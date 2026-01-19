L’expérience utilisateur du poste de travail s’impose comme un actif stratégique, au croisement de la productivité, de la sécurité et de l’attractivité RH. Avec la généralisation du télétravail et l’essor des agents IA, l’enjeu bascule vers une approche « solution » intégrant matériels, services, gouvernance et données.

Pendant longtemps, l’IT en entreprise s’est pensée sous l’angle du matériel et des logiciels disponibles. Avoir « le bon PC » ou « la bonne application » suffisait à répondre aux besoins. Ce temps est révolu. Aujourd’hui, l’expérience utilisateur (UX) est au cœur de la performance des collaborateurs et, par extension, de la croissance des entreprises. L’arrivée des agents d’intelligence artificielle (IA), la montée en puissance des nouvelles architectures matérielles et la généralisation du télétravail rendent ce sujet plus stratégique que jamais.

De la productivité à la fluidité : l’UX, levier central

Les collaborateurs recherchent avant tout une fluidité dans leur environnement de travail. Ils ne veulent plus perdre de temps avec des interfaces complexes, des tâches répétitives ou des problèmes techniques. Leur objectif est clair : se concentrer sur les missions à forte valeur ajoutée.

Selon une étude Gallup publiée en 2025, aux États-Unis, 40 % des employés déclarent avoir utilisé l’IA dans leur rôle plusieurs fois par an ou plus, contre 21 % deux ans auparavant. L’usage fréquent (quelques fois par semaine ou plus) a presque doublé. Un rapport KPMG (2025), mené auprès de plus de 48 000 travailleurs dans 47 pays, révèle que 58 % des employés utilisent intentionnellement des outils d’IA au travail régulièrement, mais seulement 17 % les emploient quotidiennement.

L’image de l’iceberg illustre bien cette réalité : la partie émergée usages métiers, développement commercial, résultats visibles ne représente qu’une infime fraction du défi. Sous la surface se cachent l’infrastructure, le matériel, les outils digitaux et, désormais, l’intégration de l’IA. Optimiser cette partie invisible est essentiel pour offrir une expérience simple, sécurisée et sans friction.

L’impact de l’IA et des NPU sur le poste de travail

Avec l’intégration des agents IA, le poste de travail entre dans une nouvelle ère. Ces applications, conçues pour automatiser des tâches, générer des rapports ou assister la prise de décision, exigent une puissance de calcul considérable.

D’ici 2030, 86 % des agents IA tourneront en local sur les ordinateurs portables, marquant une forte tendance vers l’edge computing pour des raisons de latence, de sécurité des données et de respect de la vie privée.

En matière de productivité, l’UX joue un rôle majeur : une étude PwC (section « employee experience ») montre qu’améliorer l’expérience employé de « mauvaise » à « excellente » pourrait augmenter les profits par heure-personne de 45 %. Toujours selon ce rapport, les entreprises investissant dans l’employee experience obtiennent un retour sur investissement (ROI) de 150 %.

L’introduction de composants matériels spécialisés, comme les NPU (Neural Processing Units), promet de répondre aux besoins de calcul de l’IA locale. Ces processeurs réduisent la charge sur le CPU, améliorent l’autonomie des appareils et diminuent potentiellement la consommation énergétique, tout en fluidifiant l’expérience utilisateur.

Inclusion, accessibilité et sécurité

Au-delà de la performance, l’expérience utilisateur se joue aussi sur des aspects humains et sociétaux.

Les outils modernes, tels que Windows 11 ou macOS, intègrent désormais des fonctionnalités d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap (lecture d’écran, sous-titres, contrastes adaptés). Bien que ce terrain reste à consolider, les entreprises les plus avancées les adoptent systématiquement.

Côté sécurité et conformité, les chiffres alertent :

* Près de 47 % des employés n’ont pas reçu de formation formelle sur l’utilisation de l’IA, malgré son adoption croissante.

* Près de la moitié avouent avoir inséré des informations sensibles de l’entreprise dans des outils publics d’IA (chatbots, etc.), sans savoir si cela respectait les règles de conformité.

Ces deux dimensions accessibilité et sécurité renforcent la confiance des collaborateurs et contribuent à une meilleure qualité de vie au travail.

Attirer et fidéliser les talents grâce à l’UX

L’expérience digitale est désormais un critère clé d’attractivité RH. Les nouvelles générations ne se contentent plus de négocier leur salaire ou leur véhicule de fonction : elles évaluent aussi les plateformes et outils qu’elles utiliseront au quotidien.

L’étude « ROI : do companies investing in UX perform better? » le confirme :

* 70 % des entreprises investissant dans l’UX ont vu leur chiffre d’affaires augmenter, contre 50 % pour les autres.

* 66 % des organisations avec un budget UX observent une amélioration de la satisfaction client, contre 58 % pour celles qui n’en ont pas.

Un environnement fluide, sécurisé et moderne facilite l’onboarding des nouveaux collaborateurs, réduit les frictions quotidiennes et devient un levier de rétention et d’attraction des talents, surtout dans un marché de l’IT particulièrement concurrentiel.

Vers une approche « solution » plutôt que « produit »

L’époque où l’on parlait uniquement de « PC » est révolue. Les entreprises ne cherchent plus un simple matériel, mais une solution intégrée combinant hardware, software et services d’accompagnement.

Cette approche doit être :

– multiplateforme (Windows, Mac, ChromeOS) et sans couture, pour une expérience unifiée ;

– centrée sur les usages plutôt que sur les technologies, en répondant aux besoins réels des collaborateurs ;

– accompagnée d’une démarche de conduite du changement, afin que chacun comprenne et adopte rapidement ses nouveaux outils.

Risques et défis à ne pas minimiser

Plusieurs obstacles persistent :

>> La gouvernance de l’IA reste floue dans de nombreuses entreprises. Par exemple, seulement 36 % des employés déclarent que leur organisation dispose de politiques claires et d’outils IA approuvés.

>> Le manque de formation sur l’IA (détection des biais, sécurité, confidentialité) limite son potentiel.

>> L’usure technologique pose question, notamment avec le renouvellement des équipements et leur compatibilité avec les nouvelles architectures (NPU, etc.).

>> Les inégalités numériques, de compétences ou d’accès aux équipements risquent d’aggraver les fractures internes.

Le poste de travail, levier stratégique de demain

L’expérience utilisateur est devenue critique car elle conditionne productivité, sécurité, inclusion et attractivité. À l’ère de l’IA, les organisations qui réussiront seront celles qui offriront à leurs collaborateurs bien plus qu’un poste de travail : une expérience fluide, fiable et durable, adaptée à leurs usages réels et aux nouveaux standards environnementaux.

Ce poste de travail de demain ne sera plus un simple outil, mais un acteur clé de la croissance et de la fidélisation.



____________________________

Par Nicolas Danoy, Responsable du programme Microsoft chez SCC France

À lire également :