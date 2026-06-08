Le badge d’entreprise veut changer de dimension. Avec HID Converged Credentials, il ne sert plus seulement à ouvrir une porte, mais aussi à déverrouiller un poste, accéder aux applications cloud et pousser les mots de passe vers la sortie.

HID, acteur spécialisé dans les solutions d’identité de confiance, lance HID Converged Credentials, une offre destinée à rapprocher deux mondes qui se parlent encore trop peu dans les entreprises : le contrôle d’accès physique et l’authentification numérique.

Le principe est simple : utiliser un même identifiant pour entrer dans un bâtiment, se connecter à un poste de travail et accéder aux applications de l’entreprise. Autrement dit, faire du badge ou de la clé d’authentification un passe-partout sécurisé, mais sans le côté inquiétant du trousseau universel oublié sur un coin de bureau.

Un badge pour entrer, se connecter… et éviter les mots de passe

Pour les DSI et les RSSI, le sujet est loin d’être anecdotique. Dans beaucoup d’organisations, l’accès aux locaux, l’ouverture de session Windows, l’accès aux applications cloud et l’authentification forte restent gérés par des systèmes différents. Résultat : des annuaires multiples, des processus d’enrôlement dispersés, des audits plus complexes et une visibilité imparfaite sur qui accède à quoi, où et comment.

HID présente sa nouvelle gamme comme une réponse à cette fragmentation. HID Converged Credentials repose sur des identifiants résistants au phishing, compatibles notamment avec FIDO2 et PKI. L’objectif est de remplacer ou de réduire l’usage des mots de passe, tout en conservant les infrastructures déjà en place. L’approche vise donc moins la rupture que la convergence progressive.

La promesse opérationnelle est limpide : un collaborateur peut utiliser le même support pour ouvrir une porte sécurisée, déverrouiller son poste et s’authentifier sur des applications d’entreprise. Côté administration, les équipes IT et sécurité disposent d’une gestion plus centralisée des identités, d’une meilleure traçabilité des accès et d’un cadre plus simple pour répondre aux exigences de conformité, notamment dans le contexte de NIS2.

L’offre se décline en trois formats. Les Crescendo Smart Cards combinent accès physique et authentification numérique, avec prise en charge de FIDO2, PKI et OATH, sans jeton supplémentaire. Les Security Keys visent les usages nécessitant une authentification forte portable, en particulier pour les postes de travail et les applications cloud. Les Micro Readers, enfin, sont de petits lecteurs NFC destinés à étendre ces usages aux environnements où l’accès mobile ou les lecteurs classiques ne sont pas adaptés.

La convergence des accès, nouveau casse-tête des DSI Selon une récente étude, 75 % des organisations déploient déjà ou évaluent des solutions d’identité unifiée, preuve que le sujet est devenu brûlant. L’identité n’est plus seulement une affaire d’annuaire ou de badgeuse, mais un point de contrôle transversal de la sécurité d’entreprise.

Reste évidemment le vrai défi : intégrer cette convergence dans des environnements existants souvent hétérogènes, parfois anciens, et rarement gouvernés par les mêmes équipes. Car réunir le badge et le login est techniquement séduisant. Faire travailler ensemble la sûreté, l’IT, la cybersécurité, les RH et les métiers peut se révéler autrement plus sportif. Autrement dit, si la techno est là, simple et accessible, son implémentation exige organisation et préparation.

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