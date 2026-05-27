L’IA entre dans une phase de vérité pour les entreprises, confrontées à l’écart entre investissements massifs et retours financiers encore limités. Pour changer d’échelle, stratégie, gouvernance, données fiables et mesure des résultats deviennent les conditions d’une transformation durable.

Dans son rapport « leading through uncertainty in the age of AI » publié en janvier 2026, PwC a mis le doigt sur un point de crispation vécu par les organisations : 56 % des entreprises n’ont pas encore obtenu de bénéfices financiers significatifs grâce à leurs investissements dans l’IA et seulement 12 % des PDG rapporte une augmentation des revenus et une baisse des coûts grâce à l’IA.

Pourtant les investissements dans cette technologie sont massifs, d’ailleurs 92 % des entreprises françaises prévoient d’augmenter à nouveau ce poste cette année selon Deloitte.

Alors que l’IA est présentée comme un levier majeur de productivité, pourquoi si peu d’organisations parviennent-elles à dépasser le stade du projet pilote pour créer de la valeur à grande échelle ?

De l’expérimentation isolée à la vision stratégique

La première leçon à tirer de ce paradoxe est que l’IA ne peut pas se déployer de manière improvisée. Avant même d’identifier des cas d’usage, il est crucial de clarifier les objectifs stratégiques et les priorités métiers. Comprendre où l’IA peut réellement créer de la valeur, définir les règles de gouvernance et aligner les initiatives sur les objectifs de l’entreprise permet d’éviter les projets isolés et dispersés. C’est cette vision d’ensemble claire qui transforme l’IA en un levier cohérent et durable.

Néanmoins, réfléchir sur une bonne stratégie ne suffit pas. Les organisations doivent faire des choix car multiplier les pilotes sans priorité claire dilue l’efficacité et risque de fatiguer les équipes. En ciblant quelques initiatives stratégiques, les organisations peuvent donc mieux mobiliser leurs ressources, capitaliser sur les succès et démontrer rapidement la valeur de l’IA à l’échelle de l’entreprise.

Gouvernance et données : des fondations indispensables

La montée en puissance de l’IA repose aussi sur une gouvernance solide. Sans rôles précis et sans comités transverses pour piloter les initiatives, les projets risquent de stagner ou de se disperser. La définition claire des responsabilités est ce qui permet de suivre les progrès, de sécuriser les standards et d’assurer la cohérence des résultats.

Un autre facteur critique est la qualité des données. L’IA ne produit de valeur que si elle repose sur des informations fiables et structurées. Dans de nombreuses organisations, les données restent fragmentées ou non organisées, ce qui les rend difficilement exploitables et limite l’efficacité des projets. Renforcer leur structuration, améliorer leur accessibilité et instaurer des règles claires de gestion est souvent l’élément manquant pour passer du pilote à la performance réelle.

Le succès de l’IA se mesure d’abord aux résultats

La réussite d’un projet d’intelligence artificielle ne tient pas à la complexité des technologies utilisées, mais aux bénéfices concrets qu’il apporte à l’entreprise. Ainsi, un projet d’IA est véritablement réussi lorsqu’il permet d’améliorer le travail quotidien des équipes, de gagner en efficacité, de réduire certains risques ou encore d’offrir une meilleure expérience aux clients. Dans certains cas, il peut également contribuer à créer de nouvelles sources de revenus.

En gardant ces objectifs opérationnels au centre de la réflexion, les entreprises restent pragmatiques et peuvent démontrer plus rapidement la valeur réelle de leurs investissements dans l’IA.

Vers une transformation durable

L’intelligence artificielle n’est pas seulement une technologie : elle transforme les processus, les compétences et la manière même dont les organisations fonctionnent. En France, où le rythme d’adoption reste inégal, la réussite dépend de la capacité des organisations à intégrer l’IA de façon structurée et cohérente.

Il ne s’agit plus d’expérimenter isolément, mais de repenser les pratiques, de clarifier les responsabilités et de mesurer systématiquement les résultats.

Dans un contexte où régulations et attentes des parties prenantes se renforcent, l’IA devient une véritable discipline managériale, et non plus un simple sujet technologique. Les entreprises qui sont capables d’aligner stratégie, données et gouvernance seront celles qui tireront qui transformeront réellement la promesse de l’IA en avantage compétitif durable.

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Par Lazhar Sehetal, Vice-président de la région Europe du Sud chez Box

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