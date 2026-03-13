Le stockage de données, enjeu critique pour les DSI en 2026

Explosion des volumes de données liés à l’IA, exigences de performance pour les charges GPU, conformité RGPD et souveraineté des données, protection contre les ransomwares : la stratégie de stockage n’a jamais été aussi centrale pour les directions des systèmes d’information. NAS, SAN, stockage all-flash NVMe, object storage S3, stockage cloud hybride, sauvegarde immuable : les architectures se multiplient et se complexifient.

InformatiqueNews suit l’actualité du stockage pour les DSI et responsables infrastructure : lancements de nouveaux systèmes de stockage (Pure Storage, NetApp, Dell EMC, HPE, Hitachi), évolutions des solutions de sauvegarde et de reprise (Veeam, Rubrik, Commvault), stockage objet et S3, gestion du cycle de vie des données, architectures orientées IA.

Les enjeux stockage pour les DSI en 2026

Stockage pour l’IA : les modèles d’IA générative et les pipelines GPU exigent des performances de stockage extrêmes (NVMe over Fabrics, WEKA, VAST Data). Comment dimensionner une infrastructure de stockage pour les workloads IA ?

: les modèles d’IA générative et les pipelines GPU exigent des performances de stockage extrêmes (NVMe over Fabrics, WEKA, VAST Data). Comment dimensionner une infrastructure de stockage pour les workloads IA ? All-flash et NVMe : la généralisation du stockage NVMe all-flash réduit les coûts tout en augmentant les performances. Comparatif des offres des grands constructeurs pour les environnements de production.

: la généralisation du stockage NVMe all-flash réduit les coûts tout en augmentant les performances. Comparatif des offres des grands constructeurs pour les environnements de production. Sauvegarde immuable et protection ransomware : snapshots immuables, air gap, règle 3-2-1-1, solutions Veeam, Rubrik, Commvault — les architectures de protection des données face aux ransomwares.

: snapshots immuables, air gap, règle 3-2-1-1, solutions Veeam, Rubrik, Commvault — les architectures de protection des données face aux ransomwares. Stockage objet et S3 : MinIO, Ceph, Dell ECS, NetApp StorageGRID — comment l’object storage devient la brique centrale des architectures data lake et IA en entreprise.

: MinIO, Ceph, Dell ECS, NetApp StorageGRID — comment l’object storage devient la brique centrale des architectures data lake et IA en entreprise. Souveraineté et localisation des données : où stocker les données sensibles dans un contexte RGPD, NIS2 et Cloud Act ? Stratégies de stockage souverain pour les organisations françaises et européennes.

Analyses et comparatifs pour vos décisions d’infrastructure

Chaque semaine, notre rédaction analyse les nouvelles solutions de stockage, les tendances du marché (consolidation, évolutions tarifaires) et les stratégies de gestion des données pour vous accompagner dans vos décisions d’infrastructure.