encore l’utilisation d’agents de recherche documentaire.

Ces quelques taches pratiques transposables dans la majorité des services marketing ne sont plus aujourd’hui de la science-fiction et permettent en moyenne de gagner 60 heures par mois et de mesurer des gains de productivité de près de 44 %. Nous sommes bien loin des simples améliorations à la marge mais face à un véritable levier de performance et de différenciation.

Une révolution qui va continuer de s’amplifier avec la généralisation de l’usage des technologies d’IA

On notera aussi qu’avec la baisse du ticket d’entrée pour accéder à des solutions IA professionnelles, ces dernières vont pouvoir être utilisées par toutes les entreprises. Dans ce contexte, une récente annonce de Microsoft sur l’évolution de sa politique tarifaire concernant Copilot en est un parfait exemple. Les résultats ne se sont pas fait attendre et nombre de PME sont désormais engagées dans la voie de l’IA.

À travers ces éléments, l’on constate donc aisément que l’Intelligence artificielle permet de gagner un temps précieux en améliorant les processus de gestion existants et en permettant d’internaliser un certain nombre d’actions. Pour autant, il faut tout de même garder à l’esprit qu’il est nécessaire de prendre du temps pour lancer ses projets et contrôler les résultats délivrés. C’est en prenant en compte tous ces éléments que l’IA va continuer sa montée en puissance au sein des départements et équipes marketing.

____________________________

Par Bertrand Duménil, CMO de Provectio

____________________________

À lire également :