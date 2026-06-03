Le « vibe coding » se heurte vite au mur de la production d’entreprise. Avec Rayfin, Microsoft propose un raccourci très balisé entre agents de codage, backend managé sur Fabric, OneLake et gouvernance IT.

Une application, aujourd’hui, se prototype en quelques minutes. La mettre en production, sécurisée et conforme, reste l’affaire de plusieurs semaines.

C’est précisément ce décalage que Microsoft entend réduire avec Rayfin, présenté lors de sa conférence Build 2026. Il s’agit d’un SDK et d’un outil en ligne de commande open source permettant aux développeurs et aux agents de codage de définir et de déployer une application backend complète directement en code. L’ambition n’est plus seulement d’aider les développeurs à écrire du code, mais de leur fournir l’infrastructure applicative complète qui permet de passer en production.

Le mur de la mise en production

Le constat de Microsoft tient en une image. L’IA sait échafauder une interface en quelques secondes, mais le backend (données, identité, politiques d’accès) continue d’exiger l’assemblage laborieux de multiples services.

Les agents de codage accélèrent fortement la création d’applications. GitHub Copilot, les assistants intégrés aux IDE ou les plateformes de développement par prompt permettent de générer des interfaces, des API ou des fragments de logique métier en quelques minutes. Mais dès qu’une application se connecte à de vraies données d’entreprise, ce décalage se transforme en mur : les équipes butent sur des exigences de gouvernance qu’elles n’avaient pas anticipées, et nombre d’entre elles finissent par tout reconstruire pour atteindre la production. C’est précisément ce chaînon manquant que Rayfin veut adresser.

Rayfin propose une approche entièrement pilotée par le code. Développeurs comme agents définissent dans le code l’intégralité du backend – modèles de données, logique métier, API, identité, politiques d’accès – qu’une simple commande CLI déploie ensuite sur Microsoft Fabric. Parce que cette définition est structurée et fortement typée, un agent comme GitHub Copilot peut la générer, l’étendre et la refactoriser avec la même assurance qu’un développeur humain. Aucune configuration manuelle d’infrastructure n’est requise.

Tout converge vers OneLake

L’argument décisif se situe en aval. Une fois déployée, l’application s’exécute comme un artefact de premier plan dans Fabric, hérite par défaut de la gouvernance, de la sécurité et de la conformité de la plateforme, et voit ses données atterrir directement dans OneLake.

Sans copie ni traitement ETL, ces données sont immédiatement exploitables par Power BI, les notebooks ou les agents de données. Là où les plateformes de backend traditionnelles vivent à l’extérieur du patrimoine de données, Rayfin fait tourner l’application à l’intérieur même de celui-ci.

L’annonce prend aussi une dimension concurrentielle. Les plateformes de « vibe coding » et de développement assisté par IA, comme Replit, séduisent par leur vitesse mais restent parfois éloignées des exigences IT des grands comptes. Pas étonnant dès lors de voir que Replit est justement le partenaire de lancement de Microsoft sur Rayfin. Les développeurs construisent dans l’environnement IA de Replit qu’ils connaissent déjà, et déploient vers un tenant Fabric géré et sécurisé via Rayfin. « Les agents écrivent le code, Fabric l’expédie vite et en toute sécurité », résume Amjad Masad, PDG de Replit, qui promet un chemin de l’idée à la production « mesuré en heures, pas en mois ».

Un pari cohérent, des zones d’ombre

Rayfin s’inscrit ainsi dans un mouvement plus large de la Build 2026 : faire de Microsoft Fabric non plus seulement une plateforme data, mais un socle de développement agentique. Microsoft y associe ses bases de données, ses services IA, Foundry, GitHub et désormais un backend managé. Microsoft a d’ailleurs annoncé en parallèle la disponibilité générale de Fabric IQ, sa couche de contexte métier partagée entre agents, et la base PostgreSQL nouvelle génération Azure HorizonDB. La cohérence de la vision est indéniable.

Si les agents deviennent capables de produire des applications, il faut leur donner un terrain d’atterrissage industriel. Rayfin est ce terrain d’atterrissage. Bien sûr, cette technologie ne supprimera évidemment pas le travail d’architecture. Les entreprises devront toujours modéliser correctement leurs données, auditer les droits, valider les règles métier et surveiller la dette technique générée par les agents. Mais l’annonce démontre qu’il ne suffit pas de disposer de copilotes pour assister les développeurs et que Microsoft cherche désormais à construire une chaîne complète permettant à ces copilotes ainsi qu’aux agents autonomes de produire des applications gouvernées, intégrées et exploitables.

Restent deux réserves. La première relève du modèle économique : l’annonce détaille le déploiement mais reste muette sur la tarification et sur un calendrier de disponibilité au-delà de la préversion. La seconde tient à la philosophie même de l’outil. En adossant aussi étroitement le cycle de développement à Fabric et à OneLake, Microsoft offre une promesse de gouvernance « dès le premier jour » qui se paie d’une dépendance accrue à son écosystème. Pour les DSI séduits par la fluidité, l’équation reste à arbitrer entre vélocité retrouvée et réversibilité abandonnée. Le code de Rayfin est open source ; la destination, elle, ne l’est pas.

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