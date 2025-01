Face à des cybermenaces croissantes, l’IA s’impose comme une solution incontournable pour sécuriser les contenus dans l’industrie des médias et du divertissement. En parallèle, elle révolutionne la création et la distribution, offrant aux entreprises des opportunités uniques pour allier protection et innovation.

Selon les données récentes du cabinet IDC, 84 % des entreprises utilisent déjà l’IA ou envisagent de le faire, mais 50 % d’entre elles s’inquiètent de la manière dont leurs informations confidentielles seront utilisées par les modèles d’IA. Néanmoins, malgré ces craintes, peu d’entreprises souhaitent rater le coche lorsque les opportunités pour innover se présentent. C’est encore plus vrai pour celles qui évoluent dans le secteur des médias et du divertissement. En quête perpétuelle d’innovation, le secteur est aujourd’hui confronté à un nouveau défi de taille : la sécurisation de ses contenus critiques informatiques. En effet, face à l’omniprésence des cybermenaces, les entreprises doivent revoir leur copie en matière de stratégies de sécurité. Dans ce contexte, l’intelligence artificielle leur donne l’opportunité de transformer en profondeur la manière dont elles protègent leurs contenus numériques.

L’IA : un allié de choix pour booster la créativité de l’industrie des médias et du divertissement

En ce qui concerne l’utilisation de l’IA pour détecter et prévenir les menaces de sécurité, un rapport de Capgemini, indique que 61 % des entreprises dans l’industrie des médias et du divertissement l’utilisent déjà. C’est le cas par exemple de Netflix, qui a mis au point un système d’IA capable d’optimiser ses contenus afin de satisfaire les utilisateurs de la plateforme. Disneya récemment créé un groupe de travail pour étudier l’intelligence artificielle et la manière dont elle peut être appliquée à l’ensemble de ses activités du divertissement, en développant ses applications d’IA en interne et en formant des partenariats avec des startups. Warner Bros également a sauté le pas, à l’occasion de la sortie du film Barbie, en mettant en place une campagne de promotion ludique et interactive avec une IA qui permettait aux utilisateurs de générer des posters d’eux-mêmes avec la marque en arrière-plan.

Face à l’omniprésence des cybermenaces, l’IA tire son épingle du jeu

L’IA peut également être utilisée pour protéger proactivement les contenus contre les menaces. Cela inclut le chiffrement des données, la mise en place de contrôles d’accès stricts et la surveillance des réseaux pour détecter les intrusions. En matière de protection des droits d’auteur, Disneyqui a intégré une stratégie globale en matière d’IA aurait également déposé il y a quelques années, un brevetpour les protéger ses droits d’auteur en identifiant et en bloquant la diffusion illégale de ses films et séries télévisées grâce à un système d’IA capable de surveiller Internet et d’identifier les sites de streaming qui diffusent illégalement ses contenus.

Comment appréhender plus efficacement les menaces qui rêvent de multiples facettes ?

L’un des principaux avantages de l’IA dans la lutte pour la sécurité des contenus est sa capacité à analyser de grandes quantités de données et à identifier les modèles qui pourraient être une menace. Ainsi, intégrer l’IA offre des résultats concrets, mais pour que cette technologie fonctionne, les responsables de la sécurité doivent s’assurer que les outils d’IA utilisés ne reçoivent que les informations correctes et de ne restreindre son accès qu’à un nombre limité de personnes. La « confiance zéro » est devenue un mantra, et établir des infrastructures de sécurité solides constitue une base essentielle pour les plateformes sécurisées et pour garantir que l’IA est utilisée correctement.

Dans le cas des entreprises de l’industrie des médias et du divertissement, en cas d’incident de sécurité, l’IA peut les aider à identifier rapidement la source de l’incident, à contenir les dommages et à prendre des mesures correctives. Cela inclut l’analyse des journaux système, l’identification des personnes compromises et la restauration des données perdues.

Mais une utilisation efficace de l’IA et les outils d’IA les plus performants ne peuvent dispenser les entreprises de faire de la prévention en interne auprès de ses ressources humaines. Sensibiliser les employés aux risques de sécurité des contenus est primordial. Cela implique de former ses collaborateurs aux bonnes pratiques de sécurité, de dispenser des conseils sur la façon d’identifier les menaces et de créer des programmes de sensibilisation à la sécurité. Une enquête de PwC révèle que les entreprises qui intègrent ce type de programmes constatent une réduction de 45 % des erreurs humaines menant à des incidents de sécurité.

L’IA et la sécurisation des contenus : une opportunité pour l’industrie des médias et du divertissement

L’IA est un outil puissant qui peut aider l’industrie des médias et du divertissement à relever les défis de la sécurisation des contenus. En adoptant l’IA, les entreprises du secteur peuvent non seulement améliorer leur capacité à détecter et à prévenir les menaces, mais aussi à réagir rapidement en cas d’incident et à sensibiliser leurs employés aux meilleures pratiques de sécurité. L’avenir de la sécurisation des contenus dans l’industrie des médias et du divertissement est indéniablement lié à la façon dont l’IA sera adoptée et déployée en interne. Et les entreprises qui l’intègreront d’une manière efficace en verront les effets bénéfiques sur leur structure, leur culture et bien d’autres aspects.

Par Jade McQueen, Vice-Présidente de la division Medias & Divertissement de Box

