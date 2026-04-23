Le vrai match de l’intelligence artificielle ne se joue plus seulement sur la taille des modèles. Il se joue sur la capacité à faire mieux avec moins de calcul, moins d’énergie, moins de dépendance et plus d’impact métier.

En France, l’intelligence artificielle est entrée dans une phase d’accélération spectaculaire. Le marché hexagonal devrait atteindre les 77 milliards de dollars d’ici 2032, avec des taux de croissance annuels supérieurs à 30 %. Dans le même temps, l’usage s’est démocratisé à grande vitesse, près d’un Français sur deux utilise désormais des outils d’IA, signe d’une bascule profonde des usages numériques. Cette dynamique est une opportunité économique majeure. Elle s’accompagne d’investissements publics et privés significatifs, d’une montée en compétence rapide des entreprises, et d’une volonté affirmée de structurer une filière européenne.

Mais derrière cette accélération se cache une fragilité croissante. Car le développement actuel de l’IA repose sur une fuite en avant, plus de paramètres, plus de données et plus de puissance de calcul. Une logique d’accumulation qui, si elle a permis des avancées rapides, devient aujourd’hui un facteur de déséquilibre économique, industriel et stratégique.

Une équation économique sous tension

Le coût réel de l’intelligence artificielle reste largement sous-estimé. Former les modèles les plus avancés mobilise des infrastructures colossales. Leur exploitation quotidienne nécessite des capacités de calcul continu, gourmandes en énergie et en capital. À mesure que les modèles grossissent, leur rentabilité devient de plus en plus difficile à démontrer. Cette inflation technologique crée un effet de verrouillage car seulement une petite minorité de quelques acteurs disposent des ressources nécessaires pour suivre la cadence. Cette situation renforce également la dépendance à des chaînes d’approvisionnement critiques : semi-conducteurs, cloud, énergie, largement dominées par des acteurs extra européens. Pour les entreprises françaises, la promesse de l’IA se heurte alors à une réalité simple, comment industrialiser ces technologies sans en subir les coûts et les dépendances ?

L’impasse du gigantisme

L’idée selon laquelle la performance dépend mécaniquement de la taille des modèles est aujourd’hui remise en question. Les travaux récents montrent que ces systèmes sont largement surdimensionnés. Une part significative de leurs paramètres est redondante, voire inutile à la qualité des résultats. Autrement dit, l’industrie a privilégié la force brute au détriment de l’optimisation. Ce choix était rationnel dans une phase d’exploration rapide. Cependant, il devient problématique dans une phase d’industrialisation. Car à grande échelle, chaque inefficacité se transforme en coût structurel.

L’efficacité comme nouveau standard

Une nouvelle génération d’innovations ouvre une voie alternative, celle de l’efficacité. Il est désormais possible de réduire drastiquement la taille des modèles, parfois de plus de 90 %, tout en conservant un niveau de performance comparable. En s’attaquant à la structure même des réseaux, ces approches éliminent les redondances et repensent l’architecture. D’autres techniques permettent d’optimiser la mémoire et les mécanismes d’exécution, réduisant fortement les besoins en ressources tout en améliorant la rapidité. Ces avancées traduisent un basculement profond, la performance ne se mesure plus à la taille brute, mais à l’efficacité du calcul.

Un enjeu décisif pour les entreprises

Pour les entreprises, ce changement de paradigme est déterminant. L’IA ne peut devenir un levier de transformation durable que si elle est économiquement viable. Or, des modèles surdimensionnés limitent leur déploiement à des cas d’usage très spécifiques, souvent expérimentaux. À l’inverse, des modèles plus compacts permettent une diffusion beaucoup plus large : intégration dans les outils métiers, déploiement dans des environnements contraints et exploitation en temps réel. Ils permettent aussi de réduire les coûts d’infrastructure, d’améliorer la latence et de faciliter la maîtrise des données. En un mot, ils rendent l’IA exploitable à grande échelle.

Réconcilier IA et soutenabilité

L’efficacité est aussi une réponse à une contrainte souvent éludée, l’impact environnemental. La consommation énergétique des modèles d’IA est en forte croissance. Dans un contexte de transition écologique, cette trajectoire est difficilement tenable. Réduire la taille des modèles, optimiser leur exécution, limiter les besoins en calcul, sont autant de leviers pour concilier l’innovation technologique et la sobriété énergétique. Là encore, il ne s’agit pas d’un compromis, mais d’un progrès.

Une opportunité stratégique pour l’Europe

Ce virage vers l’efficacité constitue une opportunité majeure pour la France et l’Europe. Plutôt que de chercher à rivaliser frontalement sur la taille des modèles, terrain où les investissements nécessaires sont colossaux, il est possible de prendre l’avantage sur l’optimisation, la frugalité et l’ingénierie. C’est un repositionnement stratégique, passer de la puissance brute à l’intelligence de conception. Des modèles plus légers permettent également de relocaliser une partie de la chaîne de valeur : déploiement sur des infrastructures locales, réduction de la dépendance aux hyperscalers et meilleure maîtrise des données sensibles. Dans un contexte de tensions géopolitiques et technologiques, cet enjeu est loin d’être secondaire.

Le moment du choix

L’intelligence artificielle entre dans une nouvelle phase de son développement. Après l’ère de l’expansion vient celle de la rationalisation. Après la course à la taille, celle de l’efficacité vient de commencer. Le véritable avantage compétitif ne résidera plus dans la capacité à accumuler des ressources, mais dans la capacité à les utiliser intelligemment. L’IA n’a pas besoin d’être toujours plus grande pour être plus performante. Elle doit être mieux conçue. C’est à cette condition qu’elle pourra tenir ses promesses : transformer l’économie, sans en fragiliser les équilibres.

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Par Michel Kurek, CEO France de Multiverse Computing

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