Anthropic affole les compteurs avec une possible levée de 30 milliards de dollars, Microsoft veut alléger Windows 11, Google prépare ses Googlebooks, Red Hat industrialise l’IA agentique, HPE muscle le scale-up in-memory et les dépenses IT explosent en 2026…

Bienvenue dans ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo, exceptionnellement diffusé un lundi pour cause de pont de l’Ascension, mais toujours consacré au décryptage sans concession de l’actualité informatique et télécoms. Cette semaine, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias reviennent sur le gros chantier de réparation de Windows 11 dans lequel s’est lancé Microsoft. Après des mois de critiques sur un système devenu lourd, instable et parfois franchement irritant, Microsoft semble enfin vouloir traiter le problème à la racine : moins d’empilement fonctionnel, plus de performance, et une interface à remettre d’équerre.

En face, Google prépare déjà une autre vision du PC, avec des Googlebooks bâtis autour de l’écosystème Android, de Gemini et d’une version Desktop et IA-First d’Android (nom de code Aluminium OS) qui veut réinventer le PC à l’ère de l’IA.

Une IA qui reste évidemment au cœur de l’actualité et donc de l’émission, mais sous deux angles très différents : son industrialisation chez Red Hat, avec traçabilité, bacs à sable et gouvernance, et sa fièvre financière avec Anthropic, dont la valorisation possible donne le vertige. L’élève a rattrapé le maître et devrait prochainement se voir valorises au-dessus d’OpenAI !

HPE rappelle de son côté que les nouvelles architectures in-memory ont un prix.

Et c’est justement tout le sujet de notre dossier de la semaine : les dépenses IT explosent, portées par les logiciels, les data centers, l’IA et les infrastructures. La souveraineté numérique, elle, tente de s’organiser. Pendant ce temps, Microsoft retrouve un régulateur sur sa route.

3… 2… 1… InfoNews, c’est parti !

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AU SOMMAIRE

En Bref

Windows 11 se met enfin au régime

Microsoft semble avoir entendu les critiques : Windows 11 doit redevenir plus léger, plus stable et plus réactif. L’éditeur travaille notamment sur Windows UI, l’explorateur de fichiers et .NET 11 pour réduire l’obésité d’un système qui ne peut plus se contenter d’ajouter de l’IA par-dessus ses lourdeurs historiques.

>> Windows 11 : Microsoft répare la performance à la racine du mal

>> Après la barre des tâches, Microsoft s’attaque au menu Démarrer

Après les Chromebooks, voici les Googlebooks

Google prépare une nouvelle génération de PC Android, les Googlebooks, conçus autour d’Aluminium OS et de Gemini. Objectif : fusionner la légèreté héritée de Chrome OS avec l’immense écosystème applicatif d’Android, et venir défier Windows sur le terrain même du poste de travail.

>> Les Android PC ont un nom : les Googlebooks ! Et Google en a dévoilé les contours…

Red Hat veut industrialiser l’IA agentique

Au Red Hat Summit 2026, l’éditeur a présenté sa vision d’une IA agentique plus administrable, plus traçable et moins boîte noire. Entre exécution en deux temps, bacs à sable et hiérarchisation des failles logicielles, Red Hat veut rassurer les DSI sur un point clé : l’IA ne doit pas seulement agir, elle doit aussi rester contrôlable.

>> Red Hat Summit 2026 : Red Hat AI avance sur l’industrialisation de l’IA agentique, du poste développeur au cloud

HPE muscle le scale-up in-memory

Avec son nouveau serveur scale-up destiné aux traitements in-memory, HPE vise les très gros environnements applicatifs, ERP et bases de données en mémoire. Jusqu’à 64 To de mémoire vive et des processeurs Xeon 6 : la machine promet de la puissance, mais rappelle aussi que la performance extrême se paie très cher.

Anthropic, 30 milliards pour changer de dimension

Anthropic serait sur le point de lever 30 milliards de dollars, avec une valorisation qui pourrait dépasser celle d’OpenAI. Un signal spectaculaire de l’appétit des investisseurs pour l’IA, mais aussi une question de fond : les revenus, la rentabilité, l’énergie et les data centers suivront-ils vraiment les valorisations ?

Le Dossier

Explosion des dépenses IT : le grand réveil budgétaire

Selon les chiffres évoqués dans l’émission, les dépenses IT mondiales atteindraient désormais 6 400 milliards de dollars. Derrière ce montant colossal, la transformation est profonde : les logiciels pèsent bien plus lourd qu’en 2012, les data centers explosent, les télécoms reculent dans la facture globale et les DSI doivent désormais composer avec une informatique plus stratégique, mais aussi beaucoup plus coûteuse.

>> Dépenses IT 2026 : Gartner relève sa prévision à 6 310 Md$ sous l’effet de l’accélération IA

>> Le Cloud au 1er trimestre 2026 : la barre des 500 milliards de dollars est franchie

Rendez-Vous

La souveraineté numérique fait salon

La souveraineté numérique européenne aura son salon les 30 juin et 1er juillet. Une première édition qui arrive dans un contexte politique et économique favorable, entre auditions parlementaires, dépendance aux hyperscalers et montée en puissance d’acteurs revendiquant une alternative souveraine. Reste à savoir s’il s’agit d’un vrai mouvement de fond ou d’un simple feu de paille.

>> Salon Souveraineté Numérique 2026 | 30 Juin-1er Juillet 2026

Carton Rouge

Microsoft encore dans le viseur du régulateur britannique

Le régulateur britannique de la concurrence ouvre une nouvelle enquête visant Microsoft. Après Google et Apple, les mêmes géants reviennent encore au centre du jeu réglementaire. Une piqûre de rappel : pendant que l’Europe cherche sa souveraineté numérique, les autorités tentent, elles, de contenir des acteurs devenus incontournables, parfois trop.